निर्मला सीतारमण के खिलाफ लिपिका मित्रा की ओर से दर्ज मानहानि मामले में एक गवाह का बयान दर्ज

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह के बयान दर्ज किए गए. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान लिपिका मित्रा की ओर से गवाह मंजू बंसल के बयान दर्ज किए गए. इसके पहले 29 नवंबर को लिपिका मित्रा की ओर से गवाह सतीश कुमार नंगिया के बयान दर्ज किए गए थे. बता दें कि 8 अक्टूबर को कोर्ट ने लिपिका मित्रा की ओर से बतौर वकील के रुप में भारती का वकालतनामा वापस लेने की निर्मला सीतारमण की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 23 मई को लिपिका मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था.

लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया. याचिका में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया. याचिका में कहा गया है सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें.