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पार्किंसंस रोगियों के इलाज की उम्मीद बढ़ी, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की रिसर्च ने जगाई नई आस

पार्किंसंस की बढ़ती चुनौती के बीच उम्मीद की नई किरण ( ETV Bharat )

अब मरीजों पर होगा परीक्षण: फेज-2 ट्रायल में पहली बार वास्तविक पार्किंसंस मरीजों पर इस दवा का परीक्षण किया जाएगा. इसमें यह देखा जाएगा कि दवा बीमारी को कितनी प्रभावी तरीके से नियंत्रित या ठीक कर सकती है. प्रोफेसर रावत ने बताया कि पशु मॉडल पर हुए परीक्षणों में यह मॉलिक्यूल 80 से 90 प्रतिशत तक सुधार दिखा चुका है. यदि इंसानों में भी 50 से 60 प्रतिशत तक सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो यह चिकित्सा विज्ञान की बड़ी उपलब्धि होगी.

पार्किंसंस रोगियों की बढ़ती संख्या के बीच उम्मीद की नई किरण (ETV Bharat)

सफल रहा फेज-1 ह्यूमन ट्रायल: प्रोफेसर डी. एस. रावत ने बताया कि वर्ष 2023 में इस मॉलिक्यूल को US FDA से फेज-1 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिली. इसके बाद बोस्टन स्थित कंपनी Nurvon ने इस पर परीक्षण शुरू किया. कंपनी ने दो अन्य फार्मा कंपनियों हेनल बायोफार्मा और डेयम फार्मास्युटिकल लिमिटेड के साथ मिलकर ट्रायल आगे बढ़ाया. उन्होंने बताया कि फेज-1 ट्रायल में 76 स्वस्थ लोगों पर दवा का परीक्षण किया गया. नवंबर 2024 में घोषित परिणाम सकारात्मक रहे. इसके बाद इस शोध को फेज-2 ट्रायल की अनुमति मिल गई.

हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के साथ मिलकर शुरू हुआ शोध: प्रोफेसर (कर्नल) डी. एस. रावत ने बताया कि इस परियोजना में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के प्रोफेसर वांग सुक किम भी सहयोगी हैं. दिल्ली यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के बीच इस शोध को लेकर समझौता भी हुआ. लगातार शोध और परीक्षणों के बाद वैज्ञानिकों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल विकसित किया जो पार्किंसन से जुड़े कई जैविक तंत्रों पर एक साथ काम करता है. इस खोज को लेकर अब तक 12 अंतरराष्ट्रीय पेटेंट मिल चुके हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी को लगभग 52 लाख रुपये की रॉयल्टी भी मिली है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की खोज से इलाज की जगी आस (ETV Bharat)

यह पहली बार है जब किसी भारतीय अकादमिक संस्थान में विकसित किसी मॉलिक्यूल को इस स्तर की अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति मिली है. यह उपलब्धि इसलिए भी जरूरी मानी जा रही है क्योंकि पार्किंसंस बीमारी अब केवल बुजुर्गों तक सीमित नहीं रह गई है. पिछले कुछ वर्षों में युवाओं में भी इसके मामले तेजी से सामने आ रहे हैं. आने वाले समय में भारत इस बीमारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल हो सकता है. ऐसे में दिल्ली यूनिवर्सिटी का यह शोध लाखों मरीजों और उनके परिवारों के लिए उम्मीद की नई रोशनी बनकर सामने आया है.

नई दिल्ली: दिल्ली विश्वविद्यालय के केमिस्ट्री विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर (कर्नल) डी. एस. रावत और उनकी टीम ने पार्किंसंस जैसी गंभीर और लाइलाज मानी जाने वाली बीमारी के इलाज की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है. लगभग 14 वर्षों के लंबे शोध के बाद विकसित एक विशेष मॉलिक्यूल को अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी US FDA से फेज-1 ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल चुकी है.

तीन अलग-अलग तरीकों से काम करता है नया मॉलिक्यूल (ETV Bharat)

मरीजों में बढ़ी उम्मीद, लगातार आ रहे फोन:

प्रोफेसर डी. एस. रावत ने बताया कि वर्ष 2016 से ही लगातार मरीजों और उनके परिवारों के फोन आ रहे हैं. कई लोग इस दवा के परीक्षण में स्वयंसेवक बनना चाहते हैं क्योंकि पार्किंसंस के मरीजों के सामने इलाज के सीमित विकल्प हैं. हालांकि क्लिनिकल ट्रायल फार्मास्युटिकल कंपनियों के नियंत्रण में होते हैं और मरीजों का चयन तय प्रक्रिया के तहत किया जाता है.

जर्नल में प्रकाशित हुआ शोध:

इस शोध को वर्ष 2023 में वैज्ञानिक जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित किया गया. इससे अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में भी इस शोध को गंभीरता से देखा जा रहा है.

पार्किंसन रोग पर WHO की रिपोर्ट (ETV Bharat)

जागरूकता और शोध ही सबसे बड़ा रास्ता:

प्रोफेसर डी. एस. रावत ने बताया कि पार्किंसंस जैसी बीमारियों को लेकर समाज में जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है. अक्सर लोग शुरुआती लक्षणों को सामान्य कमजोरी या उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. समय पर पहचान और इलाज से मरीजों की स्थिति बेहतर रखी जा सकती है.

