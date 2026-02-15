ETV Bharat / bharat

'बहन को न्याय दो' नोट लिखकर नहर में कूदा शख्स, परिवार की चुप्पी ने बढ़ाया सस्पेंस

पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसकी बहन के साथ कोई अप्रिय घटना हुई थी या कोई विवाद चल रहा था.

Justice for Sister
लापता युवक की तलाश करती एनडीआरएफ की टीम. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 15, 2026 at 8:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल): दार्जिलिंग जिले में सिलीगुड़ी के पास फांसीदेवा ब्लॉक में रविवार को एक दुखद घटना घटी, जहां एक 50 वर्षीय व्यक्ति ने कथित रूप से अपनी बहन के लिए न्याय की मांग का नोट लिखने के बाद महानंदा नहर में छलांग लगा दी. फांसीदेवा और सिलीगुड़ी की एनडीआरएफ टीमें नदी में कूदे व्यक्ति की तलाश कर रही हैं. फांसीदेवा पुलिस के अनुसार, अभी तक लापता का कुछ भी पता नहीं चला है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह व्यक्ति रविवार को हर दिन की तरह अपने घर से निकला था. इसके बाद वह स्कूटी लेकर सीधे फांसीदेवा पहुंचा. उसने महानंदा नहर के पास स्कूटी खड़ी की और एक नोट लिखा. उसने अपना मोबाइल फोन, दुकान की चाबियां और नोट सावधानी से स्कूटी की डिक्की में रखे और फिर नहर में कूद गया.

Justice for Sister
मौके पर पहुंची पुलिस. (ETV Bharat)

स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और फांसीदेवा थाने की पुलिस को सूचित किया गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्कूटी की तलाशी ली और मोबाइल फोन व नोट बरामद किया. नोट पर लिखा था, 'बहन के लिए न्याय' (Justice for Sister). लापता व्यक्ति के परिवार को सूचित किया गया. परिवार के सदस्यों ने आकर उसके सामान की पहचान की.

स्थानीय निवासी निरेन रॉय ने बताया, "वह व्यक्ति स्कूटी से आया. स्कूटी में मोबाइल फोन समेत सारा सामान छोड़ा और फिर अचानक नहर में कूद गया. उसके परिवार वाले भी आए थे और पुलिस ने एक नोट भी बरामद किया है."

नोट पर लिखे 'बहन के लिए न्याय' (Justice for Sister) शब्द ने रहस्य गहरा दिया है. आखिर वह व्यक्ति अपनी बहन के लिए न्याय मांगते हुए नहर में क्यों कूदा? इस सवाल पर उसके परिवार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसकी बहन के साथ हाल ही में कोई अप्रिय घटना हुई थी या कोई पुराना विवाद चल रहा था, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में था.

नक्सलबाड़ी के एसडीपीओ सौम्यजीत रॉय ने कहा, "नोट में बहन के इंसाफ का जिक्र है. पुलिस उस व्यक्ति की तलाश कर रही है और पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है."

(नोटः यदि आप या आपके कोई परिचित किसी कठिन दौर से गुजर रहे हैं या उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो आसरा (Aasra): 91-9820466726 (24x7 हेल्पलाइन), किरण (KIRAN) मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन: 1800-599-0019 पर संपर्क कर सकते हैं.)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

PHANSIDEWA SUICIDE CASE
JUSTICE FOR SISTER SUICIDE NOTE
बहन के लिए न्याय सुसाइड नोट
दार्जिलिंग सुसाइड केस
JUSTICE FOR SISTER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.