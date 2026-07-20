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गुंटूर में इंसानियत शर्मसार! 75 साल की असहाय बुजुर्ग महिला को स्ट्रेचर पर छोड़कर चले गए रिश्तेदार

गुंटूर: आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 75 साल की बुजुर्ग असहाय महिला को परिवार के लोग स्ट्रेचर पर बेसहारा छोड़कर चले गए.

यह बुजुर्ग महिला एक-दो घंटे नहीं, बल्कि 12 घंटे तक अनाथ की तरह स्ट्रेचर पर नरक जैसी तकलीफें झेलती रही. यह एक ऐसी दयनीय स्थिति है, जिसे देखकर पत्थर दिलवाले भी पिघल जाए.

स्ट्रेचर पर आंसू भरी आंखों से अपने रिश्तेदारों का इंतजार करती उसे देखकर वहां मौजूद लोग भावुक हो गए. इंसानियत पर दाग लगाने वाली यह दिल दहला देने वाली घटना गुंटूर में हुई. 75 साल की बुजुर्ग महिला बुढ़ापे की बीमारी से पीड़ित थी. उसे उम्मीद थी कि, ऐसे कठिन समय में परिवार वाले उसका साथ नहीं छोड़ेंगे. हालांकि, ऐसा नहीं हुआ, उसके परिवार वाले जो पास में ही होने चाहिए थे, उसे अकेला छोड़कर चले गए.

खबर के मुताबिक, लगभग 75 साल की एक बुजुर्ग महिला को रविवार सुबह उनके परिवार वाले गुंटूर के सरकारी जनरल अस्पताल (GGH) लाए. उन्होंने उसे आपातकालीन चिकित्सा सेवा विभाग के प्रवेश द्वार पर स्ट्रेचर पर लिटा दिया और वहां से चले गए. ऐसा लग रहा था जैसे वह एडमिशन प्रक्रिया के लिए गई हो. शुरू में, अस्पताल के स्टाफ को लगा कि बुजुर्ग महिला के परिवार वाले ओपी रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं. हालांकि, जब घंटों बाद भी कोई नहीं लौटा, तो उन्हें लगा कि वे उसे जानबूझकर छोड़कर चले गए है.

मदद के लिए रोते हुए इंतजार

बुजुर्ग महिला बोल नहीं पा रही थी. उसके पास कोई पहचान के कागज या परिवार के सदस्य नहीं थे, इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि वह कौन थी या कहां से थी. इन हालात में, डॉक्टरों ने पूरी जानकारी न होने की वजह से इलाज शुरू नहीं किया.