मध्यप्रदेश से भागा नाबालिग युगल झालावाड़ में मिला अचेत, अस्पताल में तोड़ा दम

झालावाड़ : मध्य प्रदेश के माचलपुर थाना क्षेत्र के गौघटपुर इलाके से भागे नाबालिग प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली. दोनों झालावाड़ जिले में भालता थाना क्षेत्र के खेरदंता इलाके में सड़क किनारे अचेत मिले. सूचना पर पहुंची भालता थाना पुलिस ने दोनों को झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को दोनों ने दम तोड़ दिया. भालता थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई.

भालता थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र के खेरदंता मार्ग पर युवक और युवती के अचेत हालत में पड़े होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को एंबुलेंस से झालावाड़ अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान युवक और युवती की मौत हो गई. युवक 12वीं का छात्र था, जबकि युवती पढ़ाई छोड़ चुकी थी. दोनों की उम्र 17 और 15 साल बताई जा रही है. स्कूल से रिकॉर्ड लेने के बाद ही सही उम्र का पता लग पाएगा.

