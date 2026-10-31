आंध्र प्रदेश में 10वीं की छात्रा पर युवक ने आरी से किया हमला, बचाने आई दूसरी छात्रा भी घायल...मामला दर्ज
अनंतपुर जिले में एक युवक ने दसवीं कक्षा के छात्रा पर चेनसॉ से हमला किया है. आरोपी की तलाश जारी है.
Published : October 31, 2026 at 3:38 PM IST
अनंतपुर: आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में एक सरकारी स्कूल में 10वीं की छात्रा पर एक युवक ने बिजली से चलने वाली आरी (पावर चेनसॉ) से हमला किया. यह घटना जिले के राप्ताडू मंडल में हुई. इस हमले में छात्रा के चेहरे, सिर और पीठ पर गंभीर चोटें आईं.
इस दौरान हमले को रोकने की कोशिश करने वाली एक और छात्रा भी घायल हो गई. इस घटना को देखते ही मौके पर मौजूद अन्य छात्रों और शिक्षकों ने पुलिस को तुरंत इसकी सूचना दी. वहीं हमलावर लड़के से साथी छात्रा को बचाने दौड़ी घायल छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है.
मुख्यमंत्री चंद्रबाबू ने गहरी चिंता जताई
वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. वहीं आरोपी की तलाश जारी है. इस घटना से स्कूल में दहशत फैल गई है. राज्य के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने राप्ताडू घटना पर गहरी चिंता जताई है. उन्होंने उस छात्र की हालत के बारे में पूछा जिसका गंभीर चोटों का इलाज चल रहा है. उन्होंने अधिकारियों से उसके इलाज के बारे में पूछा.
पुलिस अधिकारियों को आरोपियों को कड़ी सजा देने का आदेश दिया गया है. घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री नारा लोकेश ने कहा कि क्लासरूम में अपनी छोटी बहन को खून से लथपथ देखकर वह रोना बंद नहीं कर सके. उन्होंने कहा कि इस तरह के पागलपन से सख्ती से निपटा जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि लड़कियों, महिलाओं को डराने और धमकाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
विधायक सुनीता ने अस्पताल का दौरा किया
वहीं अनंतपुर सरकारी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर पीड़ित लड़की की सर्जरी कर रहे हैं. अस्पताल पहुंची विधायक परिताला सुनीता ने डॉक्टरों से बात की. उन्हें लड़की की सेहत के बारे में बताया गया. बाद में लड़की के परिवार वालों ने सीएम चंद्रबाबू से फोन पर बात की. सीएम ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया.
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