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तराई-पश्चिमी वन प्रभाग में आपसी संघर्ष में बाघ घायल, सीटीआर की टीम ढेला रेस्क्यू सेंटर में कर रही इलाज

ऐसी आशंका है कि 8 साल का बाघ दूसरे बाघ के साथ संघर्ष में घायल हुआ होगा, डॉ दुष्यंत शर्मा की टीम ने ट्रेंक्यूलाइज किया

TIGER INJURED IN CONFLICT
घायल बाघ का रेस्क्यू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 15, 2026 at 10:27 AM IST

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रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर के जंगलों से एक बड़ी खबर सामने आई है. यहां वन्यजीवों में संघर्ष हो गया. आपसी संघर्ष में घायल हुए एक बाघ को वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर इलाज के लिए सेंटर भेजा है. बाघ की हालत गंभीर बताई जा रही है, लेकिन चिकित्सकों की टीम लगातार निगरानी में जुटी है.

आपसी संघर्ष में घायल हुआ बाघ: जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर तराई पश्चिमी वन प्रभाग की बैलपड़ाव रेंज में गश्त के दौरान वनकर्मियों को मंगलवार देर शाम एक बाघ घायल अवस्था में दिखाई दिया. बाघ की हालत देखकर तुरंत इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई. इसके बाद कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की मेडिकल टीम मौके पर पहुंची. वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्साधिकारी डॉ. दुष्यंत शर्मा और उनकी टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बाघ को ट्रेंक्यूलाइज किया और सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू कर ढेला स्थित रेस्क्यू सेंटर पहुंचाया, जहां फिलहाल उसका इलाज जारी है.

घायल बाघ को ट्रेंक्यूलाइज किया गया (Video- ETV Bharat)

कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम ने घायल बाघ का किया रेस्क्यू: बताया जा रहा है कि यह बाघ आपसी संघर्ष में घायल हुआ है. उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव के निशान मिले हैं. खासकर अगले पैर और गर्दन के पिछले हिस्से में गंभीर चोटें पाई गई हैं. डॉक्टरों के मुताबिक ये चोटें दो से तीन दिन पुरानी हैं और इनमें संक्रमण भी फैल चुका है. कुमाऊं मंडल के मुख्य वन संरक्षक डॉ. साकेत बडोला ने बताया कि-

घायल बाघ की उम्र करीब सात से आठ साल के बीच है. फिलहाल उसकी हालत पर नजर रखी जा रही है और जरूरी इलाज दिया जा रहा है. ये वन्यजीवों के आपसी संघर्ष का मामला लग रहा है.
-डॉ साकेत बडोला, मुख्य वन संरक्षक, कुमाऊं मंडल-

बाघ का इलाज जारी, स्वस्थ्य होने पर छोड़ा जाएगा: वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही बाघ पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, उसे वापस उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया जाएगा. फिलहाल बाघ का इलाज जारी है और वरिष्ठ वन्यजीव चिकित्साधिकारी डॉ दुष्यन्त शर्मा और वन विभाग की टीम हर पल उस पर नजर बनाए हुए है. उम्मीद है कि जल्द ही यह जंगल का राजा एक बार फिर अपने इलाके में दहाड़ता नजर आएगा.
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कॉर्बेट में घायल बाघ का इलाज
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