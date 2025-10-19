बंदरों, सूअरों और सांपों के बीच केरल का अनोखा डाकघरः आखिर, क्यों नहीं इसे यहां से हटाया जा रहा ?
ग्रामीणों का कहना है कि यह डाकघर 75 वर्षों से उनके सुख-दुख का हिस्सा रहा है.
Published : October 19, 2025 at 5:35 PM IST
कासरगोड: केरल के एक छोटे से गांव में ऐसा अनोखा डाकघर है, जहां बंदरों की छलांगें, सूअरों की आवाजाही और रेंगते हुए सांपों के बीच डाक सेवा कभी नहीं रुकती. जंगल के माहौल के बीच तिरुवनंतपुरम से आए पोस्टमास्टर जगदीश और पोस्टमैन श्रीशिवरम रोज़ाना अपना काम पूरे धैर्य से करते हैं. आश्चर्य की बात यह है कि यहां हर आधुनिक डाक सेवा उपलब्ध है.
यह डाकघर कर्नाटक से मात्र 10 किलोमीटर दूर, कासरगोड जिले के पाद्रे गांव में स्थित है. यहां, जंगली जानवरों के मिलने की शिकायत के बाद डाक विभाग ने कार्यालय को यहां से स्थानांतरित करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों का कहना है कि यह डाकघर 75 वर्षों से उनके सुख-दुख का हिस्सा रहा है. स्थानीय लोगों के लगाव को देखते हुए, विभाग ने स्थानांतरण की योजना छोड़ दी.
पोस्टमास्टर जगदीश याद करते हुए कहते हैं कि वो बचपन से यहां रहे हैं. बहुत से लोग चिट्ठियां भेजने आते थे, और कुछ पेंशन लेने आते थे. उन्होंने बताया कि इस डाकघर के अधिकार क्षेत्र में लगभग 350 घर आते हैं. अपनी पुरानी स्थिति और आधुनिक सुविधाओं के अभाव के बावजूद, इसकी परिचालन क्षमता अप्रभावित रहती है.
जगदीश कहते हैं- "मैं यहां 24 साल से हूं. इमारत पुरानी है, लेकिन कोई बड़ी मुश्किल नहीं है. स्थानीय लोगों का प्यार सबसे ज़्यादा मायने रखता है. जब श्रीशिवरम यहां आए, तो उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा क्योंकि घर थोड़े दूर-दूर हैं. चूंकि यह कर्नाटक के पास एक सीमावर्ती गांव है, इसलिए कन्नड़ में भी पत्र आते हैं. मैं उन्हें अंग्रेजी में पते बताता हूं. यहां जंगल की खूबसूरती का आनंद लेते हुए काम करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है."
यह डाकघर की शाखा कार्यालय है, लेकिन स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक सहित सभी सुविधाएं प्रदान करता है. पोस्टमास्टर ने बताया कि यहां डाक बचत, आरडी, डाक जीवन बीमा और ग्रामीण डाक जीवन बीमा के अंतर्गत 200 से अधिक लेनदेन होते हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाएं भी उपलब्ध हैं. कई वर्षों तक पोस्टमास्टर रहे रामकृष्ण भट्ट की इस इमारत को डाक विभाग से 250 रुपये मासिक किराया मिलता है.
इसे भी पढ़ेंः