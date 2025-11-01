ETV Bharat / bharat

दिवाली बंपर लॉटरी में जीता 11 करोड़ का इनाम, विजेता लापता...हो रही तलाश

हाल ही में पंजाब सरकार ने एक लॉटरी बंपर निकाली, जिसमें पहला इनाम 11 करोड़ रुपये का था.

Lottery worth Rs 11 crore sold
दिवाली बंपर लॉटरी में जीता 11 करोड़ का इनाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 1, 2025 at 8:04 PM IST

बठिंडा: पंजाब सरकार की बंपर लॉटरी में एक शख्स की किस्मत बदल गई है. टिकट धारक ने 11 करोड़ रुपये का बड़ा इनाम जीता है. हालांकि, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि, लॉटरी जीतने वाले शख्स का अभी तक कोई अता पता नहीं है. वह अभी तक इनाम लेने नहीं पहुंचा है. एजेंसी भी इनाम जीतने वाले को खोज रही है.

दिवाली का त्योहार जहां खुशियां लेकर आता है, वहीं कई राज्य इस मौके पर दिवाली बंपर भी निकालते हैं. इन दिवाली बंपर को खरीदने वाले कई लोग करोड़पति भी बन जाते हैं.

देर रात 8 बजे घोषित नतीजों के दौरान यह बात सामने आई कि 11 करोड़ रुपये का इनाम पाने वाले शख्स ने यह टिकट बठिंडा के रतन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा था. पंजाब सरकार की ओर से दिवाली बंपर के नतीजे घोषित होते ही बड़ी संख्या में लोग रतन लॉटरी में पहुंचने लगे और ढोल-नगाड़ों की आवाज के साथ लड्डू बांटे गए.

इस दौरान खास बात यह रही कि जिस व्यक्ति को यह लॉटरी मिली है, वह अभी तक इसे लेने नहीं पहुंचा है. लॉटरी विक्रेता ने कहा कि, फिलहाल लॉटरी खरीदने वाले की पहचान नहीं हो पाई है. क्योंकि कई बार खरीदार अपना नाम और पता बताने से बचता है और कहता है कि रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर लो. फिलहाल वे खरीदार की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही 43वें करोड़पति की पहचान कर ली जाएगी.

लॉटरी विक्रेता ने कहा कि, 60 प्रतिशत लोग उनके पास अपना नाम-पता लिखवाकर जाते हैं, लेकिन 40 प्रतिशत कहते हैं कि वे खुद रिजल्ट चेक करेंगे. उन्होंने कहा कि, वे अभी अपनी दुकान के बाहर खड़े हैं. जो लोग लॉटरी टिकट के नंबर मिलाने आ रहे हैं, वे खुद उनका मिलान कर रहे हैं ताकि विजेता जल्द से जल्द मिल सके.

उमेश, लॉटरी विक्रेता लॉटरी विक्रेता ने कहा कि, अगर 25 दिनों के अंदर लॉटरी विजेता मिल जाता है, तो ठीक है, वरना ये पैसा सरकार के पास ही रहेगा.

यानी विजेता को 25 दिन के अंदर लॉटरी टिकट दिखाना होगा और पैसे लेने होंगे. रतन लॉटरी के विक्रेता उमेश ने बताया कि, वह पिछले 35-40 सालों से पंजाब सरकार की लॉटरी के लिए काम कर रहे हैं. अब तक वह लॉटरी के जरिए 42 लोगों को करोड़पति बना चुके हैं. दिवाली बंपर के नतीजे पंजाब सरकार ने कल देर रात घोषित किए और पहली बार पंजाब में 11 करोड़ रुपये का इनाम जीता है और यह लॉटरी उन्होंने बेची.

उमेश ने कहा कि, 11 करोड़ रुपये में से पंजाब सरकार 30 प्रतिशत टैक्स काटकर बंपर विजेता के खाते में डालेगी. विजेता को लगभग 7 करोड़ 70 लाख रुपये मिलेंगे. उमेश ने कहा कि, उनका कमीशन पंजाब सरकार देती है. लॉटरी विजेता की लॉटरी में उनका कोई कमीशन नहीं होता है. उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को एक बार अपनी किस्मत आजमानी चाहिए और लॉटरी बंपर में डालकर देखना चाहिए.

