जोरदार प्रेशर आ गया...क्या करें! जब कार रोककर सरेआम पेशाब करते दिखे भाजपा विधायक
एक वीडियो में विधायक को नेशनल हाईवे पर राजुला भेराई चौकड़ी के पास अपनी कार रोककर सरेआम पेशाब करते देखा गया.
Published : February 12, 2026 at 3:44 PM IST
अमरेली (गुजरात): गुजरात के अमरेली जिले में सफाई के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाने की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी सरकार के एक विधायक के शर्मनाक बर्ताव की खूब चर्चा हो रही है. ऊना विधायक केसी राठौड़ का सार्वजनिक जगह पर कथित तौर पर पेशाब करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जा रहा है.
उनकी इस हरकत ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में खूब चर्चा बटोरी है. इस वीडियो के मुताबिक, विधायक ऊना-महुवा नेशनल हाईवे पर राजुला भेराई चौकड़ी के पास अपनी कार रोककर सरेआम पेशाब करते दिख रहे हैं. इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा फैल गया है. वह इसलिए क्योंकि यह घटना पब्लिक रोड पर हुई.
एक जनप्रतिनिधि, जो सफाई और स्वच्छ भारत अभियान की पैरवी करता हो, वही जब इस तरह के गलत हरकत करने लगे तो बाकी लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं. विधायक की सरेआम पेशाब करने वाली हरकत को देख लोगों में रोष का माहौल है. इस वीडियो की लोग जमकर आलोचना कर रहे हैं.
लोगों ने सार्वजनिक सड़क पर इस तरह के बर्ताव को गलत बताया है. जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से देखा जाने लगा, कई लोगों ने इस घटना पर सवाल उठाए. लोग उन नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं जो आम लोगों से सार्वजनिक जगहों पर सफाई बनाए रखने की अपील करते हैं, वे खुद नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. कहा जा रहा है कि नेशनल हाईवे जैसी पब्लिक और बिजी सड़क पर ऐसी हरकत करना गलत है.
जब इसको लेकर विधायक से संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि, उन्हें प्रेशर आ गया था और इमरजेंसी में पेशाब करने के लिए कार से नीचे उतरे थे. हालांकि, विपक्षी पार्टियों और समाजिक कार्यकर्ता इसकी कड़ी आलोचना कर रहे हैं.
लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को समाज के लिए एक मिसाल कायम करनी चाहिए, न कि पब्लिक में ऐसी शर्मनाक हरकतों से विवाद खड़ा करना चाहिए. फिलहाल, इस वीडियो की सच्चाई और हालात को लेकर चर्चा हो रही है, लेकिन इस घटना ने सफाई और अनुशासन के मुद्दे पर राजनीतिक गरमाहट जरूर पैदा कर दी है.
