ETV Bharat / bharat

मुस्लिम नेता ने अपने खर्च पर बनवाया हिंदू मंदिर, कर्नाटक में गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल

मुस्लिम नेता सैयद उल्लाह सखाफ का यह कदम याद दिलाता है कि यहां विविधता में एकता है. परस्पर सम्मान की संस्कृति है.

Muslim leader builds temple
पूजा की थाल पुजारी को सौंपते सैयद उल्लाह सखाफ. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 4, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रामनगर: ऐसे समय में जब देश के कई हिस्सों में हिंदू-मुस्लिम संबंधों में अविश्वास देखी गयी हैं, वहीं कर्नाटक के रामनगर से गंगा-जमुनी तहज़ीब की मिसाल वाली खबर सामने आयी है. यहां मुस्लिम नेता सैयद उल्लाह सखाफ ने अपने धन से चन्नपटना के मंगलवारपेट में श्री बसवेश्वर स्वामी मंदिर का नये सिरे से निर्माण कराया. उनका यह कदम धार्मिक सौहार्द की मिसाल पेश करता है.

चन्नपटना के मंगलवारपेट में श्री बसवेश्वर स्वामी मंदिर का उद्घाटन कन्नड़ राज्योत्सव के दिन किया गया. इस मंदिर की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से पत्थरों से बना है. मंदिर के उद्घाटन के लिए पिछले तीन दिनों से चल रहा अन्न दशहरा समेत विभिन्न कार्यक्रम सोमवार को संपन्न हुए. मंदिर के उद्घाटन समारोह को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे.

Muslim leader builds temple
श्री बसवेश्वर स्वामी मंदिर. (ETV Bharat)

मंदिर के लिए दान देने वाले एस. के. समूह के मालिक सैयद उल्लाह सखाफ विशेष आमंत्रित अतिथि थे. श्री बसवेश्वर विनायक युवा समूह की अध्यक्षता में विद्वान नागेंद्र शास्त्री, मंजूनाथ आराध्य और उनके साथियों ने पूजा का नेतृत्व किया. मंदिर के पुजारी महादेव के पुत्र चंदन, महेश और मनोज ने मंदिर परिसर में तीन दिनों तक आयोजित विशेष कार्यक्रमों के आयोजन का नेतृत्व किया.

Muslim leader builds temple
पूजा में शामिल सैयद उल्लाह सखाफ. (ETV Bharat)

हिंदू-मुस्लिम एकता:

जिस मंदिर का उद्घाटन हुआ, वह देश के लोगों को शांति, सद्भाव और सह-अस्तित्व की एकता का संदेश दे रहा है. इसकी खास बात यह है कि यह हिंदू-मुस्लिम एकता का संदेश दे रहा है. इससे पहले भी, सैयद उल्लाह ने अपने पैसों से संतेह मोगेनाहल्ली में वीरभद्रेश्वर मंदिर बनवाकर अपनी उदारता का परिचय दिया था. उन्होंने एक ही परिसर में एक हिंदू मंदिर और एक मस्जिद बनवाकर मिसाल कायम की थी.

अगर हम अच्छा काम करेंगे, तो हमारे बच्चे भी अच्छे होंगे. हिंदू मंदिरों में पूजा करते हैं, मुसलमान मस्जिदों में नमाज़ पढ़ते हैं, ताकि सब सुखी, आनंदित और शांत रहें. हिंदू और मुसलमान का साथ रहना ज़रूरी है. अगर हम सब भाई-बहन की तरह साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो देश का विकास होगा. अगर हम हर बात पर लड़ते रहेंगे, तो भारत का विकास नहीं होगा. हम सभी को सबका सम्मान करना चाहिए. - सैयद उल्लाह सख़ाफ़, मुस्लिम नेता

Muslim leader builds temple
सैयद उल्लाह सखाफ का स्वागत करते लोग. (ETV Bharat)

क्या कहते हैं ग्रामीणः

ग्रामीणों में इस बात को लेकर खुशी है. स्थानीय निवासी मंजुला ने बताया कि यह मंदिर कई वर्षों से उपेक्षित था. चूंकि यह सैकड़ों साल पुराना मंदिर था, इसलिए इसकी हालत खराब हो रही थी. इसे देखते हुए, सैयद उल्लाह सखाफ़ ने अपने पैसों से इसका जीर्णोद्धार करवाकर एक मिसाल कायम की है.

Muslim leader builds temple
नवनिर्मित मंदिर. (ETV Bharat)

बोरैया नामक एक स्थानीय नेता ने बताया कि यहां हिंदू और मुसलमान में कोई भेद नहीं है. यह कार्य इस उद्देश्य से किया गया है कि हम सब भाई-बहन की तरह रहें. यह सभी के लिए एक आदर्श बने. यह एक पुराना और मूल मंदिर था. सैयद उल्लाह सखाफ ने स्थानीय लोगों से अनुरोध किया था कि यदि वे सहमत हों, तो वह एक नया मंदिर बनवाएंगे.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SRI BASAVESHWARA SWAMY TEMPLE
MUSLIM BUILDS TEMPLE
MUSLIM LEADER BUILDS TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नैना देवी मंदिर में की पूजा अर्चना, कैंची धाम में बाबा नीम करोली के किए दर्शन

पहले महावीर चक्र विजेता थे शहीद दीवान सिंह दानू, ब्रेन गन से मारे थे 15 कबायली, पंडित नेहरू ने लिखा पत्र

भारत-पाकिस्तान की क्रिकेट के मैदान पर फिर होगी टक्कर, बीसीसीआई ने किया टीम का ऐलान

59 की उम्र में 'बैटल ऑफ गलवान' के लिए सलमान खान ने बनाई बॉडी, डायरेक्टर बोले- जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन, फैंस भी शॉक्ड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.