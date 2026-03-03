ETV Bharat / bharat

क्या काम और रति को हंसा सकते हैं? कर्नाटक में होली का एक अनोखा नजारा

लोग हिस्सा लेने के लिए दूर-दूर के गांवों से आते हैं. महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग बारी-बारी से स्टेज पर गाने गाते हैं, कॉमिक डायलॉग बोलते हैं, डांस करते हैं और मजेदार एक्ट करने की कोशिश करते हैं. जहां ऑडियंस हंसने लगती है, वहीं दोनों कलाकार बिल्कुल भी चेहरे पर बिना किसी भावना के रहते हैं, या कहें तो बिल्कुल ही कोई रिएक्शन नहीं देते हैं.

राणेबेन्नूर में, काम और रति को हंसाने वाले को 13 लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है. हावेरी शहर में, इनाम 11,000 रुपये से शुरू हुआ था और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था, फिर भी कोई इसे ले नहीं पाया है.

बिना किसी अश्लीलता के एक अनोखी प्रतियोगिता जश्न के हिस्से के तौर पर, एक स्टेज बनाया जाता है और काम और रति के रूप में सजे दो कलाकारों को पूरे पारंपरिक कपड़ों में बैठाया जाता है. फिर एक प्रतियोगिता शुरू होता है जिसमें आम लोग उन्हें हंसाने की कोशिश करते हैं. हालांकि, इस प्रतियोगिता का एक सख्त नियम है कि कोई भी अश्लील भाषा या गाने की यहां कोई गुंजाइश नहीं हैं. प्रतिभागियों को बैठे हुए जोड़े का शांत स्वभाव तोड़ने के लिए साफ-सुथरे ह्यूमर, गाने, मजेदार डायलॉग और प्रदर्शन पर निर्भर रहना होगा.

डोल पूर्णिमा के दौरान घास-फूस और लकड़ी से बनी काम और रति की प्रतीकात्मक मूर्तियां स्थापित करने की आम परंपरा के उलट, यहां के कुछ शहरों में इस दिव्य जोड़े का लाइव चित्रण किया जाता है और लोगों को उन्हें हंसाने की चुनौती दी जाती है. यह परंपरा रानेबेन्नूर में 68 सालों से और हावेरी शहर में पिछले 16 सालों से निभाई जा रही है.

हावेरी: देशभर में होली की धूम मची हुई है. ऐसे में कर्नाटक के हावेरी जिले के कुछ हिस्सों में लगभग सात दशकों से होली की एक अनोखी परंपरा के बारे में बताएंगे. यहां कामदेव और रति के रूप में कलाकारों को खुश करने, उन्हें हंसाने की अनोखी परंपरा है.

रानेबेन्नूर और हावेरी में परंपरा

रानेबेन्नूर में, लाइव काम-रति इवेंट 68 सालों से लगातार होता आ रहा है, और हर साल जगह शहर के अलग-अलग इलाकों में बदल जाती है. इस साल, कुमार हडपद ने रति का रोल किया, जबकि गडिगेप्पा डोडप्पनवर ने काम का रोल निभाया है. ऐसे में जो कोई भी उन्हें हंसाएगा, उसके लिए 13 लाख रुपये का इनाम रखा गया है.

काम और रति को खुश करने की परंपरा (ETV Bharat)

हावेरी शहर में, यह इवेंट 16 सालों से हो रहा है. इस साल, सुभाष सर्कल पर, गुरप्पा शीमिकेरी ने काम का और जोगती मंजुला ने रति का रोल किया. इनाम की रकम बढ़ाने के बावजूद, इस जोड़ी को हंसाया नहीं जा सका. यह नजारा देखने के लिए हजारों लोग जमा हुए. बच्चों ने गाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने पॉपुलर फिल्मी डायलॉग बोले, जबकि कुछ ने जोरदार डांस किया. भीड़ जोर-जोर से हंसी, लेकिन कलाकारों ने कोई रिएक्शन नहीं दिया.

अदाकारी की बातें

अपने अनुभव के बारे में बताते हुए, गुरप्पा शीमिकेरी ने कहा कि वह पिछले 16 सालों से काम का रोल कर रहे हैं. उन्होंने कहा, "जैसे ही मैं रति के पास बैठता हूं, मुझे कोई मजाक महसूस नहीं होता. जब तक वह मेरे पास होती है, मैं सीरियस रहता हूं. दर्शक चाहे कितने भी कॉमेडी क्यों न करे, मैं नहीं हंसता. मुझे नहीं पता क्यों."

उन्होंने कहा, दूसरे दिनों में वह सामान्य रहते हैं. यह रोल करने के बाद पेशेवर हास्य अभिनेता ने भी उन्हें हंसाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं हंसे. उन्होंने यह भी बताया कि उन्हें यह रोल करने के लिए बेंगलुरु से निमंत्रण मिले हैं. इस साल जोगती संगीता ने पहली बार रति का रोल किया. उन्होंने कहा कि एक आर्टिस्ट में दुख जाहिर करने, दुख जगाने, हंसने और हँसी को काबू करने की काबिलियत होनी चाहिए. उन्होंने आगे कहा, "तभी एक कलाकार को इज्जत मिलती है.

मान्यताएं और रीति-रिवाज

इस त्योहार में कुछ स्थानीय मान्यताएं भी शामिल हैं. ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्य कुंवारे पुरुषों और महिलाओं को पवित्र धागे से बांधते हैं, इस विश्वास के साथ कि इससे उनकी शादी हो जाएगी.

जिन जोड़ों के बच्चे नहीं होते, उन्हें उसी समुदाय के सदस्य गोद भरने का आशीर्वाद देते हैं. ऐसा माना जाता है कि इससे बच्चों का आशीर्वाद मिलता है, और स्थानीय लोग ऐसे जोड़ों के उदाहरण देते हैं जिनके बाद में बच्चे हुए. हावेरी शहर में बुधवार को डोल पूर्णिमा मनाई जाएगी, और त्योहार के लिए सभी इंतजाम कर लिए गए हैं.

काम और रति की यह जीती-जागती परंपरा हर साल ध्यान खींचती है, न केवल अपने मजाक के लिए बल्कि कलाकारों के अनुशासन और संयम के लिए भी, जो लगातार कोशिशों के बावजूद आज तक नहीं हंसे हैं.

ये भी पढ़ें: रंग में डूबे लोग, नशा दोगुना करेंगे होली के ये 'चुलबुले' गाने