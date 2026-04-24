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बड़ी खबर : झारखंड से कोटा आकर NEET की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने दी जान

बोरखेड़ा थाना इलाके की कोचिंग एरिया में नीट की तैयारी कर रहे छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है. वह झारखंड का रहनेवाला था.

NEET Student Death
बोरखेड़ा पुलिस थाना (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 9:21 PM IST

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कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके की कोचिंग एरिया में नीट यूजी की तैयारी कर रहे एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है. वह झारखंड से कोटा आकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है.

इस मामले में बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर का कहना है कि कोरल पार्क के घटनाक्रम की सूचना रात 7:00 बजे के आसपास मिली थी. जिसके बाद वह हॉस्टल में पहुंच गए थे. मृतक झारखंड के दुमका जिले का निवासी 21 वर्षीय एल्विन पुत्र संजय कुमार है, जिसके शव को कब्जे में लिया गया है. स्टूडेंट नीट यूजी की तैयारी कर रहा था. आने वाले 3 मई को नीट की परीक्षा भी है.

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थानाधिकारी अनिल टेलर का कहना है कि हॉस्टल में एल्विन ने अपने हॉस्टल रूम का दरवाजा गुरुवार रात से नहीं खोला था. इसमें पास के रूम में रहने वाले विद्यार्थी को शक हो गया था, क्योंकि खाना खाने के लिए भी एल्विन बाहर नहीं निकला था. उसके बाद दरवाजे के ऊपर के रोशनदान से अंदर हाथ डालकर दरवाजे को खोला गया. जिसमें आत्महत्या की स्थिति में एल्विन मिला था.

परिजनों को घटना के संबंध में जानकारी दी गई है. उनके आने के बाद आगे की प्रक्रिया की जाएगी. घटना के कारण भी सामने नहीं आए हैं. कोई नोट मिलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि फिलहाल कमरे को लॉक कर दिया है. दूसरी तरफ बड़ी संख्या में स्टूडेंट रहते हैं. ऐसे में स्टूडेंट्स को घटनाक्रम के संबंध में सूचना मिल गई. जिसके बाद हॉस्टल के बाहर स्टूडेंट का हुजूम उमड़ गया. काफी देर तक यह छात्र जमा रहे, बाद में आसपास के हॉस्टल स्टाफ और पुलिस ने इन्हें हटा दिया.

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