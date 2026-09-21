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जियोथर्मल ऊर्जा पर उत्तराखंड सरकार का फोकस, तकनीक सीखने लद्दाख और आइसलैंड जाएगी टीम

लद्दाख के पूगा में है देश का पहला जियोथर्मल कुआं: दरअसल, जियोथर्मल पावर प्लांट की स्टडी लद्दाख के पूगा में चल रही है. पूगा में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर एक मेगावाट का पावर प्लांट लगाए जाने को लेकर ओएनजीसी और आइसलैंड काम कर रहे हैं. यही नहीं, लद्दाख की पूगा घाटी में भारत के पहले और सबसे गहरे दो जियोथर्मल स्प्रिंग्स की सफल कमीशनिंग की जा चुकी है. इसे भारत को स्वच्छ और वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और लद्दाख को कार्बन न्यूट्रल क्षेत्र में बदलने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है. यही वजह है कि अब ऊर्जा विभाग ने अपने कर्मचारियों को लद्दाख भेजने का निर्णय लिया है. संभावना बताई जा रही है कि अक्टूबर महीने में ऊर्जा विभाग की एक टीम को लद्दाख साइट पर स्टडी करने के लिए भेजा जाएगा.

उत्तराखंड में 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स चिन्हित हैं. इनमें से 20 गढ़वाल और 20 कुमाऊं रीजन के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में मौजूद हैं. उत्तराखंड में जियोथर्मल स्प्रिंग्स की भरमार होने के चलते राज्य सरकार इसके बेहतर यूटिलाइजेशन पर जोर दे रही है, ताकि जियोथर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन किया जा सके. जियोथर्मल स्प्रिंग से ऊर्जा उत्पादन की संभावना को देखते हुए राज्य सरकार ने आइसलैंड की एक कंपनी वर्किस के साथ 17 जनवरी 2025 को एमओयू भी साइन किया है, जिसने जियोथर्मल स्प्रिंग की प्री फीजिबिलिटी स्टडी की है. -डॉ समीर कुमार तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

उत्तराखंड में चिन्हित हुए हैं 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स: वाडिया इंस्टिट्यूट ऑफ़ हिमालयन जियोलॉजी की ओर से किए गए अध्ययन के अनुसार-

जियोथर्मल ऊर्जा पर टिकी उत्तराखंड सरकार की नजर: उत्तराखंड में ऊर्जा की अपार संभावना है. यही वजह है कि राज्य सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में बेहतर काम करने पर जोर दे रही है, ताकि भविष्य में ऊर्जा की जरूरत को आसानी से पूरा किया जा सके. इसी क्रम में उत्तराखंड सरकार जियोथर्मल स्प्रिंग्स के जरिए ऊर्जा उत्पादन पर फोकस कर रही है. साथ ही जियोथर्मल स्प्रिंग्स परियोजनाओं को धरातल पर उतरने के लिए राज्य सरकार ने जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी भी लागू की है. दरअसल, 9 जुलाई 2025 को मंत्रिमंडल बैठक के दौरान जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी- 2025 को मंजूरी मिली थी. ऐसे में उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, तपोवन स्थित जियोथर्मल स्प्रिंग पर प्री फिजिबिलिटी स्टडी होने के बाद जल्द ही ड्रिलिंग की कार्रवाई करने जा रहा है. इसके लिए कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

जियोथर्मल स्प्रिंग्स भविष्य के ऊर्जा स्रोत: दरअसल, उत्तराखंड राज्य के लिए जियोथर्मल स्प्रिंग्स ऊर्जा का एक नया स्रोत है. यही वजह है कि उत्तराखंड ऊर्जा विभाग अपने कर्मचारियों को जियोथर्मल स्प्रिंग्स के यूटिलाइजेशन संबंधित बेहतर जानकारी के लिए उन जगहों पर भेजने की प्लानिंग कर रहा है, जहां से इसकी बेहतर सुविधा या ट्रेनिंग मिल सके. उत्तराखंड में जियोथर्मल स्प्रिंग्स के इस्तेमाल को लेकर क्या है स्थिति, क्या होगा फायदा? जानिए ईटीवी भारत की स्पेशल रिपोर्ट.

देहरादून: उत्तराखंड के उच्च हिमालयी क्षेत्र में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स के इस्तेमाल पर, ऊर्जा विभाग विशेष जोर दे रहा है. ट्रायल रूप में तपोवन साइट की प्री- फिजिबिलिटी स्टडी हो चुकी है. दूसरी ओर अब जल विद्युत निगम के कर्मचारियों को लद्दाख स्थित जियोथर्मल स्प्रिंग्स साइट और आइसलैंड में ट्रेनिंग के लिए भेजने की तैयारी की जा रही है.

