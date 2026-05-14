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आंधी-तूफान में करिश्मा, टीनशेड के साथ बरेली के नन्हे हवा में उड़े, 300 मीटर जाकर गिरे, मौत छूकर निकल गई

आंधी-तूफान में टीनशेड के साथ बरेली के नन्हे हवा में उड़े, 300 मीटर जाकर गिरे. ( ETV Bharat )

बरेली जिले में आई तेज आंधी-तूफान और बारिश में चार लोगों की मौत हो गई. वहीं आंवला तहसील क्षेत्र में आए भीषण चक्रवाती तूफान और बारिश ने की वज़ह से दीवार, टीनशेड और पेड़ों के गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई. कई मवेशी भी मारे गए हैं.

इसी दौरान तेज आँधी-बारिश आने के कारण बारात घर की चादर उड़ने लगी. हैरान-परेशान नन्हे ने एक पाइप को पकड़ लिया. फिर वो पाइप के साथ उड़कर दूर जाकर खेत में गिर गए. नन्हे को कई जगह चोटें भी आईं.

आंधी-तूफान में टीनशेड के साथ बरेली के नन्हे हवा में उड़े, 300 मीटर जाकर गिरे. (ETV Bharat)

बता दें कि प्राकृतिक आपदा के समय ग्राम बबियाना में नन्हे खुद के घटित घटना बताते हैं. 50 बसंत देख चुके नन्हे बताते हैं कि वो गांव में ही बने बारात घर में खड़े थे. आंधी-तूफान अपने चरम पर था.

बरेली: जिले में आई तेज आंधी-तूफान और बारिश में चार लोगों की मौत हो गई. उसी में करिश्मा दिखा कि एक व्यक्ति इस तूफान में टीन शेड के साथ उड़कर 300 मीटर खेतों में जा गिरा. हादसे के शिकार नन्हे घायल हैं. उनके शरीर में कई हिस्सों में चोटें लगी हैं. अब भी उनके चेहरे की हवाइयां उड़ रही है. वो अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे हैं कि आंधी-तूफान में कितनी तेजी थी.

नंदगांव के मजरा जंगतीरा में घासीराम पुत्र पूरनलाल (38) अपने घर में मौजूद थे, तभी तेज हवाओं के चलते दीवार भरभरा कर गिर गई और वह मलबे में दब गए. जिससे उनकी मौत हो गई.

वहीं भमोरा थाना क्षेत्र के नितोई गांव में पेड़ गिरने से 65 वर्षीय गोमती देवी की मौके पर ही मौत हो गई. इसके साथ ही बेहटा जुनून गांव में टिन शेड गिरने से 61 वर्षीय लिपि की जान चली गई. हर्रामपुर में 7 साल की छात्रा देवकी सक्सेना पर पेड़ गिरने से मौत हो गई.

इस तूफान के दौरान कई पेड़ धराशायी हो गए. तजपुरा नवदिया और दरावनगर गांव में कई मवेशी भी दब गए. सूचना पर तहसील प्रशासन, लेखपाल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा नुकसान का आकलन शुरू कर दिया. प्रभावित परिवारों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है.

इसके साथ ही जिले में आई तेज आंधी-तूफान और बारिश के बीच एक युवक के हवा में उड़ने की सनसनीखेज घटना सामने आई है. भमोरा थाना क्षेत्र के बमियाना गांव में तेज हवाओं के दौरान बारात घर के बाहर खड़ा व्यक्ति अचानक टीन शेड समेत हवा में उछल गया. हवा में उछलने के बाद नीचे गिर पड़ा, जिससे उसके हाथ-पैर में गंभीर चोटें आईं. परिजनों और ग्रामीणों ने तुरंत उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है.

गौर करें तो बेमौसम बारिश के साथ तेज आंधी-तूफान ने यूपी के कई हिस्सों में भीषण तबाही मचाई है. 100 से अधिक लोगों की मौत की खबर है. अकेले प्रयागराज जिले में 21 ने दम तोड़ा है. तकरीबन 8 लोग जख्मी हैं.

वहीं योगी सरकार ने बेमौसम बारिश, आंधी एवं आकाशीय बिजली से हुई जन-धन और पशुहानि से प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं.

सभी जिलाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंच कर क्षति का आकलन करें तथा प्रभावितों को शीघ्र मुआवजा उपलब्ध कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है.