सफल रहा फेज-1 ह्यूमन ट्रायल (ETV Bharat)

क्या है पार्किंसंस रोग और क्यों बढ़ रही चिंता:

पार्किंसंस रोग एक गंभीर न्यूरोडीजेनेरेटिव बीमारी है, जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं. इसका सीधा असर शरीर की गतिविधियों पर पड़ता है. शुरुआत में हाथ कांपना, शरीर में जकड़न, चलने में परेशानी और संतुलन बिगड़ने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. बाद में बोलने, खाने और सामान्य काम करने तक में दिक्कत होने लगती है.

पार्किंसंस के मुख्य लक्षण (ETV Bharat)

प्रोफेसर डी. एस. रावत ने बताया कि बीमारी बढ़ने पर मरीज सामान्य जीवन जीने में असमर्थ हो जाता है. कई मामलों में मरीज पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो जाता है. यही वजह है कि पार्किंसंस केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे परिवार की चुनौती बन जाती है. उन्होंने बताया कि पहले यह बीमारी मुख्य रूप से बुजुर्गों में देखी जाती थी, लेकिन अब युवा पीढ़ी में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि हाल ही के अध्ययनों के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत पार्किंसन मरीजों की संख्या के मामले में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंच सकता है.

जल्द होगा अब मरीजों पर परीक्षण (ETV Bharat)

दुनिया में अब तक नहीं है स्थायी इलाज:

पार्किंसंस के इलाज को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अब तक दुनिया में ऐसी कोई दवा उपलब्ध नहीं है जो इस बीमारी को पूरी तरह खत्म कर सके. मौजूदा दवाएं केवल कुछ समय तक लक्षणों को नियंत्रित करती हैं. जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, दवाओं का असर कम होने लगता है. प्रोफेसर रावत ने बताया कि दवा विकसित करना बेहद कठिन और महंगी प्रक्रिया होती है. हजारों रासायनिक यौगिकों में से केवल एक दवा बाजार तक पहुंच पाती है. एक नई दवा को विकसित करने में आमतौर पर 16 से 18 साल का समय और करोड़ों डॉलर की लागत लगती है.

पार्किंसंस रोगियों की जागरूकता और शोध ही सबसे बड़ा रास्ता (ETV Bharat)

डोपामिन की कमी से शुरू होती है बीमारी:

मानव मस्तिष्क में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं. इनमें डोपामिन न्यूरॉन का विशेष महत्व होता है. डोपामिन एक ऐसा रसायन है जिसे सामान्य भाषा में “हैप्पी मॉलिक्यूल” भी कहा जाता है. यही शरीर की गतिविधियों, भावनाओं और मानसिक संतुलन को नियंत्रित करने में मदद करता है.

जब मस्तिष्क में डोपामिन का उत्पादन कम होने लगता है तो पार्किंसन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. यही कारण है कि वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसे समाधान की तलाश में थे जो डोपामिन न्यूरॉन्स को बचा सके.

पार्किंसंस के कारण (ETV Bharat)

पार्किंसंस रोग कितना आम है:



WHO और हालिया वैश्विक अध्ययनों (2023-2025) के अनुसार



तीन अलग-अलग तरीकों से काम करता है नया मॉलिक्यूल:

प्रोफेसर रावत ने बताया कि उनकी टीम द्वारा विकसित मॉलिक्यूल तीन अलग-अलग जैविक प्रक्रियाओं के जरिए काम करता है.

NMN एंजाइम को करता है सक्रिय:

यह मॉलिक्यूल निकोटिनमाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड (NMN) नाम के एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे डोपामिन न्यूरॉन्स की मृत्यु कम होती है. इससे दिमाग में डोपामिन का स्तर बेहतर बना रहता है.

पार्किसन बीमारी क्या है ? (ETV Bharat)

दिमाग में जमा हानिकारक प्रोटीन को घोलता है:

पार्किंसंस रोग में Alpha-synuclein नामक प्रोटीन के गांठ जैसे जमाव बनने लगते हैं. यही शरीर के कंपन और गतिविधियों में गड़बड़ी का बड़ा कारण बनते हैं. वैज्ञानिकों का दावा है कि यह नया मॉलिक्यूल इन गांठों को घोलने में मदद करता है.

पार्किंसंस रोग कितना आम है (ETV Bharat)

ऑटोफैजी प्रक्रिया को बढ़ाता है:

ऑटोफैजी शरीर की वह प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें स्वस्थ कोशिकाएं खराब कोशिकाओं को साफ करती हैं. प्रोफेसर डी. एस. रावत ने बताया कि यह मॉलिक्यूल ऑटोफैजी को लगभग 64 प्रतिशत तक बढ़ा देता है. इससे शरीर में मौजूद “सेलुलर गार्बेज” साफ होने लगता है और मस्तिष्क को सुरक्षा मिलती है. उन्होंने बताया कि लंबे समय तक उपवास रखने से भी शरीर में इसी तरह की प्रक्रिया सक्रिय होती है. वर्ष 2016 में इसी अवधारणा पर एक जापानी वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला था.



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