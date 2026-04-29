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गाजियाबाद: 13 मंजिला इमारत के 8वें फ्लोर पर लगी भीषण आग, कई लोग फंसे

आठवें फ्लोर पर लगी भीषण आग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: इंदिरापुरम थाना क्षेत्र स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू सोसायटी में अचानक भीषण आग लग गई. आग आठवीं मंजिल पर लगी. कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया. सोसाइटी कुल 13 मंजिल की है. आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया. घटन में कई लोग फंसे हुए है. फिलहाल, आग लगते ही सोसाइटी में एहतियात के तौर पर लाइट काट दी गई है. जिसके चलते सोसायटी की लिफ्ट बंद हो गई. आग इतनी भयावह है कि ऊपर के फ्लोर में फंसे लोग चीख पुकार करने लगे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सोसाइटी प्रबंधन द्वारा फंसे लोगों को बाहर निकाला गया और फायर विभाग को सूचना दी गई. फिलहाल अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर है और राहत और बचाव का काम जारी है. मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल के मुताबिक, अग्निशमन विभाग की टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा.