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पक्षी और इंसान के बीच अनोखी दोस्ती! इस कारण एक मोरनी मेलघाट के पैविहार गांव में बेखौफ घूमती है, टूरिस्ट लेते हैं सेल्फी

इस दौरान उन्हें एक मोरनी का अंडा मिला. अंडे को सुरक्षित रखने के इरादे से वह उसे गांव वापस ले आए और अपनी मुर्गियों के पास रख दिया. एक मुर्गी ने अंडे को अपनी देखरेख में लिया और उसे सेना शुरू किया. समय के साथ, उस अंडे से एक मोरनी निकली. शुरुआत में, मोरनी मुर्गियों के बीच घूमती रही, लेकिन धीरे-धीरे वह बड़ी हो गई. ईटीवी भारत' से बात करते हुए एक स्थानीय ग्रामीण रामकिसन जम्भू ने बताया कि, यह मोरनी पूरे गांव में आजादी से घूमती है.

यह मोरनी हर घर, खेत, आंगन और यहां तक ​​कि गांव के स्कूल में भी बेखौफ घूमती है. वह इतने आत्मविश्वास से रहती है कि ऐसा लगता है जैसे वह गांव की असली सदस्य हो. पैविहार गांव की मोरनी के बारे में ईटीवी भारत' की रिपोर्ट में पता काफी कुछ पता चला. यह कहानी जो एक अंडे से शुरू हुई थी. लगभग चार-पांच साल पहले, गांव के एक बुजुर्ग सीताराम जांभू जलाने के लिए लकड़ी इकट्ठा करने जंगल में गए थे.

अमरावती: महाराष्ट्र में मेलघाट के जंगलों में बसे गांव पैविहार में एक अनोखी और हैरान करने वाली घटना देखने को मिली. यहां एक मोरनी आजादी से घूमती हुई दिखती है. सिर्फ जंगल में ही नहीं, बल्कि पूरे गांव में मोरनी बड़ी शान से घूमती है.

मोरनी गांव की सदस्य बन गई

पिछले चार-पांच सालों से, यह मोरनी गांव में ही रह रही है. इसे हर गली, हर घर और हर खेत में आजादी से घूमते हुए देखा जा सकता है. गांव वाले प्यार से उसे गेहूं, चावल और पानी देते हैं. मोरनी छतों पर बैठती है, आंगनों में घूमती है, और खेतों में एक सच्चे मालिक की तरह घूमती है.

पक्षी और इंसान के बीच अनोखी दोस्ती (ETV Bharat)

पायविहिर गांव के छोटे बच्चों के लिए, यह मोरनी एक जीते-जागते खिलौने की तरह है. ईटीवी भारत से बात करते हुए, एक छोटे से स्थानीय लड़के अनिकेत टंडिल ने कहा, "बच्चे उसके साथ खेलते हैं, उसके पीछे-पीछे घूमते हैं और उससे उनका गहरा लगाव हो गया है. मानसून के मौसम में, मोरनी की मौजूदगी गांव की खुशी और उत्साह को बढ़ा देती है."

मोरनी मेलघाट के पैविहार गांव में बेखौफ घूमती है (ETV Bharat)

रामकिसन जांभू ने कहा, "पायविहिर गांव आने वाले मेहमानों और टूरिस्ट के लिए यह मोरनी एक बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गई है. कई सैलानी उसकी फोटो और वीडियो लेते हैं, और उसके साथ सेल्फी भी लेते हैं. अक्सर, मोरनी हमारे गांव लौटने से पहले आस-पास के गांवों में घूमने के लिए चली जाती है. आस-पास के गांवों में हर कोई जानता है कि यह मोरनी हमारे गांव-पायविहिर की है."

मोरनी मेलघाट के पैविहार गांव में लोगों के बीच रहती है (ETV Bharat)

वन विभाग का नजरिया

वन विभाग के एक अधिकारी ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि, वन विभाग के अधिकारियों को पयविहिर गांव में रहने वाले मोरनी के बारे में पूरी जानकारी है. चूंकि मोरनी एक जंगली पक्षी है, इसलिए उसे कैद में रखना सजा का अपराध माना जाता है. हालांकि, इस खास मामले में, मोरनी किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि पूरे गांव की है. चूंकि गांव वाले उसकी ठीक से देखभाल कर रहे हैं, इसलिए किसी सजा की जरूरत नहीं है.

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