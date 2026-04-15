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तराई-पश्चिमी वन प्रभाग में आपसी संघर्ष में बाघ घायल, सीटीआर की टीम ढेला रेस्क्यू सेंटर में कर रही इलाज

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के जंगलों से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां वन्यजीवों में संघर्ष हो गया. आपसी संघर्ष में घायल हुए एक बाघ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए सेंटर भेजा है. बाघ की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी में जुटी है.

आपसी संघर्ष में घायल हुआ बाघ: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बैलपड़ाव रेंज में गश्त के दौरान वनकर्मियों को मंगलवार देर शाम एक बाघ घायल अवस्था में दिखाई दिया. बाघ की हालत देखकर तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई. इसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची. वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को ट्रेंक्यूलाइज किया और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है.