आइसलैंड का ज्यादातर बिजली उत्पादन जियोथर्मल स्प्रिंग्स से होता है: आइसलैंड में जियोथर्मल स्प्रिंग्स की भरमार है. दुनिया में आइसलैंड ऐसा देश है जो जियोथर्मल ऊर्जा का सबसे बड़ा और सफल इस्तेमाल कर रहा है. क्योंकि वर्तमान समय में आइसलैंड देश इस ऊर्जा का शत-प्रतिशत इस्तेमाल कर रहा है. आइसलैंड में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली का करीब 29 फीसदी बिजली जियोथर्मल पावर प्लांट्स से आता है. इसके अलावा, आइसलैंड के 90 फीसदी से अधिक घरों को गर्म रखने के लिए जियोथर्मल हॉट वाटर की सप्लाई की जाती है. यही वजह है उत्तराखंड सरकार ने आइसलैंड में इस्तेमाल किए जा रहे जियोथर्मल स्प्रिंग्स की स्टडी के लिए एक टीम को आइसलैंड भेजने का निर्णय लिया है.

उत्तराखंड में भूतापीय ऊर्जा नीति लागू है: उत्तराखंड में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स के बेहतर इस्तेमाल के लिए सरकार ने उत्तराखंड भूतापीय ऊर्जा नीति, 2025 लागू की है. जिसका उद्देश्य आर्थिक और पर्यावरणीय व्यवहार्यता (Environmental Feasibility) को देखते भूतापीय संसाधनों एवं उनकी क्षमता को चिन्हित करने और अन्वेषण (Investigation) के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुसंधान को प्रोत्साहित एवं समर्थन करना है. जियोथर्मल एनर्जी को विद्युत उत्पादन, हीलिंग एवं कूलिंग सिस्टम में यूज करने, वाटर ट्रीटमेंट और सामुदायिक विकास में इस्तेमाल के लिए बढ़ावा देना है. ऊर्जा आपूर्ति में विविधीकरण (diversification of energy supply), कार्बन उत्सर्जन में कमी और राज्य के दीर्घकालिक पर्यावरणीय और ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देकर राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाना है.

उत्तराखंड के ये संस्थान जियोथर्मल ऊर्जा से जुड़ी नीतियों के लिए जिम्मेदार हैं: उत्तराखंड जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी राज्य में लागू हो गई है और ये पॉलिसी प्रदेश की सभी जियोथर्मल परियोजनाओं पर लागू है. जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी के अनुसार, ऊर्जा विभाग, उत्तराखंड सरकार, उरेडा और यूजेवीएनएल कार्यान्वयन (Implementing) एजेंसी के रूप में योजना, परियोजना आवंटन, वैधानिक मंजूरी और नीति संशोधनों का काम करेंगे. जियोथर्मल एक्सप्लोरेशन के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र बनाया जाएगा, जो संसाधन मूल्यांकन और व्यवहार्यता सुधार (resource assessment and feasibility improvement) के लिए काम करेगा. हालांकि, वर्तमान समय में ऊर्जा विभाग ने जियोथर्मल के वर्किंग ग्रुप बना दिया है, जिसकी पहली बैठक जल्द ही होने वाली है.

आइसलैंड के जियोथर्मल ऊर्जा प्लांट पर वाडिया के वैज्ञानिक डॉ समीर तिवारी (Courtesy- Dr. Sameer Tiwari)

जियोथर्मल एनर्जी पॉलिसी- 2025 के अन्य बिंदु

- जियोथर्मल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का आवंटन, सीपीएसयू/एसपीएसयू को नामांकन के आधार पर और निजी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी बोली के जरिए की जाएगी - अन्वेषण और विकास के लिए डेवलपर का चयन ईओआई (Expressions of Interest) के जरिए की जाएगी - डेवलपर्स को जगह आवंटित करने के बाद एक साल के भीतर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करनी होगी - डेवलपर्स को 30 सालों के लिए 50 फीसदी भूमि मार्गाधिकार (Right of way) प्रदान किया जाएगा, बाकी भूमि सरकारी दरों पर पट्टे पर दी जाएगी - अन्वेषण और पैमाइश सर्वेक्षण (exploration and reconnaissance surveys) के लिए 50 फीसदी तक वित्तीय सहायता दी जाएगी - स्थानीय क्षेत्र विकास निधि और रॉयल्टी बिजली शुल्क से छूट दी जाएगी. सिंगल विंडो सिस्टम के तहत 8 हफ्ते के भीतर अनुमति देने का प्रावधान है - परियोजनाओं को मंजूरी मिलने के 4 सालों के भीतर शुरू करना होगा. परियोजना में फेल होने पर प्रोजेक्ट को निरस्त या दंड का प्रावधान होगा. - 30 सालों के लिए प्रोजेक्ट का आवंटन किया जाएगा. साथ ही प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद 10वें, 15वें, 20वें और अंतिम साल में अनिवार्य रूप से निरीक्षण किया जाएगा. - राज्य सरकार को यूईआरसी (Uttarakhand Electricity Regulatory Commission) की ओर से तय दरों पर परियोजना क्षमता का 80 फीसदी तक खरीदने का अधिकार है. - डेवलपर्स को स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क से जोड़ने और इससे संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चर के खर्च को वहन करना होगा - वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) के बाद और प्री सीओडी के ट्रांसफर के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. - किसी भी विवाद में राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश फाइनल होगा. इनमें हितधारकों की सुनवाई के अवसर भी शामिल हैं. - केंद्रीय/राज्य अधिनियमों, नीतियों या विनियमों में दिए गए शर्तों का पालन करना होगा.

ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव का बयान: ऊर्जा विभाग के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि-

जियोथर्मल का एक वर्किंग ग्रुप बनाया गया है, जिसकी बैठक जल्द ही होने वाली है. इस बैठक में ओएनजीसी और वाडिया इंस्टिट्यूट के लोग शामिल होंगे. तपोवन स्थित जियोथर्मल स्प्रिंग्स पर प्री फिजिबिलिटी टेस्ट हो चुका है. टेस्ट में तपोवन जियोथर्मल स्प्रिंग सूटेबल पाया गया है. ऐसे में इस साइट पर एक्सपोरेटरी ड्रिलिंग के लिए यूजेवीएनएल को एलॉट किया गया है. जल्द ही यूजेवीएनएल, एक्सपोरेटरी ड्रिलिंग शुरू करने वाला है.

-आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग-

जियोथर्मल ऊर्जा के बारे में सीखने जाएंगे कर्मचारी: सुंदरम ने बताया कि ओएनजीसी का जो पहला प्रोजेक्ट लद्दाख में चल रहा था, वो शुरू हो गया है.

उत्तराखंड की एक टेक्निकल टीम अक्टूबर महीने के बाद लद्दाख साइट पर स्टडी करने जाएगी. कुछ कर्मचारियों की टीम को आइसलैंड भी भेजने का निर्णय लिया गया है, ताकि उनको जियोथर्मल से संबंधित ट्रेनिंग दी जा सके. -आर मीनाक्षी सुंदरम, प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग-

जहां संभव होगा वहां भेजे जाएंगे कर्मचारी: प्रमुख सचिव ऊर्जा ने कहा कि ऊर्जा का ये नया सोर्स है, जिसका अनुभव जल विद्युत निगम को नहीं है. ऐसे में जियोथर्मल संबंधित एक्सपीरियंस को प्राप्त करने के लिए जहां-जहां संभव होगा, वहां पर विभाग के कर्मचारियों को सीखने के लिए भेजा जाएगा.

वाडिया इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिक जियोथर्मल ऊर्जा पर स्टडी कर रहे हैं (ETV Bharat)

वाडिया के वैज्ञानिक क्या कहते हैं: ईटीवी भारत से बातचीत करते हुए वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिक डॉ समीर कुमार तिवारी ने कहा कि-

विश्व भर में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स को तीन कैटेगरी में रखा गया है. इसमें डीप सोर्स, मिड सोर्स और सेलो सोर्स शामिल हैं. लद्दाख में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स को मिड सोर्स की कैटेगरी में रखा गया है. उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के साथ ही नॉर्थ ईस्ट में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग्स को सेलो सोर्स में रखा गया है.

-डॉक्टर समीर कुमार तिवारी, वैज्ञानिक, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी-

उत्तराखंड में और भी हैं जियोथर्मल स्प्रिंग्स: डॉ समीर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड में चिन्हित 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स मौजूद हैं. इसके अलावा, प्रदेश के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में और भी जियोथर्मल स्प्रिंग्स मौजूद हैं जो अभी तक चिन्हित नहीं हो पाए हैं.

उत्तराखंड में 40 जियोथर्मल स्प्रिंग्स चिन्हित हैं (Courtesy- Dr. Sameer Tiwari)

तपोवन में पहले ही हो चुकी ड्रिल: साथ ही वैज्ञानिक डॉ समीर ने बताया कि तपोवन में मौजूद जियोथर्मल स्प्रिंग पर सबसे पहले स्टडी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1970 में किया था. इसके लिए इस संस्था ने जियोथर्मल स्प्रिंग में करीब 400 मीटर ड्रिल भी किया था. उस दौरान, पानी का तापमान 89 से 90°C मिला था. जिसके बाद इस संस्था ने भी विद्युत उत्पादन के लिए निर्णय लिया था. हालांकि, उस दौरान लो टेंपरेचर टरबाइन का इजाद नहीं हुआ था. बाइनरी पावर प्लांट के लिए भी मिनिमम 100°C तापमान की जरूरत होती है. जिसके चलते ये प्लान सफल नहीं हो पाया. डॉ तिवारी के अनुसार आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है, जो जियोथर्मल स्प्रिंग्स का सफल और बेहतर इस्तेमाल कर रहा है.

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