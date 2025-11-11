दोस्तों की टोली जो लाचार गरीबों के लिए बन गए हैं मददगार! जानें, कौन हैं वो
कहते हैं एक से भले दो और एक और ग्यारह. ऐसी ही एक टीम हजारीबाग में लाचार और गरीबों के लिए मददगार बनकर उभरी है.
Published : November 11, 2025 at 2:05 PM IST
हजारीबागः समाज में कई ऐसे लोग हैं जो प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं. हजारीबाग के 17 दोस्तों का टोली प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं. समाज के वैसे लोग जो लाचार हैं उन्हें मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. सभी दोस्त छात्र हैं. जिन्होंने अपने टीम का नाम अर्थ एक प्रयास रखा है. जो मूल रूप से आदिवासी, विलुप्त होती हुई जनजाति बिरहोर के मदद के लिए आगे आ रहे हैं.
हजारीबाग शहर के 17 ऐसे दोस्त जो प्रेरणा की स्रोत बन गए हैं. जो निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में लगे हुए हैं. कभी सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं तो कभी गरीब जरूरतमंद जिसके बदन में गर्म कपड़ा नहीं है उनके लिए कपड़ा का इंतजाम कर रहे हैं.
युवाओं की टोली ने यह महसूस किया कि ठंड के समय कई लोगों को गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है. सभी ने मिलकर शहर के लोगों से पुराना कपड़ा जो फटा नहीं है और उपयोग में नहीं आ रहा है उसे जमा करना शुरू किया. सभी दोस्तों ने सोशल मीडिया का सहारा लिया. आलम यह रहा कि कुछ दिन में 500 से अधिक गर्म कपड़े जिसमें जैकेट से लेकर दस्ताना टोपी तक था वह उन्हें मिल गया. इन्होंने कपड़ा विलुप्त होती हुई आदिम जनजाति बिरहोर के घरों तक पहुंचाया.
इस टोली के सदस्य बताते हैं कि सेवा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए और जब काम में स्वार्थ निहित हो जाए तो वह समाज सेवा नहीं होता है. इन्हीं में एक छात्रा दीपा कुमारी करती है कि ऐसा काम करने से दिल को सुकून मिलता है. कोशिश की जा रही है कि वैसे बच्चे जो पढ़ाई लिखाई से दूर है उन्हें शिक्षा से जोड़ा जाए. वर्तमान समय में जिनके बदन में गर्म कपड़े नहीं है उन्हें गर्म कपड़ा मुहैया कराया जा रहा है. हजारीबाग ही नहीं बल्कि बिहार उत्तरप्रदेश से भी लोगों ने कपड़ा भेजा है.
टोली में सभी मददगार छात्र हैं. कोई कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है तो कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहा है. छात्रों का कहना है कि अगर इस तरह का काम सभी सामर्थ्य लोग करे तो समाज की परेशानी कम हो जाएगी. जरूरतमंदों को मदद मिल पाएगा. यही उम्मीद के साथ काम कर रहे हैं कि कई और ऐसा टोली बने जो मददगारों का हमसफर बन सके.
गर्म कपड़े मिलने के बाद बिरहोर परिवार के चेहरे में भी चमक देखने को मिल रही है. विरोध परिवार के लोगों ने कहा कि उन्हें कपड़ा मिला इससे बेहद खुशी हो रही है अब इन कपड़ों का उपयोग ठंड में किया जाएगा. भुसवा पंचायत चम्पा नगर नावाडीह के स्थानीय भी कहते हैं यह प्रयास सराहनीय है. छात्रों ने मिसाल कायम कर दिया है. जो पिछले कई दिनों से बिरहोर परिवार के लोगों को मदद पहुंचाने के लिए पहुंच रहे हैं.
बिरहोर ऐसी जनजाति जो अब विलुप्त होने के कगार पर है. उन्हें संरक्षित करने के लिए सरकार कई योजना बना रही है. दूसरी ओर समाज के लोग भी इनके मदद के लिए आगे आ रहे हैं जो एक सकारात्मक पहल कही जा सकती है.
