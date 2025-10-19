ETV Bharat / bharat

बंदरों, सूअरों और सांपों के बीच केरल का अनोखा डाकघरः आखिर, क्यों नहीं इसे यहां से हटाया जा रहा ?

कासरगोड: केरल के एक छोटे से गांव में ऐसा अनोखा डाकघर है, जहां बंदरों की छलांगें, सूअरों की आवाजाही और रेंगते हुए सांपों के बीच डाक सेवा कभी नहीं रुकती. जंगल के माहौल के बीच तिरुवनंतपुरम से आए पोस्टमास्टर जगदीश और पोस्टमैन श्रीशिवरम रोज़ाना अपना काम पूरे धैर्य से करते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि यहां हर आधुनिक डाक सेवा उपलब्ध है.

यह डाकघर कर्नाटक से मात्र 10 किलोमीटर दूर, कासरगोड जिले के पाद्रे गांव में स्थित है. यहां, जंगली जानवरों के मिलने की शिकायत के बाद डाक विभाग ने कार्यालय को यहां से स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि यह डाकघर 75 वर्षों से उनके सुख-दुख का हिस्सा रहा है. स्थानीय लोगों के लगाव को देखते हुए, विभाग ने स्थानांतरण की योजना छोड़ दी.

पोस्टमास्टर जगदीश याद करते हुए कहते हैं कि वो बचपन से यहां रहे हैं. बहुत से लोग चिट्ठियां भेजने आते थे, और कुछ पेंशन लेने आते थे. उन्होंने बताया कि इस डाकघर के अधिकार क्षेत्र में लगभग 350 घर आते हैं. अपनी पुरानी स्थिति और आधुनिक सुविधाओं के अभाव के बावजूद, इसकी परिचालन क्षमता अप्रभावित रहती है.