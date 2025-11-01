ETV Bharat / bharat

'Once a Soldier, Always a Soldier': सीमा की सुरक्षा के बाद बैंक की सुरक्षा संभाली, अब खेतों में हल चलाएगा 'पूर्व जवान'

1985 में सेना से सफर शुरू कर 17 साल तक देश की रक्षा की, फिर बैंक गार्ड बनकर दो दशक सुरक्षा में बिताए.

Ramesh Patil
रमेश पाटिल. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 3:56 PM IST

2 Min Read
ममदा (भैंसा): सैनिकों के बारे में एक मशहूर डॉयलाग हिंदी फिल्मों में अक्सर सुना जाता है- "Once a soldier, always a soldier." यह संवाद तेलंगाना के पूर्व सैनिक रमेश पाटिल की जिंदगी पर सटीक बैठता है. 1985 में सेना से सफर शुरू कर 17 साल तक देश की रक्षा की, फिर बैंक गार्ड बनकर दो दशक सुरक्षा में बिताए. अब, अपनी दूसरी सेवानिवृत्ति के बाद भी वही जज़्बा बरकरार है.

एक सैनिक का जीवनः

रमेश पाटिल ने 1985 में भारतीय सेना में अपना करियर शुरू किया. लगभग 17 साल और 9 महीने देश की रक्षा में समर्पित किए. उन्होंने नौ साल तक जम्मू-कश्मीर में सीमावर्ती इलाकों की विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए सेवा की और कारगिल युद्ध में भी भाग लिया.

एक लंबे और गौरवपूर्ण कार्यकाल के बाद, वह 2003 में सेना से सेवानिवृत्त हुए. अगले कुछ वर्षों तक उन्होंने एक निजी कॉर्पोरेट कंपनी में काम किया, उसके बाद उन्हें सार्वजनिक सेवा का एक और अवसर मिला.

Ramesh Patil
रमेश पाटिल (ETV Bharat)

दूसरी पारी में बैंक सेवा

2007 में, पाटिल स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद (अब भारतीय स्टेट बैंक) में अपने घर से मात्र दस किलोमीटर दूर, भैंसा गंज शाखा में एक सशस्त्र गार्ड के रूप में शामिल हुए. उन्होंने लगभग दो दशकों तक वहां अपनी समर्पित सेवा जारी रखी. शुक्रवार को अपना दूसरा कार्यकाल पूरा करते हुए सेवानिवृत्त हुए.

जय जवान-जय किसानः

अब, अपनी दूसरी सेवानिवृत्ति के बाद, पाटिल जैविक तरीकों से सब्ज़ियां और आधुनिक फ़सलें उगाने की योजना बना रहे हैं. वे मुस्कुराते हुए कहते हैं, "खेती मुझे सक्रिय और शांत रखती है."

बैंक में नौकरी करते हुए भी, यह पूर्व सैनिक अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा रहा. पाटिल अपने घर के पास एक भेड़पालन फार्म का प्रबंधन करते हैं और फसल उगाते रहे हैं. हर सुबह कार्यालय जाने से पहले, वह अपने खेतों की देखभाल करते रहे हैं और शाम को अपनी बकरियों और भेड़ों की देखभाल करते थे.

