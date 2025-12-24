ETV Bharat / bharat

मध्यप्रदेश से भागा नाबालिग युगल झालावाड़ में मिला अचेत, अस्पताल में तोड़ा दम

युवक 12वीं का छात्र था, जबकि युवती पढ़ाई छोड़ चुकी थी. दोनों ने मंगलवार को घर छोड़ा था.

Superintendent of Police Office, Jhalawar
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,झालावाड़ (ETV Bharat Jhalawar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 24, 2025 at 2:34 PM IST

झालावाड़ : मध्य प्रदेश के माचलपुर थाना क्षेत्र के गौघटपुर इलाके से भागे नाबालिग प्रेमी युगल ने खुदकुशी कर ली. दोनों झालावाड़ जिले में भालता थाना क्षेत्र के खेरदंता इलाके में सड़क किनारे अचेत मिले. सूचना पर पहुंची भालता थाना पुलिस ने दोनों को झालावाड़ के जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान बुधवार को दोनों ने दम तोड़ दिया. भालता थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई.

भालता थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि क्षेत्र के खेरदंता मार्ग पर युवक और युवती के अचेत हालत में पड़े होने की सूचना मिली. पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को एंबुलेंस से झालावाड़ अस्पताल पहुंचाया. इलाज के दौरान युवक और युवती की मौत हो गई. युवक 12वीं का छात्र था, जबकि युवती पढ़ाई छोड़ चुकी थी. दोनों की उम्र 17 और 15 साल बताई जा रही है. स्कूल से रिकॉर्ड लेने के बाद ही सही उम्र का पता लग पाएगा.

भालता थाना प्रभारी रमेश सिंह ने बताया कि मृतकों के परिजनों को सूचना दी. दोनों शवों को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया. दोनों की मौत के बाद झालावाड़ के जिला अस्पताल पहुंचे परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल था. शुरुआती जानकारी में मृतक प्रेमी युगल नाबालिग बताए जा रहे हैं. पुलिस ने परिजनों के पर्चा बयान लिए. परिजनों के अनुसार, प्रेम प्रसंग के चलते दोनों ने मंगलवार को घर छोड़ा था.

