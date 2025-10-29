ETV Bharat / bharat

दिल्ली में पाकिस्तानी लिंक वाला जासूस गिरफ्तार, परमाणु वैज्ञानिक से भी था संपर्क, चला रहा था फर्जी पासपोर्ट रैकेट

जांच में यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी किन-किन चैनलों से जानकारी साझा करता था, उसके संपर्कों का दायरा किन देशों तक है.

SPY ARRESTED IN DELHI
दिल्ली में जासूस गिरफ्तार (CONCEPT IMAGE, IANS)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 29, 2025 at 2:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने राजधानी से एक 59 वर्षीय व्यक्ति को जासूसी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक आरोपी का संपर्क विदेश में रह रहे एक परमाणु वैज्ञानिक से था. इतना ही नहीं आरोपी झारखंड के जमशेदपुर से संचालित एक नकली पासपोर्ट नेटवर्क से भी जुड़ा हुआ था.

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान मोहम्मद आदिल हुसैनी के रूप में हुई है. इसे सैयद आदिल हुसैन, नसीमुद्दीन और सैयद आदिल हुसैनी नामों से भी जाना जाता है. आरोपी दिल्ली के सीमापुरी इलाके से पकड़ा गया. प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आदिल ने पाकिस्तान सहित कई देशों की यात्रा की थी. उसके संबंध एक विदेशी परमाणु वैज्ञानिक से जुड़े पाए गए हैं.

डीसीपी प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि आदिल टाटा नगर जमशेदपुर का रहने वाला है. उसके खिलाफ विदेशी एजेंसियों को संवेदनशील जानकारी साझा करने व जाली दस्तावेजों के जरिए कई भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने का आरोप है. आदिल व उसके भाई अख्तर हुसैनी दोनों पर एक संगठित नेटवर्क चलाने का शक है, जो फर्जी पहचान बनाकर नकली पासपोर्ट तैयार करता था. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने नकली दस्तावेजों की मदद से एक संवेदनशील सरकारी स्थापना के तीन पहचान पत्र हासिल कर लिए थे. जांच के दौरान पुलिस ने उसके कब्जे से एक असली व दो नकली पासपोर्ट जब्त किए हैं.

डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि आरोपी को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), 318 (धोखाधड़ी), 338 (कीमती प्रतिभूति या दस्तावेज की जालसाजी) व 340 (नकली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाना व उसे असली के रूप में इस्तेमाल करना) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया है.

डीसीपी प्रमोद कुमार कुशवाहा ने बताया कि आदिल के भाई अख्तर हुसैनी को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है. अख्तर ने खाड़ी देशों की कई यात्राएं की थीं. वह भी तीनों फर्जी पहचान पत्र हासिल करने में शामिल था. जांच में यह भी सामने आया है कि यह पूरा नेटवर्क जमशेदपुर से संचालित हो रहा था, जहां से फर्जी दस्तावेज तैयार कर पासपोर्ट बनाए जा रहे थे.

स्पेशल सेल की जांच टीमें अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के माध्यम से अब तक कितने लोगों के फर्जी पासपोर्ट बनाए गए हैं और क्या इस रैकेट का किसी अंतरराष्ट्रीय जासूसी मॉड्यूल से संबंध है. डीसीपी ने कहा कि आदिल को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया है.

