न ट्रैकिंग सूट और न ही जूते, साड़ी पहन नंगे पांव महिला ने लगा दी 1600 मीटर की दौड़ः जानें, होमगार्ड बहाली में आई कविता की पूरी कहानी
रामगढ़ में होमगार्ड बहाली के दौरान एक महिला ने नंगे पांव और पारंपरिक परिधान में ही दौड़ में भाग लिया.
Published : October 6, 2026 at 11:37 PM IST
रामगढ़ः कहते हैं, सपने देखना जरुरी है और उसे पूरा करने की चाहत भी होनी चाहिए, भले ही जिम्मेदारियां और दुश्वारियां लाख हो लेकिन चट्टानी इरादों से इससे पार पाया जा सकता है. जमाना चाहे जो सके या जो सोचे सपने को पूरा करने के लिए हद से गुजरना भी जरूरी होता है. इरादों की कुछ ऐसी ही बानगी नजर आई रामगढ़ में आयोजित ट्रायल दौड़ में.
रामगढ़ जिला में होमगार्ड बहाली से पहले 1600 मीटर दौड़ का ट्रायल आयोजित किया गया. इसका मकसद था कि इस दूरी को कौन कितने समय में पूरा करता है, उनकी तैयारी कैसी, इन सब बातों को जज करना था. इस दौड़ की भीड़ में एक अभ्यर्थी ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा.
इस दौड़ के दौरान महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया. किसी के कदमों के साथ घर की जिम्मेदारियां थीं, तो किसी के पीछे जिंदगी की मुश्किलें लेकिन मैदान में पहुंचते ही नजर सिर्फ लक्ष्य पर थी. इस ट्रायल दौड़ की सबसे खास तस्वीर सामने आई दुलमी प्रखंड के सोसो गांव की कविता देवी साड़ी पहनकर नंगे पांव 1600 मीटर की दौड़ में उतरीं और 6:45 मिनट में दौड़ को पूरी किया.
कविता देवी की कहानी भी बेहद खास
घरेलू और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने होमगार्ड बनने का सपना देखा और अब उसी सपने को पूरा करने के लिए मैदान में पसीना बहा रही हैं. कविता के पति की मौत बीमारी से हो गई थी इसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी कविता के सिर पर आ गई.
कविता देवी के दो बच्चे हैं एक बेटा और एक बेटी, एक सातवीं क्लास में पढ़ता है तो दूसरी आठवीं क्लास में है. वह घरेलू कार्यों के साथ-साथ मजदूरी करके भी अपनी आर्थिक स्थिति और रोजी-रोटी का मुख्य व्यवसाय है. दो बच्चों की परवरिश और घर चलाने की चुनौती के बीच उन्होंने होमगार्ड बनने का सपना देखा. रोजमर्रा की जिंदगी में घरेलू कामकाज के साथ मजदूरी कर परिवार की जरूरतें पूरी करने वाली कविता अब खाकी वर्दी हासिल करने की तैयारी में जुटी हैं.
कविता सुबह 3:00 उठकर गांव के नजदीक वाले मैदान में जाकर बच्चों के साथ प्रैक्टिस करती हैं, दौड़ती हैं और फिर वहां से आने के बाद घरेलू कार्यों को करने के बाद वह काम पर चली जाती हैं. इसके अलावा जब मौका मिलता है तो ट्रेनिंग करने के लिए भी जाती हैं. हालांकि जहां ट्रेनिंग होता है वहां से गांव की दूरी ज्यादा है जिसके कारण वह लगातार नहीं जा पाती हैं. इसलिए वह गांव के नजदीक वाले ग्राउंड में ही दौड़ती हैं वह इंटरमीडिएट तक कि पढ़ाई की है.
1600 मीटर के ट्रायल में उन्होंने करीब 6 मिनट 45 सेकेंड का समय निकाला. खास बात यह रही कि कविता ने यह दूरी साड़ी पहनकर नंगे पांव पूरी की. दौड़ खत्म हुई तो सांसें तेज थीं लेकिन थकावट मालूम शरीर थका था लेकिन चेहरे पर संतोष और आगे बढ़ने का भरोसा साफ दिखाई दे रहा था.
साड़ी बनी पहचान, हौसला बनी ताकत!
रामगढ़ के मैदान में कविता अकेली ऐसी महिला नहीं थीं. कई महिला अभ्यर्थी साड़ी पहनकर ही 1600 मीटर के ट्रायल में दौड़ लगाया. इस दौड़ में कविता सुर्खियों में आ गईं. इनके लिए स्पोर्ट्स ड्रेस या आधुनिक ट्रेनिंग किट से ज्यादा जरूरी था मैदान में उतरने का हौसला. कोई घर का काम निपटाकर पहुंची थी, तो कोई परिवार की जिम्मेदारियां संभालने के बाद अभ्यास कर रही थी. दौड़ शुरू होते ही साड़ी के साथ कदम भी तेज हुए और मंजिल की तरफ बढ़ने का जुनून भी.
रामगढ़ जिला में 24 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया प्रस्तावित है. इस भर्ती के तहत कुल 284 पदों पर बहाली होनी है. बहाली की शारीरिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जिले में एक एकेडमी की ओर से जिला मैदान में 1600 मीटर दौड़ का ट्रायल कराया गया. इसमें महिला और पुरुष अभ्यर्थियों ने हिस्सा लेकर अपनी तैयारी को परखा.
महिलाओं के लिए बहाली में 50 प्रतिशत सीटों का प्रावधान है. वहीं विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए 5 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान बताया गया है. ऐसे में महिला अभ्यर्थियों के बीच इस भर्ती को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है.
कविता देवी और उनके जैसी दूसरी महिलाओं के लिए मैदान तक पहुंचना अपने आप में एक संघर्ष है. घर की जिम्मेदारी, बच्चों की चिंता और रोजी-रोटी की जरूरतों के बीच अपने लिए समय निकालना आसान नहीं. इन महिलाओं ने अपनी परिस्थितियों को अपनी मंजिल के बीच दीवार नहीं बनने दिया. कविता के कदमों में सिर्फ नौकरी की चाह नहीं, बल्कि परिवार को बेहतर जिंदगी देने और अपने पैरों पर खड़े होने की उम्मीद भी दिखाई देती है.
1600 मीटर का यह ट्रायल अभी सिर्फ तैयारी का पड़ाव है. असली मुकाबला 24 अक्टूबर से शुरू होने वाली होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया में होगा.
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