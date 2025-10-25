ETV Bharat / bharat

Special: हिंदुस्तान की खाक छान रहे 5वीं पीढ़ी के जगन्नाथ, पापी पेट की खातिर 155 साल पहले पूर्वज पहुंच गए थे मॉरीशस

रामरुज के पूर्वज, जगरुनाथ, 25 वर्ष के थे जब वे मॉरीशस पहुंचे. वे पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा (अब ओडिशा) के कटक जिले के जाजपुर गांव से आए थे. आगमन पर, उन्हें पिट्टन में रैफ्रे ब्रदर्स द्वारा नौकरी मिल गई. दिसंबर 1876 में, अपने अनुबंध की समाप्ति पर, उन्होंने फिर से काम शुरू किया, इस बार गौरेज एंड कंपनी के साथ काम किया.

यात्री गिरमिटिया मजदूर के रूप में मॉरीशस आ रहे थे. यह दिवाली से एक दिन पहले की बात है. इसका मतलब है कि उन्होंने दिवाली 1870 को मॉरीशस के लिए रवाना हुए थे. जहाज 26 नवंबर को मॉरीशस पहुंचा. हालांकि, यात्री 30 नवंबर 1870 को उतरे. यात्रा के दौरान तीन पुरुष और एक महिला यात्रियों की मृत्यु हो गई.

रामरूप कहते हैं कि उनके परिवार का इतिहास 155 साल पुराना है. उनके पूर्वज जगन्नाथ दास की यात्रा की सूचना 23 अक्टूबर 1870 को कोलकाता बंदरगाह से मिली थी. उस दिन, जहाज आलम गियार (पुरालेखीय अभिलेखों के अनुसार) अपने मालिक डब्ल्यू. विलियम्स के आदेश पर 154 यात्रियों और 49 चालक दल के सदस्यों के साथ मॉरीशस के लिए रवाना हुआ था.

इस बीच, पिंडदान करने के बाद, रामरूप ने जिला मजिस्ट्रेट अंबर कुमार कर और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की. रिपोर्टों के अनुसार, गरीबी के कारण रामरूप की पांचवीं पीढ़ी के पूर्वज रोजगार की तलाश में मॉरीशस चले गए थे. तब से, उनके कोई भी पूर्वज जाजपुर नहीं लौटे हैं. इस बीच, रामरूप ने अपने पूर्वजों और गांव के पते की तलाश शुरू कर दी है.

रामरूप ने बताया कि वह लगभग 8 दिनों तक जाजपुर जिले में रहेंगे और जिला प्रशासन की मदद से अपने पूर्वजों की खोज के लिए विभिन्न गांवों में जाएंगे.

इसी वजह से वो अपने परिवार को मॉरीशस में छोड़कर पिछले गुरुवार को भुवनेश्वर पहुंचे. वह गुरुवार देर रात जाजपुर पहुंचे. शुक्रवार सुबह रामरूप ने जाजपुर जिले के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर पीठ में अपने दादा का पारंपरिक पिंडदान किया.

जाजपुर (ओडिशा): मॉरीशस निवासी रामरूप जगन्नाथ अपने पूर्वजों की जड़ों की खोज में मॉरीशस से ओडिशा के जाजपुर जिले पहुंचे हैं. उनकी आयु 64 वर्ष है. अब रामरूप ने ओडिशा में अपने पूर्वजों के गांव की खोज शुरू कर दी है.

जगुरनाथ का अक्टूबर 1912 में 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया. 1872 में, जगगुरनाथ ने बंगाल से आई एक प्रवासी लक्ष्मी से विवाह किया. उनकी दो बेटियां, बोरो और सोरो, और दो बेटे, सत्ताबाजी और भीमाधर थे. चारों बच्चे उड़िया भाषा बोलते थे. रामरूप ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से बोरो को जानता था, जो अपनी बेटी के साथ एक अजीब भाषा बोलते थे, जिसे मेरे दादाजी उड़िया भाषा कहते थे. सत्ताबाजी का विवाह रामकलिया रामलाल से हुआ था. उनके सात बच्चे थे. चार बेटियां और तीन बेटे. शम्सूदुन जगगुरनाथ उनके बेटों में से एक थे. वे मेरे दादा थे. और उन्होंने ही मुझे जगगुरनाथ और सत्ताबाजी की नोटबुक दी थीं, जो मेरी उड़िया जड़ों से जुड़ी हैं."

