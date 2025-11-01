ETV Bharat / bharat

भरतपुर: यात्रियों से भरी यूपी रोडवेज की बस पेड़ से टकराई, 25 घायल, 11 की हालत गंभीर

पेड़ से टकराई बस ( ETV Bharat Bharatpur )

जिले के खेड़ली मोड़ थाना क्षेत्र में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. आगरा से जयपुर जा रही उत्तर प्रदेश रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे एक बबूल के पेड़ से जा टकराई. हादसे में बस में सवार करीब 60 यात्रियों में से 25 घायल हो गए, जिनमें 11 की हालत गंभीर है. एएसआई महेश चंद ने बताया कि घटना शनिवार दोपहर करीब 2 बजे बांछरेन गांव के पास तलैया बाबा के समीप हुई. एएसआई के अनुसार बस तेज रफ्तार में थी और चालक ने अचानक बस से नियंत्रण खो दिया, जिसके बाद बस पेड़ से टकरा गई. भीषण टक्कर से बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. टक्कर इतनी तेज थी कि अंदर बैठे यात्री सीटों से उछलकर गिर पड़े. घटना के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई.