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मुरादाबाद में कुदरत का करिश्मा ! नॉर्मल डिलीवरी में 5 दिन में 4 बच्चों की बनीं मां, सभी स्वस्थ

नॉर्मल डिलीवरी में 5 दिन में 4 बच्चों की बनीं मां. ( ईटीवी भारत )

दरअसल संभल के असमोली की रहने वाली 31 वर्षीय अमीना की गर्भावस्था शुरुआत से ही काफी जटिल थी.

मुरादाबाद में नॉर्मल डिलीवरी में 5 दिन में 4 बच्चों की बनीं मां. (ईटीवी भारत)

सबसे खुशी की बात ये है कि ये चारों बच्चे नॉर्मल पैदा हुए हैं, जबकि ऐसे ‘हाई-रिस्क’ मामलों में सिजेरियन ऑपरेशन का सहारा लिया जाता है. लेकिन TMU के डॉक्टरों की विशेषज्ञता और महिला की हिम्मत से नॉर्मल डिलीवरी कराई गई, महिला ने दो बेटों और दो बेटियों को जन्म दिया.

मुरादाबाद : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. मुरादाबाद के TMU अस्पताल में सम्भल की रहने वाले एक महिला ने 5 दिन में चार बच्चों को जन्म दिया.

वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शुभ्रा अग्रवाल के अनुसार शुरुआती अल्ट्रासाउंड में ही महिला के गर्भ में चार भ्रूण होने की पुष्टि हो गई थी, बच्चों और मां की जान को खतरा देखते हुए मेडिकल टीम ने परिवार को ‘भ्रूण कटौती’ की सलाह दी थी, ताकि दो बच्चों को सुरक्षित बचाया जा सके है.

अमीना और उनके परिजनों ने ईश्वर पर भरोसा जताते हुए चारों बच्चों को जन्म देने का साहसी निर्णय लिया था. 6 मई को भर्ती होने के बाद, अमीना ने 9 मई को पहले बेटे को जन्म दिया. और फिर 14 मई को बाकी तीन बच्चों की सफल नॉर्मल डिलीवरी हुई है.

फिलहाल सभी नवजात डॉक्टरों की निगरानी में हैं. इनमें से एक बच्चा पूरी तरह सामान्य है, जबकि 3 बच्चों की विशेष देखभाल की जा रही है.

परिजनों ने डॉक्टरों का आभार जताया है, तो वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि इस प्रकार के मामलों में मां और बच्चों दोनों की जान को गंभीर खतरा रहता है, लेकिन सही समय पर उपचार और सतत निगरानी से सकारात्मक परिणाम संभव हो पाया.