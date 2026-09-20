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Special: चिप छोटी-सपने बड़े: IIT-ISM धनबाद की न्यूरोमॉर्फिक चिप में छिपी है भविष्य की बड़ी तकनीक

लेकिन इस चिप की क्षमता को सिर्फ स्मार्ट ग्लास तक सीमित नहीं माना जा रहा. टीम इसके दूसरे संभावित उपयोगों पर भी प्रयोग कर रही है. इनमें रेयर अर्थ एलिमेंट डिटेक्शन सिस्टम और मेडिकल प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र शामिल हैं. यहां एक तकनीकी अंतर समझना जरूरी है.

उदाहरण के तौर पर, अगर सामने कोई अवरोध मौजूद है, तो व्यक्ति को आगे बढ़ने से पहले अलर्ट मिल सकता है. यही वह उपयोग है, जिसके लिए IIT-ISM की टीम इस तकनीक को विकसित कर रही है. हालांकि अभी इसे अंतिम उत्पाद नहीं माना जा सकता. स्मार्ट ग्लास का पूरा सिस्टम तैयार करने के लिए चिप के विकास के साथ सेंसर, सॉफ्टवेयर और दूसरे हिस्सों का एक साथ काम करना जरूरी होगा.

अब इसे स्मार्ट ग्लास से जोड़कर समझिए. भविष्य में जब यह तकनीक पूरी तरह विकसित होगी, तो स्मार्ट ग्लास में लगे सेंसर आसपास की वस्तुओं और बाधाओं से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं. यह जानकारी चिप तक पहुंचेगी और चिप उसका विश्लेषण करने में मदद करेगी. इसके बाद सिस्टम उपयोगकर्ता को आवाज या दूसरे संकेत के जरिए चेतावनी दे सकेगा.

IIT (ISM) की टीम इसी दिशा में ऐसी चिप विकसित कर रही है, जिसे कम ऊर्जा में सूचनाओं को प्रोसेस करने वाले बुद्धिमान सिस्टम के हिस्से के रूप में इस्तेमाल किया जा सके. यानी यहां लक्ष्य केवल एक सर्किट बनाना नहीं, बल्कि ऐसी computing क्षमता विकसित करना है, जिसे वास्तविक जरूरतों वाले उपकरणों में लगाया जा सके.

यहां से सामने आती है न्यूरोमॉर्फिक चिप की कहानी. न्यूरोमॉर्फिक तकनीक का मूल विचार मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स के काम करने के तरीके से प्रेरणा लेना है. हमारा दिमाग लगातार मिलने वाली सूचनाओं को समझता और उनके आधार पर प्रतिक्रिया करता है. इसी अवधारणा को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में उतारने की कोशिश न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग में की जाती है.

IIT (ISM) की टीम ने इसी समस्या को तकनीक के जरिए हल करने की दिशा में सोच विकसित की, विचार था कि ऐसा स्मार्ट ग्लास तैयार किया जाए, जो आसपास की स्थिति को समझने में मदद करे और सामने कोई बाधा आने पर व्यक्ति को पहले ही सचेत कर सके. इसी उद्देश्य ने टीम को ऐसी चिप विकसित करने की ओर बढ़ाया, जो आगे चलकर इस पूरे स्मार्ट सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सके.

कहानी शुरू होती है एक चिप से नहीं, बल्कि एक समस्या से. दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए सड़क पर चलते समय सामने मौजूद बाधा का समय रहते पता लगाना बड़ी चुनौती हो सकती है. किसी व्यक्ति के पास आंखों से मिलने वाली दृश्य जानकारी नहीं होती, इसलिए आसपास की वस्तुओं और अवरोधों को समझने के लिए किसी दूसरे माध्यम की जरूरत पड़ती है.

सवाल है, आखिर इस चिप में ऐसा क्या है कि एक ही तकनीक को स्मार्ट ग्लास से लेकर रेयर अर्थ डिटेक्शन और मेडिकल प्रोसेसिंग जैसे अलग-अलग क्षेत्रों में इस्तेमाल करने की संभावना बन रही है? इसका विचार कैसे आया, डिजाइन से फैब्रिकेशन तक का सफर कैसा रहा, अभी काम कहां तक पहुंचा है और अगले दो साल में इसे किस रूप में विकसित करने की तैयारी है— जानिए, IIT (ISM) की इस चिप की पूरी इनसाइड स्टोरी.

IIT (ISM) के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. राजीव कुमार रंजन और उनकी टीम ने इस न्यूरोमॉर्फिक चिप को डिजाइन किया है. मानव मस्तिष्क के न्यूरॉन्स से प्रेरित इस तकनीक को अलग-अलग जरूरतों के मुताबिक विभिन्न प्रणालियों में इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.

इस छोटी सी चिप के पीछे भविष्य की ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश है, जिसके एक छोर पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्मार्ट ग्लास है, तो दूसरे छोर पर क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ एलिमेंट की पहचान करने वाले उपकरणों में इसके संभावित इस्तेमाल की तैयारी.

धनबादः SEMICON India 2026 में IIT (ISM) धनबाद की जिस चिप को पहचान मिली, उसकी कहानी सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुए चिप हैंडओवर समारोह तक सीमित नहीं है.

यह चिप खुद रेयर अर्थ एलिमेंट या क्रिटिकल मिनरल की खोज करने वाली मशीन नहीं है. बल्कि जिस डिटेक्शन सिस्टम में इसकी जरूरत होगी, वहां इसके उपयुक्त हिस्से को इंटीग्रेट किया जा सकता है. इसी तरह मेडिकल क्षेत्र में भी सिग्नल और डेटा प्रोसेसिंग जैसे कामों के लिए इसकी क्षमता को परखा जा सकता है. यानी एक ही मूल तकनीक को अलग-अलग जरूरत के हिसाब से अलग सिस्टम में इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं.

न्यूरोमॉर्फिक चिप में भविष्य की तकनीक (Etv Bharat)

इन संभावित उपयोगों के बीच कम बिजली की खपत भी इस तकनीक का एक महत्वपूर्ण पहलू है. स्मार्ट ग्लास जैसे उपकरण में चिप को लंबे समय तक काम करना होगा और इसके लिए सीमित ऊर्जा में अधिक कुशलता से डेटा प्रोसेस करना जरूरी होगा. यही वजह है कि टीम के लिए सिर्फ चिप का काम करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे ऊर्जा की दृष्टि से भी प्रभावी बनाना महत्वपूर्ण है.

न्यूरोमॉर्फिक आर्किटेक्चर इसी दिशा में संभावनाएं पैदा करता है. रेयर अर्थ एलिमेंट डिटेक्शन जैसे दूसरे सिस्टम में भी टीम यह देखने की कोशिश कर रही है कि चिप के किस हिस्से को किस तरह जोड़ा जाए, ताकि सिस्टम की जरूरत पूरी हो और ऊर्जा की खपत भी नियंत्रित रहे.

एक दिन में नहीं बनी चिप-लगातार रिसर्च और मेहनत की बानगी!

लेकिन जिस चिप को आज सेमीकंडक्टर इंडिया के मंच पर पहचान मिली, वह एक दिन में तैयार नहीं हुई. इसके पीछे लंबे समय की रिसर्च और लगातार डिजाइन सुधार की प्रक्रिया रही है. किसी मौजूदा चिप की नकल करने के बजाय टीम ने संबंधित तकनीक और उपलब्ध शोध का अध्ययन किया, फिर अपनी जरूरत के मुताबिक डिजाइन तैयार किया. इसके बाद डिजाइन को कई स्तरों पर जांचा गया और कमियों को दूर करते हुए उसमें सुधार किया गया.

आईआईटी-आईएसएम धनबाद द्वारा विकसित न्यूरोमॉर्फिक चिप (ETV Bharat)

प्रो. राजीव रंजन के मुताबिक, चिप डिजाइन में एक छोटी तकनीकी गलती भी आगे की पूरी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है. इसलिए अंतिम डिजाइन तक पहुंचने से पहले बार-बार अध्ययन, परीक्षण और संशोधन करना पड़ता है. यही वजह है कि चिप डिजाइन का यह सफर प्रयोगशाला में लगातार चलने वाली प्रक्रिया बन जाता है.

इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में प्रोफेसर के साथ 8 से 10 छात्रों की रिसर्च टीम है. इन छात्रों की भूमिका केवल आंकड़े जुटाने या शोध पत्र पढ़ने तक सीमित नहीं है. वे चिप के डिजाइन, प्रयोग और प्रोटोटाइप तैयार करने की प्रक्रिया में सीधे शामिल हैं. प्रो. राजीव रंजन खुद भी छात्रों के साथ लैब में काम करते हैं, क्योंकि हार्डवेयर आधारित किसी प्रोजेक्ट में केवल सैद्धांतिक समझ पर्याप्त नहीं होती. डिजाइन को वास्तविक रूप देने के लिए उसे बार-बार जांचना पड़ता है.

