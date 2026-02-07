ETV Bharat / bharat

कोटा में बड़ा हादसा: इंद्र विहार इलाके में तीन मंजिला बिल्डिंग ढही, मलबे में कई लोग दबे

कोटा में तीन मंजिला बिल्डिंग ढही ( ETV Bharat Kota )

कोटा: शहर के कोचिंग हब इलाके में शनिवार रात करीब सवा 9 बजे एक बड़ा हादसा हुआ. जवाहर नगर थाना क्षेत्र के इंद्र विहार में ओपेरा हॉस्पिटल के नजदीक स्थित एक तीन मंजिला बिल्डिंग अचानक भरभराकर ढह गई. इस हादसे में मलबे के नीचे कई लोग दब गए हैं, जिनमें कोचिंग के छात्रों के भी शामिल होने की आशंका है. बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर तीन अलग-अलग रेस्टोरेंट चल रहे थे, जिनमें मुरादाबादी नॉन-वेज रेस्टोरेंट प्रमुख था. नीचे दुकानों में ग्राहक और कर्मचारी मौजूद थे, साथ ही बाहर बाइक पार्किंग एरिया में बैठे कुछ लोग भी प्रभावित हुए है. घटना के समय तेज आवाज आई, जिसे कुछ लोगों ने ब्लास्ट जैसी बताया, और पूरी इमारत ढह गई. इसे भी पढ़ें- जयपुर में गिरी निर्माणाधीन बिल्डिंग, बड़ा हादसा टला, मलबे में दबने से वाहन क्षतिग्रस्त रेस्क्यू ऑपरेशन और मौके पर स्थिति: सूचना मिलते ही पुलिस, प्रशासन, नगर निगम की टीमें, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की कंपनियां मौके पर पहुंच गईं. रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चलाया जा रहा है, अब तक आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला गया है, जिनमें कुछ कोचिंग छात्र भी शामिल हैं. सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है. फिलहाल किसी मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कई लोगों के अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका है. सूचना मिलते ही विधायक संदीप शर्मा और वर्तमान महापौर राजीव अग्रवाल भी घटनास्थल पर पहुंचे. संदीप शर्मा ने बताया कि बिल्डिंग तीन मंजिला थी और गिरने के सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हैं. हालांकि, पास में निर्माण कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ हो सकता है. उन्होंने राहत-बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं.