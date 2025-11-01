ETV Bharat / bharat

भरतपुर: यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज की बस पेड़ से टकराई, 25 घायल, 11 की हालत गंभीर

आगरा से जयपुर जा रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे पेड़ टकरा गई. बस में करीब 60 यात्री सवार थे.

Bharatpur Bus Accident
पेड़ से टकराई बस (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 1, 2025 at 6:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले के खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. आगरा से जयपुर जा रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे एक बबूल के पेड़ से जा टकराई. हादसे में बस में सवार करीब 60 यात्रियों में से 25 घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर है.

एएसआई महेश चंद ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे बांछरेन गांव के पास तलैया बाबा के समीप हुई. एएसआई के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और चालक ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस पेड़ से टकरा गई. भीषण टक्कर से बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी तेज थी कि अंदर बैठे यात्री सीटों से उछलकर गिर पड़े. घटना के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.

इसे भी पढ़ें- जैसलमेर हादसे में 26वीं मौत, 22 साल के ओमाराम ने तोड़ा दम, विशाखा की हालत नाजुक

संतुलन बिगड़ने से हादसा: एएसआई महेश चंद ने बताया कि बस में सभी सीटें भरी हुई थीं और कुछ यात्री खड़े भी थे. हादसे में चालक और कंडक्टर को भी चोटें आई हैं. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और चालक का संतुलन बिगड़ना मुख्य कारण माना जा रहा है. सूचना मिलते ही खेड़ली मोड़ पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को बस से निकाला.

एएसआई ने बताया कि सभी घायलों को एंबुलेंस से महुआ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 11 यात्रियों को जयपुर रेफर कर दिया गया, जबकि शेष को छुट्टी दे दी गई. पुलिस ने बस को किनारे करवाकर यातायात बहाल किया. साथ ही घटना की सूचना परिजनों को दे दी है. हादसे की आगे की जांच जारी है.

TAGGED:

यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई
भरतपुर बस हादसे में 25 यात्री घायल
UP ROADWAYS BUS ACCIDENT
BHARATPUR BUS ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

घर बैठे ऑनलाइन देखें वाहन की डिटेल, 'Know Your Vehicle' में मालिक के नाम से लेकर मिलेगा सबकुछ

अंता उपचुनाव में बीजेपी का हाईटेक मैनेजमेंट, डेटा के आधार पर टारगेट कैंपेन

क्या आप भी पहली बार बनवा रहे हैं टैटू? तो इन 5 जरूरी बातों का ध्यान रखें

हिरोशिमा बम से 100 गुना ताकतवर है रूस का सुपर टॉरपीडो पोसाइडन, जानें सब कुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.