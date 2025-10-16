ETV Bharat / bharat

हैरान करने वाली घटना ! मछली पकड़ने गया, खुद मछली का हो गया शिकार

बेंगलुरु: कर्नाटक के कारवार जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ते समय एक युवा मछुआरे की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब एक नीडलफिश अचानक नाव में कूद गई और उसके पेट में थूथन भोंक दी.

मृतक का नाम अक्षय अनिल माजलिकर है, जो उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार तालुक के माजली गांव के दंडेभाग का निवासी था. यह हादसा तब हुआ जब अक्षय मंगलवार को हमेशा की तरह अरब सागर में एक नाव में मछली पकड़ने गया था.

अक्षय के पेट में घुसी थूथन

मछली पकड़ते समय लगभग 8 से 10 इंच लंबी एक नीडलफिश अचानक पानी से नाव में कूद गई. इस दौरान मछली की थूथन सीधे अक्षय के पेट में घुस गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. घायल अक्षय को तुरंत कारवार सरकारी मेडिकल कॉलेज (KRIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ा

डॉक्टरों ने अस्पताल में घाव पर टांके लगाकर उसे छुट्टी दे दी थी. हालांकि, उसका दर्द कम नहीं हुआ और अक्षय को बुधवार को उसी अस्पताल में वापस भर्ती कराया गया. जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे अक्षय ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. आशंका है कि मछली की थूथन से छेद होने के कारण अक्षय की आंतों में गंभीर चोट आई थी.

वहीं, परिवार के सदस्य और स्थानीय मछुआरों ने आरोप लगाया की पीड़ित के इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती , जिसके के कारण हुई मौत हो गई.