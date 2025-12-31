ETV Bharat / bharat

गुजरात के इस आदिवासी गांव ने दिखाया 'नारी शक्ति' का असली ट्रेलर! पंचायत से प्रशासन तक महिलाओं का राज

"हमारे गांव की ग्राम पंचायत की 8 सदस्य और सरपंच महिलाएं हैं. गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, और प्रिंसिपल महिला हैं. गांव की नौकरानी और तलाटी भी महिलाएं हैं. इस गांव में एक हेल्थ सेंटर है, और मुख्य अधिकारी भी महिला ही हैं. महिलाओं ने ऐसा काम किया है कि चाहे सरकारी योजनाएं हों या सरकारी फ़ायदे, वे हर घर तक पहुंचती हैं. - हसमुखभाई गामित, पूर्व सरपंच, चिखलवाव

जहां दुनिया अभी महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी पर बहस कर रही है, वहीं इस आदिवासी गांव की बहनों ने पंचायत से लेकर प्रशासन तक की कमान अपने हाथों में लेकर यह साबित कर दिया है कि नेतृत्व करने के लिए किसी कानून का इंतजार नहीं, बस हौसले की दरकार होती है. करीब 1700 की आबादी वाला यह साक्षर और जागरूक गांव आज महिला सशक्तीकरण के एक बेजोड़ और जीवंत उदाहरण के रूप में उभर रहा है.

तापी (गुजरात): संसद में पारित महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ति वंदन अधिनियम) को जमीन पर उतरने में भले ही अभी समय हो, लेकिन गुजरात के एक छोटे से आदिवासी गांव ने इस कानून के लागू होने से पहले ही दुनिया को 'महिला राज' का ट्रेलर दिखा दिया है. तापी जिले का चिखलवाव गांव आज उस सशक्त भविष्य की जीती-जागती तस्वीर है, जिसका सपना देश देख रहा है.

पुरुषों के दबदबे वाले समाज में महिलाओं को बराबरी का हक़ और ताकत देने के मकसद से गांव के नेताओं और बुज़ुर्गों ने एक जरूरी फ़ैसला लिया था. उन्होंने बहनों को रसोई से बाहर निकालकर गांव के विकास की ज़िम्मेदारी सौंपने का फ़ैसला किया और आज महिलाएं अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा रही हैं.

चिखलवाव ग्राम पंचायत की सदस्य प्रीति चौधरी बताती हैं कि इस गांव की आबादी 1501 है, जिसमें पुरुषों की संख्या 738 और महिलाओं की आबादी 773 है. इस गांव की खासियत यह है कि यह गांव दो बार समरस गांव रहा है. जिसमें दूसरी बार महिलाओं के लिए समरस ग्राम पंचायत है. इस गांव में अगर कोई काम होता है, तो उसमें महिलाओं का खास योगदान होता है.

रिपोर्ट लेतीं महिला अधिकारी. (ETV Bharat)

"अगर इस गांव को देखें, तो सरपंच, वार्ड सदस्य, स्कूल प्रिंसिपल, टीचर, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और हेल्थ वर्कर भी महिलाएं हैं। महिलाओं की भागीदारी से गांव का विकास हो रहा है." - प्रीति चौधरी, तलाटी, चिखलवाव ग्राम पंचायत

आदिवासी आबादी वाले चिखलवाव गांव में पिछले 2 टर्म से पंचायत समरस तरीके से चल रही थी, लेकिन पिछले टर्म में गांव वालों ने एकमत होकर सभी वार्ड में महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने का फैसला किया. नतीजा यह हुआ कि आज पंचायत की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है. महिलाओं ने इस भरोसे को सच भी साबित किया है.

प्राइमरी स्कूल, चिखलवाव के प्रिंसिपल हेतलबेन पटेल कहते हैं- "मैं गांव के बुज़ुर्गों के साथ पिछले दो साल से इस गांव में हूं, यह गांव आदिवासी इलाकों से घिरा हुआ है. यहां कुल 59 आदिवासी बच्चे हैं, जिनमें 34 लड़के और 25 लड़कियां हैं. इस गांव में लड़कियों में पढ़ाई का लेवल लड़कों से बेहतर देखा गया है. यह गांव पशुपालन और खेती से जुड़ा होने के बावजूद, गांव में पढ़ाई को लेकर जागरूकता है."

