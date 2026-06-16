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RE-NEET UG 2026 से पहले बड़ा कदम, TELEGRAM पर 22 जून 2026 तक अस्थायी पाबंदी

नई दिल्ली: NEET (UG) 2026 की दोबारा परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. फर्जी पेपर लीक और ऑनलाइन ठगी को रोकने के लिए टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर अस्थायी पाबंदी लगाने के साथ-साथ उसके मैसेज एडिटिंग फीचर को भी बंद कर दिया गया है.

टेलीग्राम पर क्यों लगाई गई पाबंदी

NTA की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने भारत में टेलीग्राम के इस्तेमाल पर 22 जून 2026 तक अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है. इसके अलावा, टेलीग्राम का मैसेज एडिटिंग फीचर 30 जून 2026 तक बंद रहेगा. यह कदम इसलिए उठाया गया ताकि परीक्षा से जुड़ी अफवाहों और फर्जी पेपर लीक के दावों को रोका जा सके.



फर्जी ‘पेपर लीक’ के नाम पर हो रही थी ठगी

जांच एजेंसियों को पता चला कि कुछ साइबर गिरोह टेलीग्राम पर “PAPER LEAKED NEET” और “Re-NEET 2026” जैसे चैनल और ग्रुप चलाकर छात्रों से बड़ी रकम वसूल रहे थे. इन चैनलों पर दावा किया जाता था कि उनके पास परीक्षा का असली प्रश्नपत्र मौजूद है. इतना ही नहीं, गिरोह टेलीग्राम के एडिट फीचर का दुरुपयोग कर रहे थे. परीक्षा खत्म होने के बाद वे पुराने संदेशों को एडिट करके उसमें असली प्रश्नपत्र डाल देते थे. इससे ऐसा प्रतीत होता था कि प्रश्नपत्र परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं था.



कई राज्यों में कार्रवाई, करोड़ों का खुलासा

बिहार और गुजरात पुलिस समेत कई जांच एजेंसियों ने ऐसे साइबर गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई की है. अहमदाबाद में पकड़े गए एक गिरोह के बारे में बताया गया कि वह आठ टेलीग्राम चैनल संचालित कर रहा था और करोड़ों रुपये का लेनदेन कर चुका था. इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने भी NTA की सूचना पर बड़ी कार्रवाई करते हुए हजारों संदिग्ध चैनल, ग्रुप और बॉट्स को बंद कराया है. अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा.



NTA ने छात्रों से क्या कहा