इस दौरान छात्रों को यह समझने का अवसर भी मिलता है कि कागज या कंप्यूटर स्क्रीन पर तैयार किया गया सर्किट किस तरह वास्तविक हार्डवेयर में बदला जाता है. इस तरह यह प्रोजेक्ट एक रिसर्च काम के साथ-साथ नई तकनीकी क्षमता तैयार करने की प्रक्रिया भी बन रहा है.

IIT (ISM) के इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक और छात्र (ETV Bharat)

अब इस प्रोजेक्ट की मौजूदा स्थिति पर आएं. टीम के मुताबिक करीब 70 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है लेकिन अंतिम मंजिल अभी बाकी है. चिप के कुछ हिस्सों को अभी और विकसित करना है. इसके बाद उनका फैब्रिकेशन होगा और अलग-अलग हिस्सों को एक साथ इंटीग्रेट करके पूरा सिस्टम तैयार किया जाएगा.

यह चरण इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अलग-अलग हिस्सों का अलग-अलग स्तर पर काम करना और पूरे सिस्टम का एक साथ सही तरीके से काम करना दो अलग चुनौतियां हैं. इसके बाद वास्तविक परिस्थितियों में परीक्षण होगा, खासकर उन परिस्थितियों में जिनमें स्मार्ट ग्लास का इस्तेमाल किया जाना है. टीम के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया को पूरा होने में अभी करीब दो वर्ष और लग सकते हैं.

अगले दो साल इसलिए भी अहम हैं, क्योंकि इस दौरान रिसर्च को प्रयोगशाला से निकालकर एक काम करने वाले सिस्टम में बदलने की कोशिश होगी. चिप के बचे हुए हिस्से तैयार होंगे, फैब्रिकेशन पूरा होगा और फिर उसे दूसरे जरूरी घटकों के साथ जोड़ा जाएगा. इसके बाद स्मार्ट ग्लास जैसे एप्लीकेशन में इसकी क्षमता को परखा जाएगा. अगर प्रयोग सफल रहे तो यही तकनीक आगे दूसरे क्षेत्रों में भी इस्तेमाल की जा सकती है.

रेयर अर्थ एलिमेंट डिटेक्शन और मेडिकल प्रोसेसिंग अभी संभावित क्षेत्र हैं लेकिन अंतिम उपयोग भविष्य के परीक्षण और सिस्टम की जरूरत के आधार पर तय होंगे. यानी अभी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बाकी है—एक डिजाइन को ऐसा सिस्टम बनाना, जो वास्तविक दुनिया में लगातार और भरोसेमंद तरीके से काम कर सके.

SEMICON India 2026 में सम्मान एक बड़ी उपलब्धि

SEMICON India 2026 में इस चिप का चयन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह सिर्फ एक संस्थान की उपलब्धि की कहानी नहीं, बल्कि रिसर्च से स्वदेशी हार्डवेयर तैयार करने की प्रक्रिया को भी सामने लाता है. IIT (ISM) धनबाद की टीम जिस तकनीक पर काम कर रही है, उसका तत्काल लक्ष्य दृष्टिबाधित लोगों के लिए स्मार्ट ग्लास तैयार करना है, जबकि आगे दूसरे क्षेत्रों में भी इसके इस्तेमाल की संभावनाएं तलाश की जा रही हैं.

आईआईटी-आईएसएम धनबाद द्वारा विकसित चिप को SEMICON India 2026 में सम्मान (ETV Bharat)

चिप को अभी अंतिम उत्पाद बनने में वक्त लगेगा, परीक्षण होंगे और कई तकनीकी चरण पूरे करने होंगे. लेकिन आज जिस चिप ने बड़े मंच पर अपनी जगह बनाई है, उसकी असली कहानी उस मंच से कहीं पहले शुरू हुई थी— एक समस्या को समझने से, उसका तकनीकी समाधान तलाशने से और छात्रों की एक टीम के साथ उसे लैब में आकार देने से. एक छोटी सी चिप, जिसके भीतर सिर्फ सर्किट नहीं, बल्कि एक ऐसी तकनीक विकसित करने की कोशिश है, जो भविष्य में किसी के लिए रास्ता आसान कर सके.

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