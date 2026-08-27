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नोएडा में बहन ने बोन मैरो देकर भाई को दी नई जिंदगी, रक्षाबंधन पर पेश की अनूठी मिसाल

हाथरस के रहने वाले और वर्तमान में नोएडा में ई-रिक्शा चलाने वाले विक्रम चौहान के बेटे अहान चौहान को थैलेसीमिया मेजर नाम की गंभीर बीमारी थी. बच्चे के शरीर में खून नहीं बनता था और हर 15 से 20 दिन में उसे अस्पताल ले जाकर ब्लड चढ़ाना पड़ता था. बार-बार अस्पताल के चक्कर और आर्थिक तंगी के कारण विक्रम का काम तक छूट गया था.

नई दिल्ली/नोएडा: रक्षाबंधन पर बहनें भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई उनकी रक्षा का वचन देते हैं. लेकिन नोएडा से सामने आई यह भावुक कहानी भाई-बहन के रिश्ते की एक ऐसी मिसाल पेश करती है, जहां एक 12 साल की बहन ने अपने बीमार भाई को बोन मैरो देकर नई जिंदगी का तोहफा दिया है.

जब परिवार की उम्मीदें टूटने लगी थीं, तब आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली बड़ी बहन त्रिशा उम्मीद की किरण बनकर सामने आई. अपने 5 वर्षीय भाई के लिए जीवनदान दिया. नोएडा सेक्टर-31 स्थित चाइल्ड पीजीआई में डॉक्टरों की देखरेख में बहन का बोन मैरो भाई को ट्रांसप्लांट किया गया. इस सफल ट्रांसप्लांट के बाद आज बच्चा दूसरी कक्षा में पढ़ रहा है और पूरी तरह स्वस्थ है.

बोन मैरो देकर बचाई छोटे भाई की जान

विक्रम चौहान कहते है कि मेरे लड़के को थैलेसीमिया की बीमारी थी, उसका खून नहीं बन रहा था. फिर मेरी बच्ची ने बोन मैरो मेरे लड़के को दिया और उसे जीवनदान दिया. रक्षाबंधन पर इससे बड़ा तुहफा कुछ नहीं दे सकती, उसने पूरी जिंदगी दे दी, एक नई जिंदगी दे दी. आज दोनों बच्चे बिल्कुल फिट हैं.

चाइल्ड पीजीआई के पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजी-ऑन्कोलॉजी विभाग और विशेषज्ञों के अनुसार, थैलेसीमिया जैसी बीमारियों में सही समय पर पहचान और सिबलिंग डोनर मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं होता. आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार के लिए यह इलाज किसी पुनर्जन्म जैसा साबित हुआ है. रक्षाबंधन पर राखी तो सभी बहनें बांधती हैं, लेकिन इस तरह से अपने भाई को जीवनदान देकर जिंदगी की डोर थमाना अपने आप में एक अनोखी और प्रेरणादायक मिसाल है.

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