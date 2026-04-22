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दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या, घर के नौकर पर शक, पुलिस जांच में जुटी

आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या का मामला ( ETV BHARAT )

नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जिसमें आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या की गई है. बेटी की उम्र तकरीबन 21 वर्ष बताई जा रही है. तो वहीं अब इस घटना की जांच के लिए साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी और अलग-अलग पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं. राजधानी दिल्ली में हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही. लगातार दिल्ली के अलग-अलग इलाके में हत्या की घटना रोजाना सामने आ रहा है. इसी कड़ी में आज साउथ ईस्ट दिल्ली के ईस्ट आफ कैलाश स्थित कैलाश हिल्स में थर्ड फ्लोर पर रहने वाले IRS अधिकारी की बेटी की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है.