अप्रैल 1992 में, मैं अपने पूर्वजों के दस्तावेजों की एक प्रति के लिए एमजीआई गया था. आप मेरी मुश्किलों का अंदाजा लगा सकते हैं, जब मोबाइल, गूगल और इंटरनेट नहीं थे, फिर भी मैं अपनी उड़िया जड़ों से जुड़ने के लिए टर्टल मेल के जरिए सर्फिंग कर रहा था. गति और तकनीक के आगमन के बावजूद, दुर्भाग्य से, मेरी खोज अब भी रुकी हुई है. कई सालों की खोज, जांच, नेटवर्किंग और मनमर्जी के बाद भी, पैतृक गांव या परिवार नहीं मिला है. रामरूप तीन बार ओडिशा जा चुके हैं और अभी तक अपने पूर्वज नहीं खोज पाए हैं. इस बीच, जाजपुर पहुंच कर, रामरूप ने अपने पूर्वज की तलाश शुरू कर दी है.

रामरूप ने कहा, "मैं जाजपुर आया, क्योंकि मेरे परिवार के लोग यहीं रहते हैं. मैं अपने चाचा के अस्थि विसर्जन के लिए यहां आया था. यह सच है कि मैं मॉरीशस से आया हूं, लेकिन यहां जो उड़िया अस्मिता है, वह कहीं और नहीं है. मेरे चाचा का देहांत 2020 में हुआ था. उनके सारे काम वहीं हुए हैं. लेकिन उनकी अंतिम इच्छा जाजपुर में अस्थि विसर्जन की थी. इसलिए मैं यह काम करने जाजपुर आया हूं. मेरा एक काम पूरा हो गया है.

अब मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्वज जाजपुर के पास एक गांव में थे. यहीं से हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से संपर्क किया और कोलकाता से नाव द्वारा मॉरीशस गए. यह घटना 1870 में हुई थी, अब 2025 है, लेकिन मुझे अब भी विश्वास है कि मैं अपने पूर्वजों को ढूंढ़ लूंगा.

मेरे पूर्वज लगभग 155 साल पहले जाजपुर छोड़कर विदेश चले गए थे. मैं उनकी पांचवीं पीढ़ी का हूं. इतने सालों बाद भी, हम अपनी ओडिशा संस्कृति को नहीं भूले हैं. मुझे उम्मीद है कि जाजपुर के लोग उन्हें ढूंढ़ने में मेरी मदद करेंगे. मैंने उनसे इस बारे में बात की है. सरकार से सरकारी मदद की उम्मीद. मैं खुद कुछ नहीं कर रहा. सरकार के पास सारी जानकारी है. जब हमारे पूर्वज गए, तो अंग्रेजों ने सब कुछ लिख लिया. मेरे पास सारा डेटा है. वे कब गए, मॉरीशस कब गए और उन्होंने और क्या किया?

जाजपुर मुझे हमेशा बुलाता था, इसीलिए मैं आया हूं. मैं चार बार आ चुका हूं. मुझे विश्वास है कि मेरे पूर्वज मेरे पास जरूर आएंगे. मेरे पूर्वज सिर्फ धोती पहन कर गए थे. अंग्रेज मेरे भारत से बहुत से लोगों को सस्ती मजदूरी के लिए मॉरीशस ले गए थे. संस्कृति प्रेमी प्रकाश नायक ने कहा, "हम रामरूप जगन्नाथ के साथ रामरूप के चाचा का अस्थि विसर्जन करने यहां आए हैं. उनके चाचा का कोविड के कारण निधन हो गया था. उनके चाचा यहां आकर इस धरती को छूना चाहते थे. लेकिन उनकी यह आशा पूरी नहीं हुई. क्या उनकी मृत्यु कोविड के कारण हुई? अभिलेखों से ज्ञात जानकारी के अनुसार, 1840 और 1870 के बीच लगभग 3500 उड़िया लोग मॉरीशस गए थे.

