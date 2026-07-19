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चेन्नई में हेड कांस्टेबल पर हमला करके भागने की कोशिश में मारा गया कुख्यात बदमाश

मारे गए कुख्यात बदमाश के खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, असॉल्ट और लिंचिंग समेत करीब 19 क्रिमिनल केस पाए गए.

notorious rowdy shot dead
प्रतीकात्मक फोटो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 19, 2026 at 2:04 PM IST

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चेन्नई: पुलिस ने करुप्पु नाम के एक कुख्यात बदमाश को पैर में गोली मारकर मार डाला, जब वह हेड कांस्टेबल पर चाकू से हमला करके भागने की कोशिश कर रहा था. तमिल ब्यूटी करुप्पु (26) चेन्नई के कुंद्राथुर के पास थिरुमुदिवक्कम ईश्वरन कोविल स्ट्रीट का रहने वाला है.

वह अव्वल दर्जे का अपराधी था और उसका तांबरम पुलिस कमिश्नरेट में क्रिमिनल रिकॉर्ड है. उसके खिलाफ मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, असॉल्ट और लिंचिंग समेत करीब 19 क्रिमिनल केस पेंडिंग हैं. यह भी कहा जाता है कि वह लगातार अलग-अलग क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल था, जिसमें पब्लिक को धमकाने और चोरी करने जैसे काम शामिल थे.

ऐसे में थिरुमुदिवक्कम पुलिस को कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिली कि करुप्पु और उसका दोस्त सूर्या (24), उर्फ ​​आकाश, कुंद्राथुर के पास कवनूर इलाके में एक प्राइवेट कॉलेज के पीछे खाली मैदान में घर पर बम बना रहे थे और गांजा बेच रहे थे. इसके बाद थिरुमुडिवक्कम पुलिस इंस्पेक्टर मुथुकुमार की लीडरशिप में एक स्पेशल टीम आज सुबह (19 जुलाई) मौके पर गई और दोनों को अरेस्ट करने की कोशिश की. कहा जाता है कि जब करपू ने पुलिस को देखा तो उसने उन पर घर में बने बम फेंकने की कोशिश की, जो उसने पहले ही बना लिए थे.

इसके अलावा पुलिस से बचने के लिए उसने पास में मौजूद हेड कांस्टेबल विजयकुमार की दाहिनी कोहनी पर हंसिया से वार किया. इसके बाद सेल्फ-डिफेंस के तौर पर पुलिस इंस्पेक्टर मुथुकुमार ने गुस्सैल करपू के दाहिने टखने में अपनी बंदूक से गोली मार दी. घायल करपू को पहले 108 एम्बुलेंस से तांबरम सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया. बाद में उसे आगे के इलाज के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. वहां भारी पुलिस सिक्योरिटी में उसका इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि घायल हेड कांस्टेबल विजयकुमार हॉस्पिटल से इलाज के बाद घर लौट आया है. पुलिस ने इस घटना में करपू के दोस्त सूर्या उर्फ ​​आकाश को अरेस्ट कर लिया है और जांच कर रही है. जांच में पता चला है कि वह मशहूर गुंडे ओटेरी सिलम्बू का साला है. पुलिस का कहना है कि दोनों गुंडे घर पर बम बनाने और गांजा बेचने जैसे क्रिमिनल कामों में शामिल थे. हथियारों, एक्सप्लोसिव और उनके कनेक्शन की गहरी जांच चल रही है. इस घटना से थिरुमुडिवक्कम कुंद्राथुर और आस-पास के इलाकों में काफी हलचल मच गई.

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