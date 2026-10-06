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मोहब्बेवाला में फिर हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने पुलिस की बस को मारी टक्कर, 5 सिपाहियों समेत 8 लोग घायल

देहरादून: राजधानी के पटेलनगर थाना क्षेत्र स्थित मोहब्बेवाला में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. आज मंगलवार सुबह यहां एक और भीषण हादसा हो गया है. आशारोड़ी चेक पोस्ट पर एक पुलिस की गाड़ी को पीछे से आ रहे एक ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी. इस टक्कर की वजह से पुलिस की बस और ट्रक दोनों पलट गए. हादसे में कुछ पुलिस कर्मियों को चोट आई हैं.

ट्रक ने पुलिस की बस को मारी टक्कर: हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया. जानकारी मिली है कि सड़क हादसे में 5 आईआरबी के पुलिसकर्मी, दो मोटरसाइकिल सवार और ट्रक ड्राइवर घायल हुए हैं. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनका इलाज चल रहा है. साथ ही पुलिस द्वारा घटना के संबंध में जानकारी की जा रही है.

हादसे में 5 पुलिसकर्मियों समेत 8 लोग घायल: आज दिनांक 06-10-2026 को सुबह करीब 09:00 बजे सहारनपुर की तरफ से आ रहे सीमेंट से लदे ट्रक सं UK07 CD 8492 ( 12 टायर) ने अनियंत्रित होकर IRB फर्स्ट बटालियन की बस को टक्कर मार दी. ट्रक की जोरदार टक्कर लगने से पुलिस की बस सड़क पर पलट गयी. बस में कुल 8 जवान बैठे हुए थे. घायल जवानों को एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया. ट्रक द्वारा एक मोटरसाइकिल को भी टक्कर मारी गई. बाकी घायलों को भी अस्पताल भेजा गया है.