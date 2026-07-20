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गुंटूर में इंसानियत शर्मसार! 75 साल की असहाय बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर छोड़कर चले गए रिश्तेदार

एक बुजुर्ग महिला को परिवार वालों ने स्ट्रेचर पर बेसहारा छोड़ दिया. गुंटूर के इस मामले में लोगों के दिलों को झकझोर दिया है.

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75 साल की बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर छोड़कर चले गए रिश्तेदार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 20, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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गुंटूर: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 75 साल की बुजुर्ग असहाय महिला को परिवार के लोग स्ट्रेचर पर बेसहारा छोड़कर चले गए.

यह बुजुर्ग महिला एक-दो घंटे नहीं, बल्कि 12 घंटे तक अनाथ की तरह स्ट्रेचर पर नरक जैसी तकलीफें झेलती रही. यह एक ऐसी दयनीय स्थिति है, जिसे देखकर पत्थर दिलवाले भी पिघल जाए.

स्ट्रेचर पर आंसू भरी आंखों से अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती उसे देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए. इंसानियत पर दाग लगाने वाली यह दिल दहला देने वाली घटना गुंटूर में हुई. 75 साल की बुजुर्ग महिला बुढ़ापे की बीमारी से पीड़ित थी. उसे उम्मीद थी कि, ऐसे कठिन समय में परिवार वाले उसका साथ नहीं छोड़ेंगे. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, उसके परिवार वाले जो पास में ही होने चाहिए थे, उसे अकेला छोड़कर चले गए.

खबर के मुताबिक, लगभग 75 साल की एक बुजुर्ग महिला को रविवार सुबह उनके परिवार वाले गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल (GGH) लाए. उन्होंने उसे आपातकालीन चिकित्सा सेवा विभाग के प्रवेश द्वार पर स्ट्रेचर पर लिटा दिया और वहां से चले गए. ऐसा लग रहा था जैसे वह एडमिशन प्रक्रिया के लिए गई हो. शुरू में, अस्पताल के स्टाफ को लगा कि बुजुर्ग महिला के परिवार वाले ओपी रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं. हालांकि, जब घंटों बाद भी कोई नहीं लौटा, तो उन्हें लगा कि वे उसे जानबूझकर छोड़कर चले गए है.

मदद के लिए रोते हुए इंतजार
बुजुर्ग महिला बोल नहीं पा रही थी. उसके पास कोई पहचान के कागज या परिवार के सदस्य नहीं थे, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि वह कौन थी या कहां से थी. इन हालात में, डॉक्टरों ने पूरी जानकारी न होने की वजह से इलाज शुरू नहीं किया.

वह लगभग 12 घंटे तक अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर रोते हुए अपने परिवार का इंतजार करती रही. आखिर में, स्थानीय लोगों का कहना है कि एक दूसरे मरीज सहायक ने उसे शाम का खाना खिलाया. यह दृश्य देखकर मरीजों और उनके रिश्तेदारों ने गहरा दुख जताया. उन्होंने अफसोस जताया कि बुजुर्गों को ऐसी हालत में छोड़ना बहुत बुरी बात थी.

ईनाडू, ईटीवी और ईटीवी भारत के प्रतिनिधि ने तुरंत डॉ. दुर्गा प्रसाद से किया संपर्क
यह पता चलने पर, ईनाडू, ईटीवी और ईटीवी भारत के प्रतिनिधि ने तुरंत यह मामला गुंटूर गवर्नमेंट जनरल अस्पताल (GGH) के सुपरिटेंडेंट डॉ. दुर्गा प्रसाद के ध्यान में लाया. उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और मेडिकल स्टाफ को बिना किसी देरी के बुजुर्ग महिला का इलाज करने का आदेश दिया. बाद में उन्हें इमरजेंसी मेडिकल सर्विस डिपार्टमेंट के वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और इलाज शुरू किया गया.

हॉस्पिटल अथॉरिटी और पुलिस ने बुजुर्ग महिला की पूरी जानकारी पता लगाने की कोशिश कर रही है. इस घटना ने समाज को एक बार फिर परिवार के रिश्तों की कीमत, बुजुर्गों के प्रति जिम्मेदारी और इंसानियत के बारे में सोचने की जरूरत याद दिला दी है. कई लोगों का मानना ​​है कि बुजुर्गों को बोझ नहीं बल्कि जिम्मेदारी की तरह समझना चाहिए.

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