बालोतरा में महिला ने तीन मासूम बच्चों के साथ की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी

महिला अपने परिवार के साथ खेत के पास बने मकान में रहती थी. पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है.

Woman killed herself with children
घटनास्थल पर जुटी भीड़ (ETV Bharat Balotara)
Published : October 23, 2025 at 5:06 PM IST

बालोतरा: जिले के जसोल थाना क्षेत्र के टापरा गांव की पनौतरी नाड़ी में गुरुवार को एक महिला ममता (32) ने अपने तीन बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली. घटना की जानकारी मिलते ही जसोल थाना पुलिस और सिवाना वृताधिकारी नीरज शर्मा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचीं. पुलिस ने सिविल डिफेंस टीम और ग्रामीणों की मदद से चारों शवों को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी.

सिवाना वृताधिकारी नीरज शर्मा के अनुसार, ममता पिछले 10 दिन से अपने पति अणदाराम, तीन बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ टापरा गांव में फसल कटाई के लिए बनी झोपड़ी में रह रही थी. परिवार के अन्य सदस्य, सास और दादी सास, भी इसी समय फसल कटाई में मदद कर रहे थे. मृतक महिला ममता बुधवार रात सभी के साथ खाना खाकर सो गई. गुरुवार सुबह जब उनकी सास ने ममता और बच्चों को नहीं देखा, तो उन्होंने आसपास तलाश शुरू की. काफी देर तक खोजबीन के बाद वह टैंक के पास पहुंचीं, जहां उन्होंने यह दुखद दृश्य देखा. महिला ने अपने बच्चों नवीन (7), रुगाराम (4) और मानवी (6 माह) के साथ आत्महत्या कर ली. इसके बाद ग्रामीणों को घटना की सूचना दी गई और पुलिस को बुलाया गया.

सिवाना वृताधिकारी नीरज शर्मा (ETV Bharat Balotara)

जांच में जुटी पुलिस: सिवाना वृताधिकारी नीरज शर्मा ने बताया कि तीन बच्चों के साथ महिला के आत्महत्या करने की सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में भेजा गया. पुलिस मामले की जांच हर एंगल से कर रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ममता का पति बेंगलुरु में मेडिकल क्षेत्र में कार्यरत है, जबकि ससुर बालोतरा की एक फैक्ट्री में काम करते हैं. परिवार के अन्य सदस्य बालोतरा में ही रहते हैं. महिला अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों के साथ टापरा गांव में खेत के पास रहकर फसल कटाई का काम कर रही थी.

ग्रामीणों का कहना है कि ममता हमेशा मिलनसार और परिवार के प्रति जिम्मेदार महिला थी. अचानक हुई इस आत्महत्या ने इलाके के लोगों को स्तब्ध कर दिया है. पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. पुलिस ने बताया कि सभी पहलुओं की जांच जारी है. जांच में आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जाएगा. पुलिस आसपास के लोगों से भी घटना से जुड़े हर छोटे-बड़े सुराग जुटा रही है.

