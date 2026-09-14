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अल्मोड़ा की गर्भवती और जुड़वां बच्चों की मौत, प्रसव के लिए 3 जिलों में भटके, बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था ने दिए आंसू

अल्मोड़ा: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल है. इसका एक बेहद दर्दनाक चेहरा फिर सामने आया है. अल्मोड़ा जिले के सल्ट ब्लॉक के इनोलू गांव की गर्भवती महिला को समय पर इलाज न मिलने के कारण दो मासूम जुड़वा बच्चों समेत जान गंवानी पड़ी है. इस हृदयविदारक घटना ने सरकार और प्रशासन की ओर से पहाड़ी क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलकर रख दी है.

इलाज के लिए भटकता रहा परिवार: इनोलू गांव की रहने वाली 24 वर्षीय गर्भवती निशा को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी. घबराए परिजन उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के बजाए 31 अगस्त को सीधे रामनगर अस्पताल लेकर पहुंचे. अस्पताल में समुचित व्यवस्थाएं न होने के कारण डॉक्टरों ने निशा को हायर सेंटर हल्द्वानी के लिए रेफर कर दिया. इसके बाद बेबस परिजन निशा को लेकर हल्द्वानी और काशीपुर के कई सरकारी व निजी अस्पतालों के चक्कर काटते रहे, लेकिन हर जगह उन्हें निराशा ही हाथ लगी.

अस्पताल की चौखट पर उजड़ गई दुनिया: घंटों तक चले इस इलाज की तलाश और भटकाव के बाद, आखिरकार परिजन 2 सितंबर को निशा को काशीपुर के एक निजी अस्पताल में ले गए. लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. अस्पताल में इलाज के दौरान निशा की हालत लगातार बिगड़ती गई और उसने दम तोड़ दिया. डॉक्टरों ने ऑपरेशन के जरिए निशा के गर्भ में पल रहे जुड़वा बच्चों को बाहर निकाला. इनमें से एक बच्चा पहले ही दम तोड़ चुका था. दूसरे बच्चे ने भी कुछ ही घंटों के भीतर दम तोड़ दिया. एक साथ तीन जिंदगियों की मौत से परिवार में कोहराम मच गया है.

उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल: निशा के ससुर राजू टम्टा ने रोते हुए व्यवस्था पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा-