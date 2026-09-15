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अब मालदीव की तरह लक्षद्वीप में भी उड़ेंगे सीप्लेन! कोच्चि से महज 80 मिनट में पहुंचेंगे, जानें रूट और किराया

कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच बुधवार से सीप्लेन सेवा शुरू हो रही है. ( ETV Bharat )