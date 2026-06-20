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बहुराष्ट्रीय FMCG कंपनी पर लगा 3 लाख का जुर्माना निरस्त, 'महा वैल्यू' को झूठा-भ्रामक संदेश साबित नहीं कर पाया अभियोजन

नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेप्सिको इंडिया के पैकेज्ड खाद्य उत्पाद पर 'महा वैल्यू' लिखे जाने को मात्र इसी आधार पर मिसब्रांडिंग नहीं माना है. हाईकोर्ट ने पेप्सिको इंडिया होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड पर लगाया गया 3 लाख रुपये का जुर्माना निरस्त कर दिया है. न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने कहा कि अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा कि पैकेट पर लिखा गया 'महा वैल्यू' उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का झूठा या भ्रामक संदेश देता है.

पेप्सिको इंडिया को नैनीताल हाईकोर्ट से बड़ी राहत: विवाद वर्ष 2015 का है, जब पौड़ी गढ़वाल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने एक दुकान से लहर आलू भुजिया के नमूने लेकर जांच के लिए भेजे थे. लोक विश्लेषक ने अपनी रिपोर्ट में केवल यह कहा कि पैकेट के कोने पर 'महा वैल्यू' लिखा होने के कारण उत्पाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के तहत मिसब्रांडेड है. इसके आधार पर निर्णायक अधिकारी ने पेप्सिको इंडिया और निर्माता कंपनी पर 1.5-1.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे बाद में फूड सेफ्टी अपीलीय अधिकरण ने भी बरकरार रखा.

पैकेज्ड खाद्य उत्पाद पर 'महा वैल्यू' लिखे जाने को मिसब्रांडिंग नहीं माना गया: हाईकोर्ट ने कहा कि लोक विश्लेषक की रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया कि 'महा वैल्यू' शब्द किस प्रकार भ्रामक या झूठा है. रिपोर्ट में केवल कानून की धाराओं का उल्लेख कर दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि उपभोक्ता किस प्रकार गुमराह हो सकता है. न्यायालय ने कहा कि बिना ठोस कारण और विश्लेषण के किसी उत्पाद को मिसब्रांडेड नहीं ठहराया जा सकता.