दिवाली बंपर लॉटरी में जीता 11 करोड़ का इनाम, विजेता लापता...हो रही तलाश

बठिंडा: पंजाब सरकार की बंपर लॉटरी में एक शख्स की किस्मत बदल गई है. टिकट धारक ने 11 करोड़ रुपये का बड़ा इनाम जीता है. हालांकि, सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि, लॉटरी जीतने वाले शख्स का अभी तक कोई अता पता नहीं है. वह अभी तक इनाम लेने नहीं पहुंचा है. एजेंसी भी इनाम जीतने वाले को खोज रही है.

दिवाली का त्योहार जहां खुशियां लेकर आता है, वहीं कई राज्य इस मौके पर दिवाली बंपर भी निकालते हैं. इन दिवाली बंपर को खरीदने वाले कई लोग करोड़पति भी बन जाते हैं.

देर रात 8 बजे घोषित नतीजों के दौरान यह बात सामने आई कि 11 करोड़ रुपये का इनाम पाने वाले शख्स ने यह टिकट बठिंडा के रतन लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदा था. पंजाब सरकार की ओर से दिवाली बंपर के नतीजे घोषित होते ही बड़ी संख्या में लोग रतन लॉटरी में पहुंचने लगे और ढोल-नगाड़ों की आवाज के साथ लड्डू बांटे गए.

इस दौरान खास बात यह रही कि जिस व्यक्ति को यह लॉटरी मिली है, वह अभी तक इसे लेने नहीं पहुंचा है. लॉटरी विक्रेता ने कहा कि, फिलहाल लॉटरी खरीदने वाले की पहचान नहीं हो पाई है. क्योंकि कई बार खरीदार अपना नाम और पता बताने से बचता है और कहता है कि रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर लो. फिलहाल वे खरीदार की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही 43वें करोड़पति की पहचान कर ली जाएगी.

लॉटरी विक्रेता ने कहा कि, 60 प्रतिशत लोग उनके पास अपना नाम-पता लिखवाकर जाते हैं, लेकिन 40 प्रतिशत कहते हैं कि वे खुद रिजल्ट चेक करेंगे. उन्होंने कहा कि, वे अभी अपनी दुकान के बाहर खड़े हैं. जो लोग लॉटरी टिकट के नंबर मिलाने आ रहे हैं, वे खुद उनका मिलान कर रहे हैं ताकि विजेता जल्द से जल्द मिल सके.