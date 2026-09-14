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अल्मोड़ा की गर्भवती और जुड़वां बच्चों की मौत, प्रसव के लिए 3 जिलों में भटके, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने दिए आंसू

पहाड़ की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ी गर्भवती महिला और जुड़वा बच्चे, रामनगर, हल्द्वानी और काशीपुर के अस्पतालों ने दिया सबसे बड़ा दुख

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बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने दिए आंसू (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 14, 2026 at 4:00 PM IST

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अल्मोड़ा: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है. इसका एक बेहद दर्दनाक चेहरा फिर सामने आया है. अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के इनोलू गांव की गर्भवती महिला को समय पर इलाज न मिलने के कारण दो मासूम जुड़वा बच्चों समेत जान गंवानी पड़ी है. इस हृदयविदारक घटना ने सरकार और प्रशासन की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है.

इलाज के लिए भटकता रहा परिवार: इनोलू गांव की रहने वाली 24 वर्षीय गर्भवती निशा को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी. घबराए परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बजाए 31 अगस्त को सीधे रामनगर अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं न होने के कारण डॉक्टरों ने निशा को हायर सेंटर हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया. इसके बाद बेबस परिजन निशा को लेकर हल्द्वानी और काशीपुर के कई सरकारी व निजी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

अस्पताल की चौखट पर उजड़ गई दुनिया: घंटों तक चले इस इलाज की तलाश और भटकाव के बाद, आखिरकार परिजन 2 सितंबर को निशा को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल में इलाज के दौरान निशा की हालत लगातार बिगड़ती गई और उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए निशा के गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों को बाहर निकाला. इनमें से एक बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था. दूसरे बच्चे ने भी कुछ ही घंटों के भीतर दम तोड़ दिया. एक साथ तीन जिंदगियों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.

उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल: निशा के ससुर राजू टम्टा ने रोते हुए व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा-

यदि समय रहते हमारी बहू को सही अस्पताल और समुचित उपचार मिल जाता, तो आज ये तीनों जिंदगियां हमारे बीच सुरक्षित होतीं. उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को भ्रष्टाचार और लापरवाही का दीमक लग चुका है. यहां की पूरी व्यवस्था सड़ चुकी है. राज्य की गरीब जनता को इसकी कीमत अपनी और अपने अपनों की जान देकर चुकानी पड़ रही है.
-राजू टम्टा, निशा के ससुर-

उधम सिंह नगर के सीएमओ ने क्या कहा: चौंकाने वाली बात ये है कि ये मामला करीब 12 दिन बात सामने आया है. ईटीवी भारत ने उधम सिंह नगर के सीएमओ से बात की तो उन्होंने कहा कि-

2-3 दिन पहले ये मामला हमारे संज्ञान में आया है. अभी तक किसी ने तहरीर नहीं दी है. अगर तहरीर आती है, तो जांच के बाद समुचित कार्रवाई की जाएगी.
-एसके गोस्वामी, सीएमओ, उधम सिंह नगर-

स्वास्थ्य निदेशक ने क्या कहा: ईटीवी भारत ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य निदेशक से भी इस मामले को लेकर बात की. उन्होंने कहा कि-

मेरे संज्ञान में ये मामला आया है. बेहद दुखद घटना है. मामला भी बहुत गंभीर है. हम इस मामले को देख रहे हैं. जांच में जिसकी भी गलती पाई जाएगी, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
-शिखा जंगपांगी, स्वास्थ्य निदेशक, उत्तराखंड-

ये हैं अफसर और मंत्री: निशा के मामले में तीन जिले इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी हैं. इनमें अल्मोड़ा जिले के सीएमओ डॉ हरीश चंद्र पंत हैं. नैनीताल जिले की सीएमओ डॉ रश्मि पंत हैं. उधम सिंह नगर जिले के सीएमओ एसके गोस्वामी हैं. सल्ट विधानसभा क्षेत्र का इनोलू गांव जहां की निशा निवासी थी वहां के विधायक बीजपी के महेश जीना हैं. यहां के सांसद अजय टम्टा हैं. उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल हैं.

स्वास्थ्य मंत्री बदला, हालात नहीं: इसी साल मार्च 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वास्थ्य मंत्री बदला था. धन सिंह रावत से स्वासथ्य मंत्रालय लेकर सुबोध उनियाल को सौंपा गया था. लेकिन सिर्फ मंत्रालय बदला, हालात अभी भी वैसे ही हैं, जैसे धन सिंह रावत के समय थे.

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