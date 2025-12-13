ETV Bharat / bharat

निर्मला सीतारमण के खिलाफ लिपिका मित्रा की ओर से दर्ज मानहानि मामले में एक गवाह का बयान दर्ज

लिपिका मित्रा ने याचिका में कहा ''निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया''.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में आज आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका मित्रा केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि याचिका पर याचिकाकर्ता की ओर से एक गवाह के बयान दर्ज किए गए. कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 24 दिसंबर को करने का आदेश दिया.

आज सुनवाई के दौरान लिपिका मित्रा की ओर से गवाह मंजू बंसल के बयान दर्ज किए गए. इसके पहले 29 नवंबर को लिपिका मित्रा की ओर से गवाह सतीश कुमार नंगिया के बयान दर्ज किए गए थे. बता दें कि 8 अक्टूबर को कोर्ट ने लिपिका मित्रा की ओर से बतौर वकील के रुप में भारती का वकालतनामा वापस लेने की निर्मला सीतारमण की मांग को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने 23 मई को लिपिका मित्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्मला सीतारमण को नोटिस जारी किया था.

लिपिका मित्रा ने याचिका दायर कर कहा है कि निर्मला सीतारमण ने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपमानजनक बयान दिया. याचिका में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण ने 17 मई 2024 को राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए लिपिका मित्रा और सोमनाथ भारती के बीच वैवाहिक विवाद का जिक्र किया. याचिका में कहा गया है सीतारमण का बयान सोमनाथ भारती की छवि को खराब करने की कोशिश के तहत किया गया ताकि वे 2024 के आम चुनावों में जीत नहीं सकें.

सोमनाथ भारती 2024 के लोकसभा चुनाव में नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे. लिपिका मित्रा का कहना है कि निर्मला सीतारमण के बयान का एकमात्र उद्देश्य सोमनाथ भारती को राजनीतिक रुप से नुकसान पहुंचाना था. उनके बयान से याचिकाकर्ता आहत हो गयी. याचिका में मांग की गई है कि निर्मला सीतारमण को ऐसे बयान देने से रोका जाए और उन्होंने जो बयान जारी किया था उसे वापस लिया जाए.

