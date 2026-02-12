ETV Bharat / bharat

जोरदार प्रेशर आ गया...क्या करें! जब कार रोककर सरेआम पेशाब करते दिखे भाजपा विधायक

अमरेली (गुजरात): गुजरात के अमरेली जिले में सफाई के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक विधायक के शर्मनाक बर्ताव की खूब चर्चा हो रही है. ऊना विधायक केसी राठौड़ का सार्वजनिक जगह पर कथित तौर पर पेशाब करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है.

उनकी इस हरकत ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खूब चर्चा बटोरी है. इस वीडियो के मुताबिक, विधायक ऊना-महुवा नेशनल हाईवे पर राजुला भेराई चौकड़ी के पास अपनी कार रोककर सरेआम पेशाब करते दिख रहे हैं. इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है. वह इसलिए क्योंकि यह घटना पब्लिक रोड पर हुई.

एक जनप्रतिनिधि, जो सफाई और स्वच्छ भारत अभियान की पैरवी करता हो, वही जब इस तरह के गलत हरकत करने लगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं. विधायक की सरेआम पेशाब करने वाली हरकत को देख लोगों में रोष का माहौल है. इस वीडियो की लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं.