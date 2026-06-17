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पूर्णागिरि दर्शन करने आई थी यूपी की 15 साल की किशोरी, अचानक हुआ पेट दर्द, अस्पताल में शिशु को दिया जन्म

नाबालिग किशोरी ने जन्मा अविकसित शिशु ( Concept Image ETV Bharat )

चंपावत (उत्तराखंड): उत्तर प्रदेश से अपने परिजनों के साथ मां पूर्णागिरि के दर्शन करने को आई नाबालिग किशोरी के अविकसित शिशु को जन्म देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. घटना सोमवार रात और मंगलवार सुबह की है. टनकपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर जीरो एफआईआर दर्ज की है. यूपी की नाबालिग किशोरी ने उत्तराखंड में अविकसित शिशु को दिया जन्म: उत्तराखंड पुलिस ने उक्त मामले को यूपी के संबंधित थाने को जांच हेतु ट्रांसफर कर दिया है. नाबालिग किशोरी की तबीयत खराब होने के उपरांत उसे उपजिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया था. वहां पर किशोरी ने छह माह के अविकसित शिशु को जन्म दिया. जन्म के कुछ देर बाद ही शिशु की मृत्यु हो गई थी. पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आई थी किशोरी: प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद की 15 वर्षीय किशोरी अपने परिजनों के साथ मां पूर्णागिरि धाम के दर्शन के लिए आई थी. दर्शन के उपरांत लौटते समय किशोरी की अचानक तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद परिजन उसे उप जिला अस्पताल टनकपुर लेकर पहुंचे.