दिल्ली में IRS अधिकारी की बेटी की हत्या, घर के नौकर पर शक, पुलिस जांच में जुटी
बताया जा रहा है कि घर का पुराना नौकर ही हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है.
Published : April 22, 2026 at 2:12 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 2:25 PM IST
नई दिल्ली: साउथ ईस्ट दिल्ली के कैलाश हिल्स इलाके में एक सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है. जिसमें आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या की गई है. बेटी की उम्र तकरीबन 21 वर्ष बताई जा रही है. तो वहीं अब इस घटना की जांच के लिए साउथ ईस्ट दिल्ली के डीसीपी डॉक्टर हेमंत तिवारी और अलग-अलग पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हुए हैं.
राजधानी दिल्ली में हत्या की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही. लगातार दिल्ली के अलग-अलग इलाके में हत्या की घटना रोजाना सामने आ रहा है. इसी कड़ी में आज साउथ ईस्ट दिल्ली के ईस्ट आफ कैलाश स्थित कैलाश हिल्स में थर्ड फ्लोर पर रहने वाले IRS अधिकारी की बेटी की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है.
#WATCH | Delhi | A team of FSL has reached the spot where a senior IRS official's daughter was found dead in a house in Amar Colony. https://t.co/R6L3LMXcBQ pic.twitter.com/EAHRr176lx— ANI (@ANI) April 22, 2026
वहीं इस घटना के बाद पुलिस टीम के वरीय अधिकारी और फोरेंसिक विभाग की टीम मौके पर पहुंचे हुए हैं. बताया जा रहा है कि घर के नौकर ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है जिस समय यह हत्या हुई उस समय माता-पिता घर से जिम के लिए निकले थे और जब वापस लौटे तो उन्होंने देखा की बेटी की हत्या कर दी गई है. और नौकर फरार हो गया है.
वहीं पुलिस ने पहले सेक्सुअल एसॉल्ट फिर हत्या का संदेह जाहिर किया है. वहीं इस बारे में जब मीडिया कर्मियों के द्वारा डॉक्टर हेमंत तिवारी से जो जिले के डीसीपी है उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जांच चल रही है पूरा मामला क्लियर होने के बाद ही जानकारी दी जाएगी.
फिलहाल अमर कॉलोनी थाना ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच में जुट गई है वही इस घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और सुबह से ही परिवार के लोग पीड़ित परिवार से मिलने पहुंच रहे हैं.
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