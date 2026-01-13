ETV Bharat / bharat

आदिवासी परंपरा का प्रतीक रामडोली त्योहार की तैयारियां पूरी, धूमधाम से मनाया जाएगा

आंध्र प्रदेश के अराकू वैली क्षेत्र में आदिवासियों का त्योहार रामडोली धूमधाम से मनाने की तैयारी पूरी हो गई.

Andhra pradesh Ramdoli festival
आंध्र प्रदेश के अराकू वैली में रामडोली त्योहार की तैयारी करते लोग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 13, 2026 at 12:12 PM IST

अराकू वैली: आदिवासी रीति-रिवाजों और परंपराओं को दिखाने वाला रामडोली त्योहार अराकू वैली मंडल के बास्की गांव में धूमधाम से मनाया जाएगा. इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो गई है. बास्की गांव रामडोली त्योहार के लिए पूरी तरह से सज गया है, जो हर सात साल में एक बार होता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि वे अपने पूर्वजों के रीति-रिवाजों और परंपराओं को महत्व देते हुए इस त्योहार को मनाते आ रहे हैं.

इसमें क्या खास है:
बास्की गांव में मनाए जाने वाले रामडोली त्योहार के पीछे एक कहानी है. रामडोली उत्सव पहले ओडिशा के ओंद्रुगेड्डा नाम के गांव में मनाया जाता था. पहले, अराकू घाटी का इलाका ओडिशा का हिस्सा था. उस समय, बास्की इलाके के जो लोग रिश्तेदार के तौर पर वहां गए थे, उन्होंने देखा कि रामडोली त्योहार की वजह से सब लोग खुशी और शांति से रह रहे हैं, और उन्होंने भी अपने गांव में यह त्योहार मनाने का फैसला किया.

Andhra pradesh Ramdoli festival
रामडोली त्योहार की तैयारियां (ETV Bharat)

अब हर सात साल में एक बार इस त्योहार को मनाना एक परंपरा बन गई है. इस उत्सव के हिस्से के तौर पर दस साल से कम उम्र के चार बच्चों को राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न माना जाता है. रामडोली उत्सव से एक दिन पहले, उन्हें एक गुफा में रखा जाता है और उनकी पूजा की जाती है.

उस दिन बच्चे उपवास रखते हैं. अगले दिन दोपहर में पंचायत क्षेत्र के सभी आदिवासी लोग वाद्य यंत्रों के साथ गुफा में जाते हैं और बच्चों को उस जगह लाते हैं जहाँ रामडोली उत्सव होता है. पूजा-पाठ करने के बाद चारों बच्चों को 60 फीट की ऊंचाई पर बने झूले में झुलाया जाता है.

झूला लटकाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लकड़ी के खंभे भी आम के पेड़ों की लकड़ी से बने होते हैं, जिन्हें काटने से पहले सात साल तक पाला-पोसा और पूजा जाता था. अराकू घाटी क्षेत्र के साथ-साथ ओडिशा और अन्य क्षेत्रों से भी लोग बड़ी संख्या में इस उत्सव में शामिल होते हैं.

उत्सव के हिस्से के तौर पर आदिवासी पारंपरिक नृत्य थिमसा किया जाता है, साथ ही कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं. सभी आदिवासी समुदायों के लोग इस उत्सव में भाग लेते हैं.

