ETV Bharat / bharat

एआई के क्षेत्र में झारखंड भी बढ़ रहा आगे, देवघर के एसटीपीआई में युवाओं को मिल रही विशेष ट्रेनिंग

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल अरविंद कुमार ने बताया कि आज के दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पास इतनी क्षमता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे आइडिया के आधार पर आगे बढ़ सकता है. एआई के इस युग में अनुभव की अनिवार्यता नहीं है, बल्कि अच्छे विचार ही सफलता की कुंजी हैं. उन्होंने कहा कि तीन से चार दशक पहले आईटी की चर्चा होती थी लेकिन आने वाले समय में सिर्फ एआई की ही बात होगी.

इसी कड़ी में शनिवार को देवघर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. देवघर के जसीडीह में स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (STPI) संस्थान के माध्यम से युवाओं को प्रतिदिन एआई से जुड़ी विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है. साथ ही उन्हें इस नई तकनीक के प्रति जागरूक किया जा रहा है.

इसी को ध्यान में रखते हुए छोटे शहरों से लेकर बड़े महानगरों तक लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति जागरूक करने के लिए भारत सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. फरवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कार्यक्रम से पहले देश के विभिन्न हिस्सों में एआई के महत्व को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

देवघर: आज के समय में लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नई तकनीक की ओर तेजी से आकर्षित हो रहे हैं. क्योंकि लोग मानते हैं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव और भी बढ़ने वाला है.

उन्होंने यह भी बताया कि आने वाले कुछ महीनों में देवघर स्थित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के भवन और परिसर को और विकसित किया जाएगा. इस ट्रेनिंग सत्र की अवधि बढ़ाई जाएगी और ऐसे विशेषज्ञ स्टाफ की बहाली की जाएगी, जो युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की विशेष ट्रेनिंग प्रदान कर सकें. वहीं जन-एआई संस्था के संस्थापक मदन पाडके ने बताया कि आम जनजीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही उपयोग कैसे किया जाए, इसे लेकर वे अपने छात्रों को विशेष प्रशिक्षण दे रहे हैं. इस विषय को लेकर सरकार के साथ भी लगातार विस्तृत बातचीत की जा रही है.

देवघर के एसटीपीआई संस्थान में युवाओं को एआई की ट्रेनिंग दे रहीं प्रशिक्षक माधुरी ने बताया कि अब तक करीब साढ़े तीन सौ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी जानकारी दी जा चुकी है. फिलहाल 18 से 28 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जबकि आने वाले सत्रों में सभी आयु वर्ग के लोगों को ट्रेनिंग देने की योजना है. प्रशिक्षण के दौरान युवाओं को यह बताया जाता है कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग पढ़ाई, नौकरी और इंटरव्यू में किया जा सकता है. इसके लिए किसी भी प्रकार की कोडिंग या तकनीकी ज्ञान की अनिवार्यता नहीं है.

बता दें कि पूरे देश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया के कुल 68 केंद्र संचालित हैं. इनमें झारखंड में रांची और देवघर, जबकि बिहार में पटना और भागलपुर में एसटीपीआई के केंद्र स्थित हैं. वर्तमान में जसीडीह स्थित यह भारत सरकार की संस्था न सिर्फ देवघर जिला, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के युवाओं को भी आईटी और एआई से जुड़े रोजगार के अवसर उपलब्ध करा रही है.

इस मौके पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर को आईटी और एआई हब बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. आने वाले समय में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देवघर को तकनीकी रूप से और मजबूत बनाया जाएगा. फरवरी में दिल्ली में आयोजित होने वाले एआई कार्यक्रम को लेकर देवघर को किस तरह और सुदृढ़ किया जाए, इस विषय पर स्थानीय और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ लगातार विचार-विमर्श चल रहा है.

इसे भी पढ़ें- देवघर RSETI युवाओं को बना रहा हुनरमंद, प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए किया जा रहा प्रेरित

इसे भी पढ़ें- हजारीबाग में राष्ट्रीय महिला आयोग का दौरा, 800 जिलों में लोकल कमेटी और आंतरिक शिकायत समिति को दिया जाएगा प्रशिक्षण

इसे भी पढ़ें- कोडरमा में बाल विवाह मुक्त झारखंड पर कार्यशाला का आयोजन, लोगों को दिलाई गई सामाजिक कुरीतियों को दूर करने की शपथ