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बड़ी खबर : झारखंड से कोटा आकर NEET की तैयारी कर रहे स्टूडेंट ने दी जान

बोरखेड़ा पुलिस थाना ( ETV Bharat File Photo )

कोटा: शहर के बोरखेड़ा थाना इलाके की कोचिंग एरिया में नीट यूजी की तैयारी कर रहे एक छात्र की आत्महत्या का मामला सामने आया है. वह झारखंड से कोटा आकर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. इस मामले में बोरखेड़ा थाना अधिकारी अनिल टेलर का कहना है कि कोरल पार्क के घटनाक्रम की सूचना रात 7:00 बजे के आसपास मिली थी. जिसके बाद वह हॉस्टल में पहुंच गए थे. मृतक झारखंड के दुमका जिले का निवासी 21 वर्षीय एल्विन पुत्र संजय कुमार है, जिसके शव को कब्जे में लिया गया है. स्टूडेंट नीट यूजी की तैयारी कर रहा था. आने वाले 3 मई को नीट की परीक्षा भी है. पढ़ें : Kota Student : 9वीं के छात्र ने दी जान, घर पर अकेला था