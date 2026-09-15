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अब मालदीव की तरह लक्षद्वीप में भी उड़ेंगे सीप्लेन! कोच्चि से महज 80 मिनट में पहुंचेंगे, जानें रूट और किराया

कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच बुधवार से सीप्लेन सेवा शुरू हो रही है. इससे लक्षद्वीप के पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

Kochi Lakshadweep seaplane
कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच बुधवार से सीप्लेन सेवा शुरू हो रही है. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 15, 2026 at 5:30 PM IST

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एर्नाकुलम (केरल): कोच्चि और लक्षद्वीप को जोड़ने वाली सीप्लेन सेवा कल यानी कि बुधवार 16 सितंबर से शुरू होने जा रही है. यह सेवा नेदुंबसेरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होगी. कोच्चि से लक्षद्वीप के कल्पेनी तक का सफर महज 80 मिनट में पूरा किया जा सकेगा. यह लक्षद्वीप के लिए मालदीव की तरह ही विकास की अपार संभावनाएं खोलता है, जहां वर्तमान में लगभग 130 सीप्लेन संचालित हो रहे हैं.

10 यात्रियों की क्षमता वाले इस सीप्लेन का संचालन 'स्काई हॉप' (Sky Hop) कंपनी द्वारा किया जा रहा है. कोच्चि से कल्पेनी तक का अनुमानित टिकट किराया 13,191 रुपया तय किया गया है. अक्टूबर तक की यात्रा के टिकटों की बुकिंग मंगलवार शाम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए की जा सकेगी. शुरुआती चरण में, एक एकल सीप्लेन रोजाना एक सेवा का संचालन करेगा.

Kochi Lakshadweep seaplane
कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच बुधवार से सीप्लेन सेवा शुरू हो रही है. (ETV Bharat)

सेवा का शेड्यूल और व्यवस्थाएं

उद्घाटन के पहले दिन यह उड़ान सुबह 8:00 बजे कोच्चि से रवाना होगी और 9:20 बजे कल्पेनी में उतरेगी. कोच्चि से 287 किलोमीटर पश्चिम में स्थित कल्पेनी, लक्षद्वीप द्वीप समूह का वह द्वीप है जो कोच्चि के सबसे नजदीक है. इसके बाद यह उड़ान सुबह 9:40 बजे कल्पेनी से रवाना होगी और 10:15 बजे कवरत्ती पहुंचेगी. वहां से सुबह 10:35 बजे उड़ान भरकर यह सुबह 10:55 बजे अगाती द्वीप पर उतरेगी.

वापसी के सफर में 20-20 मिनट के अंतराल पर उड़ानों का सिलसिला रहेगा, जो दोपहर करीब 12:55 बजे तक कल्पेनी पहुंचेगा. यह पूरा शेड्यूल दोपहर 1:15 बजे कल्पेनी से रवानगी और दोपहर 2:35 बजे कोच्चि (CIAL) में लैंडिंग के साथ समाप्त होगा.

इस महीने की 18 तारीख को यह उड़ान सुबह 10:00 बजे रवाना होगी और शाम 4:35 बजे कोच्चि लौटेगी. वहीं 19 तारीख से इस सेवा का विस्तार कडमठ द्वीप (Kadmat Island) तक भी कर दिया जाएगा. उस दिन सुबह 7:30 बजे रवाना होने वाली उड़ान दोपहर 3:35 बजे तक कोच्चि लौटने के लिए निर्धारित है. अधिकारियों ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में अन्य द्वीपों के लिए भी सेवाएं शुरू की जाएंगी.

Kochi Lakshadweep seaplane
कोच्चि से लक्षद्वीप के बीच बुधवार से सीप्लेन सेवा शुरू हो रही है. (ETV Bharat)

पर्यटन की संभावनाएं

सामान्य हवाई अड्डे के रनवे के बजाय, यह सेवा "वॉटर एयरोड्रोम" (water aerodromes) का उपयोग करती है- जो पानी के ऐसे निर्धारित क्षेत्र होते हैं जहां सीप्लेन सुरक्षित रूप से उतर सकते हैं और उड़ान भर सकते हैं. यात्रियों को विमान में चढ़ने और उतरने की सुविधा के लिए फ्लोटिंग जेट्टी (तैरते हुए घाट) लगाए गए हैं.

कडमठ द्वीप की एक टूर ऑपरेटिंग फर्म 'हेवन आइल्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक इब्राहिम अधम कडमठ ने बताया कि इस सीप्लेन परियोजना से लक्षद्वीप के पर्यटन क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. हवाई यात्रा के साथ-साथ एक अनूठा दृश्य अनुभव प्रदान करने वाली इस पहल का उपयोग न केवल पर्यटन के लिए, बल्कि चिकित्सा उद्देश्यों, वीआईपी यात्रा, आधिकारिक परिवहन और आपातकालीन निकास के लिए भी किया जा सकता है.

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