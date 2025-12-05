पाकिस्तान से उत्तराखंड लैंड का कनेक्शन! जमीन को लेकर छिड़ी जंग, निकले कई पेंच, पढ़ें इनसाइड स्टोरी
उत्तराखंड की जमीन पर पाकिस्तानी का दावा, लैंड को लेकर छिड़ी जंग, जानिए पूरा मामला
Published : December 5, 2025 at 12:32 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड सरकार में मुखिया पुष्कर सिंह धामी कई बार खुले मंच से डेमोग्राफिक चेंज की बात कह चुके हैं. यूपी की तर्ज पर लगातार राज्य में सत्यापन अभियान भी चलाया जा रहा है. भाजपा इसे अपने पक्ष में भी मानती है. इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है, जो खूब सुर्खियों बटोर रहा है. मामला देहरादून में जम्मू कश्मीर के व्यक्ति द्वारा 10 बीघा जमीन खरीदने से जुड़ा है. ये खरीद फरोख्त 2022 विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के दौरान की है. ऐसे में ये मामला जांच के साथ विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का मुद्दा बन गया है.
कैसे खरीदी गई जनजातीय क्षेत्र में जमीन: दरअसल, उत्तराखंड में बाहरी राज्य के व्यक्ति द्वारा जमीन खरीदने के लिए कुछ मानक तय गए गए हैं. उत्तराखंड जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अनुसार 250 वर्ग मीटर जमीन ही राज्य से बाहर का व्यक्ति प्रदेश में खरीद सकता है. देहरादून के कालसी में ये जमीन साल 2022 में खरीदी गई. जिसकी एक बीघा की मौजूदा सरकारी कीमत लगभग 32 लाख से अधिक है. जनजातीय और संवेदनशील जगह होने के कारण भी ये मामला बेहद चर्चाओं में है. मामला गंभीर इसलिए भी हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये जमीन खरीदी, वो जम्मू कश्मीर में पुलिस कर्मी रह चुका है और अभी भी जम्मू कश्मीर का ही निवासी है.
मामला कब आया सामने: ये मामला तब पहली बार सामने आया, जब कुछ महीने पहले देहरादून के कालसी के रहने वाले संजय खान नाम के व्यक्ति ने देहरादून प्रशासन को अलग-अलग शिकायत दी. कहा कि कुछ लोग उसकी संपत्ति को अपना बता रहे हैं. ये आरोप उन्होंने जम्मू कश्मीर के रहने वाले गुलाम हैदर पर लगाया. साथ ही आरोप लगाया कि गुलाम ने पाकिस्तान में रहने वाले अब्दुल्लाह नाम के व्यक्ति के वीडियो भिजवाकर ये दावा किया कि ये जमीन उनके दादा की है, जो वक्फ बोर्ड को दान की गई थी. संजय खान ने इस वीडियो को गुलाम हैदर की साजिश करार दिया. ये वीडियो भी संजय खान के मोबाइल पर पाकिस्तान से भेजा गया था.
संजय खान ने ये भी कहा कि जम्मू का रहने वाले गुलाम हैदर जो कि इस संपत्ति को अपनी बता रहा है, वो पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा खेल खेल रहा है. ये मामला नैनीताल हाईकोर्ट तक भी गया है. अब सवाल खड़ा होता है कि ये सब कैसे हुआ? क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में कोई बाहर का व्यक्ति जमीन नहीं खरीद सकता है, जब तक उसका परिवार यहां ना रहता हो.
आशंका यही है कि यहां रहने वाले रिश्तेदारों की मदद से संजय खान ने रजिस्टर में अपना नाम जुड़वाया और उसके बाद जमीन खरीदी. लेकिन जमीन खरीदने से पहले डीएम और एसडीएम की इजाजत बेहद जरूरी होती है, तो सवाल है किसने ये इजाजत दी?
सरकार से कार्रवाई की मांग: मामला चूंकि काफी पुराना है और दो पक्षों से जुड़ा है और सरकार के खिलाफ भी है. लिहाजा, स्वाभिमान मंच से जुड़े विपक्ष के नेता बॉबी पंवार ने उस मामले को लेकर सवाल उठाया है.
ये बेहद गंभीर मामला है. बिना सरकारी मिलीभगत के ये संभव नहीं है. जांच होनी चाहिए कि जम्मू का व्यक्ति यहां इतनी बड़ी जमीन क्यों ले रहा है ? आखिरकार उसकी मंशा क्या है? बॉबी पंवार के साथ-साथ कांग्रेस भी सरकार से अब इस मामले में सवाल पूछ रही है.
- बॉबी पंवार, अध्यक्ष, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा -
सीएमओ ने दिए जांच के आदेश: गुलाम हैदर ने सफदर अली से ये जमीन 16 मार्च 2022 को खरीदी थी. प्रशासन का कहना है कि ये गलत पेपर बना कर खरीदी गई. मामला बढ़ने के बाद सरकार को भी आगे आना पड़ा है. मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं. ये देखा जा रहा है कि आखिरकार कैसे किसी बाहर के व्यक्ति ने जमीन खरीदी. इसके लिए जिलाधिकारी देहरादून को तत्काल जांच करके कार्रवाई की बात कही गई है.
इतना ही नहीं, सीएमओ की तरफ से ये भी बताया गया कि ये मामला अभी एसडीएम कोर्ट में है, जिसमें सरकार ही पार्टी है. ऐसे में विवादित जमीन का जल्द निर्णय निकले ताकि तस्वीर साफ हो. इस मामले में सभी एंगल से जांच की जा रही है.
ईटीवी से क्या बोले डीएम: इस पूरे मामले पर जब देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल से बात की गई तो उन्होंने कहा,
ये मामला पहले से हमारे संज्ञान में है. लेकिन पाकिस्तान से आए जिस वीडियो की बात की जा रही है, मुझे इस बारे में नहीं पता है. गुलाम हैदर और संजय खान दोनों रिश्तेदार हैं. दोनों का ही शायद कोई विवाद है. फिर भी इस मामले की गंभीरता से जांच करवाई जा रही है. ये मामला अभी एसडीएम कोर्ट में है. इसलिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है.
- सविन बंसल, जिलाधिकारी, देहरादून -
जानें एसडीएम ने क्या कहा? ईटीवी भारत ने जब इस मामले में कालसी क्षेत्र के एसडीएम प्रेम लाल से बात की तो उन्होंने कहा कि,
ये सब मेरे कार्यकाल से पहले हुआ है. ये मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं. हालांकि, मेरे आने के बाद ये मामला कोर्ट में दोबारा आया था. मुझसे कहा गया था कि इस मामले में दूसरे पक्ष को सुन लिया जाए, जबकि इस जमीन को सरकार के निहित करने की कार्रवाई पूर्व में जिलाधिकारी की तरफ से हो चुकी है. परंतु फिर से इस मामले को सुनने के लिए, मुझसे पहले जो अधिकारी रहे हैं, उनसे कहा गया था.
अभी इस में एक पक्ष सरकार है और दूसरा पक्ष विवादित है. इसलिए ये सभी जांच का विषय है. अभी ये मामला चल रहा है. इसमें कोई फैसला नहीं हुआ है. ये भी साफ कर देना चाहता हूं कि ये संपत्ति शत्रु संपत्ति नहीं है. जो इलीगल ट्रांजेक्शन के मैटर होते हैं, उसमें सरकार ही वादी होती है और सरकार ही इसे कैंसिल करना चाहती है. लेकिन अभी ये मेरी कोर्ट में मामला चल रहा है.
- प्रेम लाल, एसडीएम, कालसी -
2024 में एसडीएम ने जांच में क्या पाया: बहरहाल, जांच कुछ भी हो या आगे निर्णय कुछ भी आए, ईटीवी भारत को मिली 2024 की एसडीएम की एक जांच रिपोर्ट ये कहती है कि संपत्ति गुलाम हैदर की है. एसडीएम की लगभग 6 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि गुलाम हैदर की मां का संबंध यहीं (कालसी) से था, इसलिए संजय खान की शिकायत को निरस्त किया जाता है.
