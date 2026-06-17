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पूर्णागिरि दर्शन करने आई थी यूपी की 15 साल की किशोरी, अचानक हुआ पेट दर्द, अस्पताल में शिशु को दिया जन्म

जन्म के थोड़ी देर बाद अविकसित शिशु की मौत हो गई, टनकपुर पुलिस ने जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला यूपी पुलिस को किया ट्रांसफर

MINOR GIRL GAVE BIRTH TO A BABY
नाबालिग किशोरी ने जन्मा अविकसित शिशु (Concept Image ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 17, 2026 at 11:21 AM IST

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चंपावत (उत्तराखंड): उत्तर प्रदेश से अपने परिजनों के साथ मां पूर्णागिरि के दर्शन करने को आई नाबालिग किशोरी के अविकसित शिशु को जन्म देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना सोमवार रात और मंगलवार सुबह की है. टनकपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर जीरो एफआईआर दर्ज की है.

यूपी की नाबालिग किशोरी ने उत्तराखंड में अविकसित शिशु को दिया जन्म: उत्तराखंड पुलिस ने उक्त मामले को यूपी के संबंधित थाने को जांच हेतु ट्रांसफर कर दिया है. नाबालिग किशोरी की तबीयत खराब होने के उपरांत उसे उपजिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था. वहां पर किशोरी ने छह माह के अविकसित शिशु को जन्म दिया. जन्म के कुछ देर बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई थी.

पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आई थी किशोरी: प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की 15 वर्षीय किशोरी अपने परिजनों के साथ मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन के लिए आई थी. दर्शन के उपरांत लौटते समय किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद परिजन उसे उप जिला अस्पताल टनकपुर लेकर पहुंचे.

लौटते समय तबीयत बिगड़ी तो अस्पताल ले गए परिजन: अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में किशोरी ने लगभग छह माह के अविकसित शिशु को जन्म दिया. चिकित्सकों के अनुसार जन्म के कुछ समय बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक चिकित्सीय प्रक्रिया पूरी की गई तथा डीएनए जांच हेतु नमूने सुरक्षित किए गए हैं.

जीओ एफआईआर दर्ज कर यूपी को ट्रांसफर किया गया मामला: अस्पताल प्रशासन द्वारा घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई. पुलिस के अनुसार मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर ली गई है. नियमानुसार प्रकरण को संबंधित क्षेत्राधिकार वाले थाने, जनपद पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) को स्थानांतरित किया जा रहा है. टनकपुर कोतवाल चेतन रावत का कहना है कि-

मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी. जांच रिपोर्ट एवं साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लायी जाएगी. फिलहाल उक्त मामले में जीरो एफआईआर दर्ज कर मामला उत्तर प्रदेश की संबंधित कोतवाली को भेज दिया गया है.
-चेतन रावत, कोतवाल, टनकपुर-

प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद करेंगे जांच: पीलीभीत पुलिस भी इस मामले पर सक्रिय हो गई है. प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद को प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण की जांच कर वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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