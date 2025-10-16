ETV Bharat / bharat

हैरान करने वाली घटना ! मछली पकड़ने गया, खुद मछली का हो गया शिकार

मछली पकड़ते समय एक नीडलफिश अचानक पानी से मछुआरे की नाव में कूद गई. इस दौरान मिछली की थूथन मछुआरे के पेट में घुस गई.

मछुआरे के पेट में घुसी नीडलफिश की थूथन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 16, 2025 at 7:53 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक के कारवार जिले से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ते समय एक युवा मछुआरे की मौत हो गई. घटना उस समय हुई जब एक नीडलफिश अचानक नाव में कूद गई और उसके पेट में थूथन भोंक दी.

मृतक का नाम अक्षय अनिल माजलिकर है, जो उत्तर कन्नड़ जिले के कारवार तालुक के माजली गांव के दंडेभाग का निवासी था. यह हादसा तब हुआ जब अक्षय मंगलवार को हमेशा की तरह अरब सागर में एक नाव में मछली पकड़ने गया था.

अक्षय के पेट में घुसी थूथन
मछली पकड़ते समय लगभग 8 से 10 इंच लंबी एक नीडलफिश अचानक पानी से नाव में कूद गई. इस दौरान मछली की थूथन सीधे अक्षय के पेट में घुस गई, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं. घायल अक्षय को तुरंत कारवार सरकारी मेडिकल कॉलेज (KRIMS) अस्पताल में भर्ती कराया गया.

पीड़ित ने अस्पताल में दम तोड़ा
डॉक्टरों ने अस्पताल में घाव पर टांके लगाकर उसे छुट्टी दे दी थी. हालांकि, उसका दर्द कम नहीं हुआ और अक्षय को बुधवार को उसी अस्पताल में वापस भर्ती कराया गया. जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह लगभग 5 बजे अक्षय ने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया. आशंका है कि मछली की थूथन से छेद होने के कारण अक्षय की आंतों में गंभीर चोट आई थी.

वहीं, परिवार के सदस्य और स्थानीय मछुआरों ने आरोप लगाया की पीड़ित के इलाज में डॉक्टरों ने लापरवाही बरती , जिसके के कारण हुई मौत हो गई.

डॉक्टरों के खिलाफ परिजनों का गुस्सा
युवक की मौत की खबर मिलते ही सैकड़ों मछुआरे और परिजन KRIMS अस्पताल के पास जमा हो गए और डॉक्टरों के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया. मृतक युवक के पिता अनिल माजलिकर ने आरोप लगाया कि डॉक्टरों की लापरवाही के कारण अक्षय की मौत हुई है. उन्होंने बस उसे टांके लगाकर छुट्टी दे दी थी.

उन्होंने कहा कि अगर उसका सीटी स्कैन होता और पता चलता कि मछली का कांटा उसकी आंतों में घुस गया है,तो मेरा बेटा ज़िंदा होता. उन्होंने उचित इलाज न करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इन आरोपों का जवाब देते हुए डॉक्टरों ने स्पष्ट किया, "यह दुनिया में दर्ज किया गया चौथा ऐसा मामला है. हमारी ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई."

सरकारी सहायता की मांग
भाजपा विधान परिषद सदस्य गणपति उल्वेकर ने कहा, "मछली पकड़ना एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है, इसलिए सरकार को उस युवक के परिवार को सहायता प्रदान करनी चाहिए, जिसकी अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो गई." उल्वेकर ने मांग की है कि जिला प्रभारी मंत्री और मत्स्य पालन मंत्री मनकला वैद्य इस मामले पर गंभीरता से विचार करें.

