गफरुद्दीन मेवाती को मिलेगा पद्मश्री सम्मान, 3 साल की उम्र में बजाना शुरु किया था भपंग, जानें इनकी कहानी

राजस्थान के अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार और भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा.

भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी
भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी (फोटो ईटीवी भारत अलवर)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 26, 2026 at 11:00 AM IST

अलवर : भपंग कला को संरक्षित करने एवं देश- विदेशों तक पहुंचाने के लिए अलवर के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा जाएगा. गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म अवार्ड में गफरुद्दीन मेवाती जोगी को पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा की गई. रविवार शाम को पद्मश्री मिलने की सूचना मिलते ही उनके परिवार ही नहीं, मोहल्ला एवं अलवर जिला सहित कला प्रेमियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा. तीन साल की आयु से भपंग बजा रहे गफरुद्दीन मेवाती को 68 वर्ष की उम्र में पद्मश्री अवार्ड मिलने पर कहा कि देर ही सही उनकी उपासना को फल मिला. खास बात यह कि मेवात से जुड़े गफरुद्दीन महाभारत, रामायण व लोक कथाओं पर भपंग वादन के साथ बखूबी गाते रहे हैं. इंग्लैंड की महारानी रही ​एलिजाबेथ के जन्म दिन पर भी वे अपनी भपंग कला के रंग बिखेर चुके हैं. वे अब तक करीब 48 देशों में भपंग बजा चुके हैं.

भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि पद्मश्री मिलने की सूचना मिलना उनके जीवन का ऐतिहासिक पल है. रविवार शाम को जब भारत सरकार की ओर से फोन आया कि उन्हें पद्मश्री से नवाजा जाएगा, तो यह खबर पूरे परिवार और क्षेत्र में खुशी की लहर बनकर फैल गई. उन्होंने बताया कि वे भरतपुर जिले के कैथवाड़ा गांव से करीब 40 साल पहले अलवर शहर की टाइगर कॉलोनी में आए. वे तीन साल की उम्र से ही वे अपने पिता बुद्धसिंह के साथ भपंग वादन सीखने लगे और सात साल की उम्र में उन्होंने भपंग बजाना सीख लिया. यह कला उन्हें अपने पिता से विरासत में मिली. उन्होंने बताया कि पिता के सान्निध्य में रहकर वाद्य भपंग की बारीकियों को समझा और इसे अपनी पहचान बना लिया.

भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

48 देशों में कर चुके भपंग कला का प्रदर्शन : भपंग वादक गफरुद्दीन ने बताया कि उन्हें पद्मश्री मिलना करीब 60 वर्षों का निरंतर अभ्यास, साधना और परंपरा का निर्वाहन का नतीजा है. उन्होंने बताया कि उन्होंने अलवर, राजस्थान सहित देश के कोने-कोने में भपंग बजाया है. इतना ही नहीं दुनिया के लगभग 48 देशों में भी वे भपंग वादन की प्रस्तुति दे चुके हैं. उन्होंने बताया कि लंदन, पेरिस, कनाड़ा, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस सहित कई देशों में अपनी भपंग कला की प्रस्तुति दे चुके हैं. उन्होंने बताया कि भपंग कला के प्रदर्शन के चलते उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर अनेक सम्मान मिले, लेकिन पद्मश्री अवार्ड दिए जाने की घोषणा ने उनकी साधना को पूरा कर दिया. उनका मानना है कि 68 साल की उम्र में पद्मश्री सम्मान उनकी तपस्या का फल है.

गफरुद्दीन मेवाती के बारे में जानें...
गफरुद्दीन मेवाती के बारे में जानें... (फोटो ईटीवी भारत gfx)

शादी आयोजनों में भपंग बजाने से शुरू हुआ सफर : भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती जोगी ने बताया कि उनकी भपंग वादन की शुरुआत गली-मोहल्लों, शादी-विवाह में भपंग बजाने से हुई. शुरुआती दौर में लोग इसे लोक मनोरंजन के रूप में देखते थे, लेकिन जैसे-जैसे उनकी कला में निखार आया, वैसे-वैसे श्रोता उनका भपंग वादन लोगों को भाने लगा. उन्होंने बताया कि भपंग की धुन पर उनका महाभारत की गाथा सुनाना लोगों को मन को छू जाता है. इस शैली को मेवात में ‘पांडुन का कड़ा’ के नाम से जाना जाता है. उन्होंने बताया कि रामायण, मेवाती लोकगीत, ब्रज के रसिया, शिवजी का ब्यावला, पूरणमल की बात और पैरोडी जैसी प्रस्तुतियां भी उन्होंने दी है. वे भपंग की एकल धुन पर कथा, गीत और संवाद भी सुनाते रहे हैं.

भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती को मिलेगा पद्मश्री
भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती को मिलेगा पद्मश्री (फोटो सोर्स - गफरुद्दीन मेवाती परिवार)

नई पीढ़ी को जोड़ रहे भपंग से : भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती ने बताया कि लोक कला को जीवित रखने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी भपंग को आगे बढ़ाना जरूरी है. इसके लिए वे अपने परिवार के बच्चों और युवाओं को भपंग से जोड़े हुए हैं. वे कहते हैं बच्चों को पढ़ाई के साथ ही कला को सीखना भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश है कि विरासत में मिली भपंग की कला को उनका परिवार कभी लुप्त नहीं होने दे.

48 देशों में कर चुके भपंग कला का प्रदर्शन
48 देशों में कर चुके भपंग कला का प्रदर्शन (फोटो सोर्स- गफरुद्दीन मेवाती परिवार)

यह होती है भपंग : भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती ने बताया कि भपंग एक वाद्य यंत्र है, जिसकी शिवजी के डमरू से उत्पत्ति हुई है. डमरू को एक तरफ से खुला रखा जाता है और बंद वाले हिस्से से तार लगाकर बजाया जाता है. इसमें से कई तरह की ताल निकलती है.

