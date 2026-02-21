ETV Bharat / bharat

AI Impact Summit 2026: अब फैक्ट्रियों में 'इंसान' नहीं, TCS का 'रोबो डॉग' करेगा पहरेदारी, सीढ़ियां चढ़ने में भी माहिर

नई दिल्ली: दिल्ली एआई समिट में 'रोबो डॉग' विवादों से घिरी रही. हालांकि रोबो डॉग को एक प्रॉप मानकर कई सॉफ्टवेयर कंपनियों ने उद्योगों में जोखिम भरे काम को आसान करने लायक तैयार किया है. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में तकनीक और नवाचार का अनूठा संगम देखने को मिला. देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा प्रदर्शित एक 'रोबो डॉग' आकर्षण का केंद्र बना है. यह रोबोट किए गए प्रोग्रामिंग से औद्योगिक सुरक्षा और निरीक्षण में अपनी भविष्य की उपयोगिता के लिए भी चर्चा में है.

भारत मंडपम में चल रहे समिट में जहां एक ओर दुनिया भर की कंपनियां अपने एआई मॉडल पेश कर रही थीं, वहीं टीसीएस के स्टॉल पर मौजूद चार पैरों वाला यह रोबोटिक कुत्ता भीड़ को अपनी ओर खींच रहा था. इस रोबो डॉग को विशेष रूप से उन जटिल औद्योगिक वातावरणों के लिए तैयार किया गया है, जहां इंसानों का जाना जोखिम भरा हो सकता है.

TCS का 'रोबो डॉग' (ETV Bharat)

दुर्गम रास्तों पर भी भरेगा फर्राटाटीसीएस के इस प्रोजेक्ट के ग्लोबल हेड लक्ष्य पार्थसारथी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि यह रोबो डॉग अत्याधुनिक सेंसर्स और 4D LiDAR तकनीक से लैस है. यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों, सीढ़ियों और संकरी सुरंगों में आसानी से आवाजाही कर सकता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका रियल टाइम निर्णय तंत्र है. प्रदर्शन के दौरान इसे एक फैक्ट्री में रखे उपकरणों, पाइपलाइन के भीतर खामियों का पता लगाते हुए दिखाया गया. यह बिना किसी बाहरी मदद के बाधाओं को पहचान कर अपना रास्ता खुद चुनने में सक्षम है. उनका मानना है कि आने वाले 5 वर्षों में भारतीय फैक्ट्रियों और डेटा सेंटरों में इस तरह के रोबोट्स सामान्य दृश्य बन जाएंगे.