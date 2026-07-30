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शादी के 21 साल बाद दहेज प्रताड़ना से तंग मां ने दो बेटों संग की आत्महत्या, दो की मौत

जोधपुर में विवाह के 21 साल बाद दहेज प्रताड़ना से तंग आकर मां और दो बेटों ने आत्महत्या कर ली. पुलिस जांच में जुटी.

मृतका इंद्रादेवी और बड़े बेटे की मौत
इंद्रादेवी और बड़े बेटे की मौत (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 30, 2026 at 6:50 PM IST

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जोधपुर: जिले के पीपाड़ थाना क्षेत्र से एक बेहद हृदयविदारक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जहां विवाह के 21 साल बाद भी दहेज और घरेलू प्रताड़ना के चलते एक मां ने अपने दो बेटों के साथ आत्महत्या कर ली. इस घटना में मां इंद्रादेवी और उनके 18 वर्षीय बड़े बेटे पर्वत की मौत हो चुकी है, जबकि 16 वर्षीय छोटा बेटा चेतन जोधपुर के एमडीएम (MDM) अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है. मृतका के भाई श्यामलाल माली की रिपोर्ट पर पुलिस ने नामजद मामला दर्ज कर लिया है. मृतकों ने एक नोट भी लिखा है, जिसमें दादा, दादी, पड़ोसी और भांजे को जिम्मेदार बताया गया है.

प्रताड़ना से तंग आकर उठाया कदम: पीपाड़ थानाधिकारी सीताराम खोजा ने बताया कि श्यामलाल माली की बहन इंद्रादेवी का अंतिम संस्कार परिजनों ने कर दिया है, जबकि बेचे का शव अभी नहीं उठाया गया. पुलिस को परिजनों ने नोट उपलब्ध नहीं कराया है. एआईआर रिपोर्ट के मुताबिक, इंद्रादेवी ने भाई को बताया कि 26 जुलाई को उनके साथ मारपीट हुई. पति प्रकाशराम, दिलीप, लक्ष्मणराम, चंपा देवी और जवरीलाल ने यह हमला किया. दोनों बेटों के साथ भी मारपीट हुई और उन्हें समय पर अस्पताल नहीं ले जाया गया.

सुनिए क्या बोले परिजन (ETV Bharat Jodhpur)

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26 को की आत्महत्या: इससे परेशान होकर 26 जुलाई की रात इंद्रादेवी ने बेटों के साथ आत्महत्या कर ली. आत्महत्या से पहले इंद्रादेवी ने अपनी मां को बताया कि तीनों आत्महत्या करने जा रहे हैं. इसके बाद पीहर पक्ष के परजिन पहुंचे और तीनों को अस्पताल लेकर गए, जहां से तीनों को एमडीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया. 28 जुलाई को इंद्रादेवी की मौत हो गई. मृतक इंद्रादेवी के भाई मोहनलाल ने कहा कि बड़े बेटे का शव तब तक नहीं उठाएंगे, जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती.

फोटो मोबाइल से खींची: मृतकों ने आत्महत्या से ठीक पहले अपनी आपबीती को पन्नों पर उतारा. हैरान करने वाली बात यह है कि सबूत मिटाए न जा सकें, इसलिए उन्होंने नोट की तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में खींच लीं. जांच में कोई बाधा न आए, इसके लिए नोट में अपने आईफोन का पासवर्ड भी लिखकर छोड़ दिया. इस नोट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उनकी मौत के जिम्मेदार दादा लक्ष्मणराम, दादी चंपली (चंपा देवी), पड़ोसी जवरीलाल और भांजा दिलीप हैं.

2005 में हुई थी शादी: पुलिस में दर्ज एफआईआर के अनुसार, मृतका इंद्रादेवी का विवाह वर्ष 2005 में प्रकाशराम के साथ हुआ था. शादी के कुछ समय बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग कम दहेज लाने का ताना देने लगे और लगातार नकदी की मांग करने लगे. मांग पूरी न होने पर इंद्रादेवी के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकियां देना रोज की बात बन गई थी. इंद्रादेवी के पीहर पक्ष ने परिवार को टूटने से बचाने के लिए कई बार सामाजिक स्तर पर समझौते के प्रयास किए और आर्थिक मदद भी दी.

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मां और दो बेटों ने आत्महत्या की
FAMILY KILLED HIMSELF IN JODHPUR

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