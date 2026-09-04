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कन्फर्म ट्रेन टिकट का लालच देकर 20 साल की युवती से रेप, रेलवे कर्मचारी गिरफ्तार

राउरकेला: ओडिशा के राउरकेला रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में रेलवे वाल्व मैन को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने आरोपी की पहचान कपिलेश्वर सिंह के तौर पर की है. आरोप है कि, उसने कन्फर्म टिकट का लालच देकर उसके साथ बलात्कार किया.

वह राउरकेला रेलवे स्टेशन पर वाल्व मैन के तौर पर काम करता था और रेलवे कॉलोनी में रहता था. गुरुवार शाम को गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया और जेल भेज दिया गया. घटना सामने आने के बाद रेलवे ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. रेलवे ने कहा कि आरोपी रेलवे कर्मचारी को गुरुवार देर रात नौकरी से निकाल दिया गया और उसे कोई पेंशन लाभ नहीं मिलेगा.

जानकारी के मुताबिक, नुआपाड़ा जिले की एक 20 साल की युवती अपने दो चचेरी बहन के साथ बेंगलुरु जाने का प्लान बना रही थी. उन्हें टिटिलागढ़ से हटिया-यशवंतपुर एक्सप्रेस से जाना था. हालांकि, वह गलती से वे कांटाबांजी इस्पात हटिया एक्सप्रेस में चढ़ गईं और बुधवार शाम को हटिया पहुंच गईं. जब उन्हें पता चला कि वे गलत ट्रेन में चढ़ गई हैं, तो वे राउरकेला के लिए दूसरी ट्रेन में चढ़ गई.

गुरुवार सुबह करीब 9 बजे राउरकेला पहुंचने के बाद उन्होंने बेंगलुरु जाने के लिए दूसरी ट्रेन में टिकट बुक करने का प्लान बनाया. उनके पास बेंगलुरु जाने के लिए कन्फर्म टिकट नहीं था. पिछले गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जब युवती की दो चचेरी बहन कन्फर्म टिकट के बारे में पूछने गईं, तो वह प्लेटफॉर्म पर अकेली थी. इसी समय आरोपी कपिलेश्वर ने उसे देखा और टिकट के बारे में पूछा.

आरोप है कि जब उसे पता चला कि युवती के पास कन्फर्म टिकट नहीं है, तो उसने युवती को कन्फर्म टिकट दिलाने का लालच दिया. फिर वह लड़की को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास अधिकारियों के रेस्ट हाउस के पास वाल्व रूम (ऑपरेटर रूम) में ले गया. आरोप है कि उसने उसे दरवाजे के अंदर बंद कर दिया और उसके साथ रेप किया. बाद में आरोपी ने उसे घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी दी और उससे 2,000 रुपये मांगे.