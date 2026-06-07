PUBG की खूनी लत: बाप-बेटी की मौत, मां और बेटा अस्पताल में भर्ती
कर्नाटक के कोप्पल में गेमिंग की लत से जुड़ी एक दुखद घटना सामने आई है. 18 वर्षीय लड़के ने परिवार के सदस्यों पर हमला किया.
Published : June 7, 2026 at 6:26 PM IST
कोप्पल (कर्नाटक): कोप्पल जिले में ऑनलाइन गेम 'पब्जी' (PUBG) की लत के शिकार एक 18 साल के लड़के ने कथित रूप से चाकू से अपने ही परिवार पर हमला कर दिया. पुलिस ने रविवार को बताया कि इस हमले में लड़के के पिता और बहन की मौत हो गई, जबकि उसकी मां घायल हैं. वारदात के बाद लड़के ने अपनी जान लेने की भी कोशिश की. फिलहाल, लड़का और उसकी मां दोनों का बेल्लारी के विम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है.
यह घटना शनिवार रात करीब 10 बजे गंगावती तालुका के अयोध्या गांव में हुई. पुलिस ने बताया कि अबतक की जांच में पता चला है कि 18 वर्षीय किशोर ने अपनी मां, बहन (19) और पिता पर चाकू से हमला किया और फिर खुद को भी जान से मारने की कोशिश की. गंभीर रूप से खून बह जाने के कारण लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके गंभीर रूप से घायल पिता की रविवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गयी.
घटना की जानकारी मिलते ही गंगावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन की एक टीम मौके पर पहुंची. इसके बाद कोप्पल जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) राम एल आरसिद्दी और पुलिस उपाधीक्षक (DSP) भी जांच के लिए घटना स्थल पर पहुंचे.
पुलिस अधीक्षक ने बताया, "शुरुआती जांच के अनुसार, शनिवार शाम करीब 7 बजे पूरे परिवार ने फल खाए थे. इसके बाद रात 9 बजे सबने खाना खाया और सोने चले गए. रात 10 बजे घर से एक ज़ोरदार आवाज़ सुनाई दी. जब किशोर के पिता ने पड़ोसी को सूचना दी. उनकी मदद से दरवाज़ा खोला गया, तो चारों लोग लहूलुहान हालत में मिले. उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल थे, जबकि उनके बेटे को मामूली चोटें आई थीं. गंगावती अस्पताल ले जाने से पहले ही बेटी की मौत हो चुकी थी. परिवार के बाकी तीन सदस्यों को बेल्लारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रविवार सुबह लड़के के पिता ने आखिरी सांस ली."
पुलिस अधीक्षक ने आगे बताया कि जब घायलों से पूछताछ की गई, तो उन्होंने कहा कि जब वे सो रहे थे, तभी परिवार के ही एक सदस्य ने अचानक बत्तियां (लाइट्स) बंद कर दीं और उन पर चाकू से हमला कर दिया. मृत गृह स्वामी के पिता द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर गंगावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन में हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है. शिकायतकर्ता ने अपने पोते पर शक जताया है. उन्होंने बताया कि उनका पोता 'पब्जी' (PUBG) ऑनलाइन गेम की लत का शिकार है. एसपी ने कहा कि मामले की आगे की जांच चल रही है.
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