AI Impact Summit 2026: अब फैक्ट्रियों में 'इंसान' नहीं, TCS का 'रोबो डॉग' करेगा पहरेदारी, सीढ़ियां चढ़ने में भी माहिर

टीसीएस के स्टॉल पर मौजूद चार पैरों वाला यह रोबोटिक कुत्ता भीड़ को अपनी ओर खींच रहा था.

TCS का 'रोबो डॉग'
TCS का 'रोबो डॉग' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 21, 2026 at 12:46 PM IST

Updated : February 21, 2026 at 12:53 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली एआई समिट में 'रोबो डॉग' विवादों से घिरी रही. हालांकि रोबो डॉग को एक प्रॉप मानकर कई सॉफ्टवेयर कंपनियों ने उद्योगों में जोखिम भरे काम को आसान करने लायक तैयार किया है. इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में तकनीक और नवाचार का अनूठा संगम देखने को मिला. देश की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) द्वारा प्रदर्शित एक 'रोबो डॉग' आकर्षण का केंद्र बना है. यह रोबोट किए गए प्रोग्रामिंग से औद्योगिक सुरक्षा और निरीक्षण में अपनी भविष्य की उपयोगिता के लिए भी चर्चा में है.

भारत मंडपम में चल रहे समिट में जहां एक ओर दुनिया भर की कंपनियां अपने एआई मॉडल पेश कर रही थीं, वहीं टीसीएस के स्टॉल पर मौजूद चार पैरों वाला यह रोबोटिक कुत्ता भीड़ को अपनी ओर खींच रहा था. इस रोबो डॉग को विशेष रूप से उन जटिल औद्योगिक वातावरणों के लिए तैयार किया गया है, जहां इंसानों का जाना जोखिम भरा हो सकता है.

TCS का 'रोबो डॉग' (ETV Bharat)

दुर्गम रास्तों पर भी भरेगा फर्राटाटीसीएस के इस प्रोजेक्ट के ग्लोबल हेड लक्ष्य पार्थसारथी ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में बताया कि यह रोबो डॉग अत्याधुनिक सेंसर्स और 4D LiDAR तकनीक से लैस है. यह ऊबड़-खाबड़ रास्तों, सीढ़ियों और संकरी सुरंगों में आसानी से आवाजाही कर सकता है. इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका रियल टाइम निर्णय तंत्र है. प्रदर्शन के दौरान इसे एक फैक्ट्री में रखे उपकरणों, पाइपलाइन के भीतर खामियों का पता लगाते हुए दिखाया गया. यह बिना किसी बाहरी मदद के बाधाओं को पहचान कर अपना रास्ता खुद चुनने में सक्षम है. उनका मानना है कि आने वाले 5 वर्षों में भारतीय फैक्ट्रियों और डेटा सेंटरों में इस तरह के रोबोट्स सामान्य दृश्य बन जाएंगे.

जानिए उद्योगों के लिए क्यों है क्रांतिकारी

वर्तमान में तेल और गैस, मैन्युफैक्चरिंग और माइनिंग जैसे उद्योगों में निरीक्षण एक बड़ी चुनौती है. पार्थसारथी ने बताया कि टीसीएस का यह रोबो डॉग इन क्षेत्रों में गेम-चेंजर साबित होगा. यह खतरनाक गैसों की जांच कर सकता है. उन क्षेत्रों में निरीक्षण करना जहाँ जहरीली गैसों का रिसाव हो सकता है. औद्योगिक परिसरों में 24 घंटे निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने के सक्षम है. तकनीकी खराबी का पता लगा रिपोर्ट कर सकता है. मशीनों में छोटी से छोटी दरार या तापमान में बदलाव को सेंसर्स के जरिए पकड़ सकता है. टीसीएस अब इसे OpenAI और अन्य एआई मॉडल्स के साथ एकीकृत करने पर काम कर रही है, ताकि यह बोलकर निर्देश भी ले सके.

रोबो डॉग की प्रमुख विशेषताएं
रोबो डॉग की प्रमुख विशेषताएं (ETV Bharat)


विवादों के बीच भरोसे का प्रतीक

समिट के दौरान एक अन्य संस्थान के 'रोबो डॉग' को लेकर विवाद भी सामने आया, जिसे चीन से आयातित बताकर पेश किया गया था. ऐसे में टीसीएस जैसीभारतीय कंपनी द्वारा उद्योग केंद्रित रोबोटिक समाधान की प्रस्तुति ने निवेशकों और विशेषज्ञों का भरोसा जीता. कंपनी का लक्ष्य इसे पूरी तरह से भारतीय औद्योगिक मानकों के अनुरूप ढालना और डेटा सुरक्षा के साथ एकीकृत करना है.

"यह केवल एक खिलौना नहीं, बल्कि भविष्य की 'वर्किंग मशीन' है. एआई और रोबोटिक्स के मिलन से हम उद्योगों में 'जीरो एक्सीडेंट' के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं. हां लेकिन AI कभी भी इंसानों का विकल्प नहीं सकता." - लक्ष्य पार्थसारथी, प्रोजेक्ट ग्लोबल हेड टीसीएस



Last Updated : February 21, 2026 at 12:53 PM IST

संपादक की पसंद

