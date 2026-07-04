केरल में मासूम के साथ यौन उत्पीड़न! मां के मौत की बाद घर में पिता ने तो स्कूल में सहपाठियों ने बनाया शिकार
केरल में 9वीं की छात्रा ने स्कूल में काउंसलिंग के दौरान अपने साथ हुए गलत व्यवहार के बारे में समाज को शर्मसार करनेवाला खुलासा किया.
Published : July 4, 2026 at 7:26 PM IST
पथानामथिट्टाः केरल में एक नाबालिग लड़की के साथ लगातार यौन उत्पीड़न का गंभीर मामला सामने आया है. 13 वर्षीय मासूम अपने घर, स्कूल और स्कूल के बाहर यौन शोषण का शिकार बनी. घर में पिता, स्कूल में नाबालिग सहपाठी तो स्कूल के बाहर एक युवक ने उसके साथ ज्यादती की. पीड़िता ने स्कूल में काउंसलिंग के दौरान इस उत्पीड़न का सनसनीखेज खुलासा किया.
लड़की स्कूल में आयोजित काउंसलिंग के दौरान इस दुर्व्यवहार की बात कबूल की. लड़की के खुलासे के बाद, चाइल्डलाइन कार्यकर्ताओं ने पुलिस और अन्य संबंधित पक्षों को इसकी सूचना दी. पुलिस ने बताया कि पॉक्सो (POCSO) कानून की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर पीड़िता के 49 वर्षीय पिता से पूछताछ की जा रही है.
मां के मरने के बाद पिता कर रहा था शोषण
लड़की अपने माता-पिता के साथ विदेश में रह रही थी. साल 2020 में विदेश में ही बीमारी के कारण उसकी मां की मृत्यु हो गई थी. मां की मौत के बाद उसके पिता ने विदेश में उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगे. जब यह उत्पीड़न हुआ तब बच्ची आठवीं कक्षा में पढ़ रही थी. लड़की ने बताया कि विदेश से लौटने के बाद भी उसके पिता ने उसका उत्पीड़न जारी रखा.
सहपाठियों ने किया यौन उत्पीड़न
काउंसलिंग के दौरान बच्ची ने अपने साथ उत्पीड़न की एक और चौंकाने वाली घटना का खुलासा किया. उसके चार नाबालिग सहपाठियों द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म किया गया. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी एक नाबालिग लड़की सहपाठी ने इस दुष्कर्म की साजिश रची थी. पुलिस ने इस घटना में लड़की समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
स्कूल के बाहर भी यौन शोषण
पीड़िता ने बताया कि स्कूल के बाहर भी उसके साथ गलत काम हुआ. लड़की ने बयान दिया है कि कुछ बाहरी लोगों ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया था. वह उन्हें देखने पर पहचान लेने की बात कही. जिसके बाद पुलिस उन्हें ढूंढने के लिए जांच तेज कर दी है. कूडल पुलिस ने दो प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पुलिस को मिली थी गुप्त शिकायत
बता दें कि पुलिस को यह जानकारी कुछ दिन पहले मिली थी. इसी के आधार पर जिला पुलिस प्रमुख के निर्देश पर पुलिस गुपचुप तरीके से मामले की जांच कर रही थी. पुलिस को ऐसे संकेत मिले हैं कि यह घटना पिछले महीने हुई थी. शिकायत है कि आरोपियों ने लड़की के साथ स्कूल के पास और उसके घर पर दुष्कर्म किया.
बाल कल्याण समिति (CWC) ने लड़की को अपनी सुरक्षा और देखरेख में ले लिया है. संकेत मिले हैं कि इस मामले में कुछ और आरोपी भी हो सकते हैं. जिला पुलिस प्रमुख आनंद के निर्देश पर एक विशेष जांच दल (SIT) इस मामले की जांच कर रहा है.
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