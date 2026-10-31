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आंध्र प्रदेश में 10वीं की छात्रा पर युवक ने आरी से किया हमला, बचाने आई दूसरी छात्रा भी घायल...मामला दर्ज

अनंतपुर में युवक ने छात्रा पर आरी हमला किया ( ETV Bharat )

अनंतपुर: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा पर एक युवक ने बिजली से चलने वाली आरी (पावर चेनसॉ) से हमला किया. यह घटना जिले के राप्ताडू मंडल में हुई. इस हमले में छात्रा के चेहरे, सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं.

इस दौरान हमले को रोकने की कोशिश करने वाली एक और छात्रा भी घायल हो गई. इस घटना को देखते ही मौके पर मौजूद अन्य छात्रों और शिक्षकों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी. वहीं हमलावर लड़के से साथी छात्रा को बचाने दौड़ी घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.