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किंग कोबरा की अनोखी दुनिया, नैनीताल फॉरेस्ट में इनका राज, ममता ऐसी कि 2 महीने तक नहीं छोड़ती घोंसला

नैनीताल: उत्तराखंड के नैनीताल के जंगलों में किंग कोबरा की दुनिया जितनी रहस्यमयी है, उतनी ही हैरान करने वाली भी. समुद्र तल से 2300 मीटर की ऊंचाई पर इसका घोंसला मिलना वैश्विक स्तर पर रिकॉर्ड माना गया है. यहां मादा किंग कोबरा चीड़ और बांज की पत्तियों से ऐसा घोंसला तैयार करती है, जो बारिश के बीच भी अंडों को सुरक्षित रखने और उनके लिए अनुकूल तापमान बनाए रखने में मदद करता है.

एफटीआई ने किया किंग कोबरा पर अध्ययन: खास बात यह है कि अंडों की रखवाली के दौरान मादा करीब दो महीने तक भोजन किए बिना घोंसले में डटी रहती है. वन अनुसंधान केंद्र के अध्ययन में किंग कोबरा के व्यवहार, उसके प्राकृतिक आवास और संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं.

देहरादून में 12 जुलाई 2025 को मिला था 12 फीट लंबा किंग कोबरा सांप (File Photo- ETV Bharat)

नैनीताल बना किंग कोबरा का खास ठिकाना: उत्तराखंड में किंग कोबरा की मौजूदगी को समझने के लिए वर्ष 2021 में अनुसंधान सलाहकार समिति के स्तर पर इसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया गया. सामने आया कि प्रदेश में किंग कोबरा की सबसे अधिक मौजूदगी नैनीताल वन प्रभाग की भवाली और मनोरा रेंज में दर्ज की गई. इसके अलावा देहरादून और पौड़ी समेत अन्य जिलों में भी इसकी मौजूदगी सामने आई है.

केरल, कर्नाटक के साथ उत्तराखंड में भी किंग कोबरा: आमतौर पर किंग कोबरा को दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट के वर्षावनों से जोड़कर देखा जाता है. केरल और कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के कई इलाकों में इसकी मौजूदगी दर्ज की गई है. लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी जंगलों में इसकी मौजूदगी ने वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है. मुक्तेश्वर में समुद्र तल से करीब 2300 मीटर की ऊंचाई पर किंग कोबरा का घोंसला मिलना विशेष महत्व रखता है. इसे दुनिया में इतनी ऊंचाई पर किंग कोबरा के घोंसले की दर्ज मौजूदगी का रिकॉर्ड माना गया है.

मादा किंग कोबरा की अनोखी ममता: किंग कोबरा की दुनिया का सबसे दिलचस्प पहलू है मादा का मातृत्व. प्रजनन के दौरान मादा किंग कोबरा जून से अगस्त के बीच घोंसला तैयार करती है. शोध के मुताबिक, इसके घोंसले में चीड़ और बांज की पत्तियों का इस्तेमाल होता है. मादा अपने शरीर की मदद से पत्तियों को व्यवस्थित कर गुंबदनुमा संरचना बनाती है. यह प्राकृतिक इंजीनियरिंग का ऐसा उदाहरण है, जो अंडों को सुरक्षित रखने और उनके आसपास अनुकूल तापमान बनाए रखने में मदद करता है.

हरिद्वार में 13 अप्रैल 2025 को वन कर्मियों ने किंग कोबरा को रेस्क्यू किया था (File Photo- ETV Bharat)

दो महीने भूखे-प्यासे रहकर अंडों की रक्षा करती है मादा किंग कोबरा: अंडे देने के बाद मादा करीब दो महीने तक उनकी रखवाली करती है. इस दौरान लंबे समय तक भोजन नहीं करती. मच्छरों और दूसरे जीव-जंतुओं के हमलों के बावजूद वह घोंसले की सुरक्षा में डटी रहती है. लगातार घोंसले के आसपास रहने और प्रजनन के दौरान होने वाले शारीरिक बदलावों के कारण उसके शरीर का रंग भी गहरा दिखाई दे सकता है. बारिश के मौसम में भी घोंसले की संरचना अंडों को सुरक्षा देने में मदद करती है. प्रकृति में मातृत्व और जीवित रहने की जद्दोजहद का यह एक अनोखा उदाहरण है.

सांपों का शिकारी, पारिस्थितिकी का रखवाला: किंग कोबरा सिर्फ अपने आकार और विष के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी भोजन संबंधी आदतों के लिए भी खास है. इसका प्रमुख आहार दूसरे सांप हैं. इनमें रैट स्नेक जैसे सांप भी शामिल हो सकते हैं. दूसरे सांपों का शिकार करके किंग कोबरा प्राकृतिक पारिस्थितिकी में उनकी आबादी को संतुलित रखने में भूमिका निभाता है. इसी वजह से किंग कोबरा को केवल खतरनाक जीव के तौर पर देखना सही नहीं है.

देहरादून में 30 अगस्त 2025 को 14 फीट लंबा और 10 किलो वजनी किंग कोबरा मिला था (File Photo- ETV Bharat)

बहुत घातक होता है किंग कोबरा का विष: यह जंगल के खाद्य-जाल का महत्वपूर्ण हिस्सा है. हालांकि, इसका विष बेहद घातक हो सकता है और इसे छेड़ना या पकड़ने की कोशिश करना जानलेवा साबित हो सकता है. इसलिए इसकी मौजूदगी वाले क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करना और सांप दिखने पर वन विभाग की मदद लेना बेहद जरूरी है.

सड़कें बन रहीं जिंदगी के लिए खतरा: इस दुर्लभ सांप के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब इंसानी गतिविधियां बनती नजर आ रही हैं. वर्ष 2022 से 2024 के बीच पांच किंग कोबरा की वाहनों से कुचलकर मौत हो गई. यह आंकड़ा वन्यजीव संरक्षण के सामने एक अहम सवाल खड़ा करता है कि जिन जंगलों में यह सांप सुरक्षित रह सकता है, वहां सड़क यातायात उसके अस्तित्व के लिए खतरा क्यों बन रहा है? ऐसे क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही वाले संवेदनशील मार्गों की पहचान और वाहन चालकों को जागरूक करना संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है.