खासकर जाजपुर से कई उड़िया लोग गए थे. लेकिन उन्होंने दूसरी जातियों में विवाह किया और वहीं रह गए. लेकिन रामरूप जगन्नाथ खुद को उड़िया बताते हैं. उनका यह भी कहना है कि उनका घर जाजपुर जिले का मूल गांव है. वे जिला प्रशासन की मदद से अपने गांव की खोज करेंगे. वे उड़िया नहीं बोलते, बल्कि हिंदी बोलते हैं. आखिरी उड़िया जो बोलते और लिखना सीखते थे, उनका 1996 में निधन हो गया. इसलिए पांचवीं पीढ़ी के लोग अब उड़िया नहीं बोल पाते.

डॉ. सुब्रत कुमार पार्ष्टि, उड़िया अध्ययन समिति के सदस्य सचिव भुवनेश्वर स्थित भारतीय पुरातत्व एवं अनुसंधान संस्थान के एक शोधकर्ता कहते हैं, "1870 का दशक ओडिशा के लिए बहुत बुरा समय था. 1866 में लोग लंबे समय तक बिना भोजन के अन्य स्थानों पर पलायन कर रहे थे. कुछ और जानकारी तब मिल रही है जब क्योंझर जिला आजाद हुआ था. उस समय कुछ लोगों को फांसी दी गई थी और कुछ को निर्वासित किया गया था."

आज जो रामरूप जगन्नाथ आए हैं, वे दो घटनाओं को ध्यान में रखते हुए आए हैं. मॉरीशस में एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी की भगवद पोथी से पता मिलने के बाद, उनके पिता की भगवद पोथी से जानकारी मिली और भारत सरकार के आंकड़ों से इसकी जानकारी मिलने के बाद, वे 10 साल से इसकी जांच कर रहे हैं. अब हम एक अलग तरीके से जांच कर रहे हैं. हम सिर्फ रामरूप जगन्नाथ की जांच नहीं कर रहे हैं. हम यह भी जांच कर रहे हैं कि ओडिशा से भी कई लोग विदेश क्यों गए. राज्य सरकार हमारा पूरा सहयोग कर रही है. अगर हम सफल रहे, तो हम विदेश गए कई और लोगों की जांच करेंगे." विमान से भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर रामरूप जगरुनाथ का विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया. राज्य सरकार से बातचीत के बाद, रामरूप जगरुनाथ जाजपुर पहुंचे.

शुक्रवार को रामरूप जगरुनाथ ने हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार, जाजपुर के प्रसिद्ध सिद्धेश्वर मंदिर के पास बैतरणी नदी में अपने दादा की अस्थियां विसर्जित कीं. स्थानीय लोग ऐसे अनोखे व्यक्तित्व को देखकर रोमांचित थे. मंदिर के पुजारी विश्वजीत दीक्षित ने कहा, "यह बहुत बड़ी बात है कि वह मॉरीशस से आए. उन्होंने जाजपुर पहुंच कर अपने पूर्वजों की खोज की। इसके साथ ही, उन्होंने अपने पूर्वजों का अस्थि विसर्जन भी किया. यह एक अनोखी बात है. ऐसा काम केवल वही लोग करते हैं जो अपने पूर्वजों से प्रेम करते हैं.

यह व्यक्ति, 150 साल के इतिहास को याद करते हुए, अपने पूर्वजों की खोज कर रहा है. यह एक अनोखी बात है." जाजपुर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट युधिष्ठिर नायक ने कहा, "उन्होंने हमें अपने सभी दस्तावेज दिखाए हैं. हम उन्हें सभी सरकारी सुविधाएं प्रदान करेंगे." हम लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि उसका पता ढूंढ़ने के लिए क्या करना होगा."