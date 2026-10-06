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न ट्रैकिंग सूट और न ही जूते, साड़ी पहन नंगे पांव महिला ने लगा दी 1600 मीटर की दौड़ः जानें, होमगार्ड बहाली में आई कविता की पूरी कहानी

साड़ी पहनकर होमगार्ड बहाली की दौड़ में भाग लेतीं कविता देवी (रामगढ़) ( ETV Bharat )

रामगढ़ः कहते हैं, सपने देखना जरुरी है और उसे पूरा करने की चाहत भी होनी चाहिए, भले ही जिम्मेदारियां और दुश्वारियां लाख हो लेकिन चट्टानी इरादों से इससे पार पाया जा सकता है. जमाना चाहे जो सके या जो सोचे सपने को पूरा करने के लिए हद से गुजरना भी जरूरी होता है. इरादों की कुछ ऐसी ही बानगी नजर आई रामगढ़ में आयोजित ट्रायल दौड़ में.