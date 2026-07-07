लोको पायलट को ट्रेन चलाते समय सीने में अचानक हुआ दर्द, फिर ऐसे किया मैनेज
ट्रेन के काफी देर तक स्टेशन पर खड़ी रहने से इसमें सवार यात्री परेशान हो गए. बाद में दूसरे लोको पायलट का इंतजाम किया गया.
Published : July 7, 2026 at 1:56 PM IST
चेन्नई: जोलारपेट्टई एक्सप्रेस ट्रेन के लोको पायलट के अचानक सीने में दर्द की शिकायत करने और ट्रेन को अवाडी रेलवे स्टेशन पर रोकने की घटना से हंगामा मच गया. इस वजह से यात्रियों को लगभग पौने घंटे तक परेशानी हुई, जब तक कि दूसरा लोको पायलट नहीं आ गया.
जोलारपेट्टई एक्सप्रेस ट्रेन रोजाना चेन्नई से जोलारपेट्टई (16089) और जोलारपेट्टई से चेन्नई (16090) के लिए चलती है. इसलिए, हमेशा की तरह यह एक्सप्रेस ट्रेन कल शाम चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोलारपेट्टई के लिए निकली. जब ट्रेन अवाडी रेलवे स्टेशन पर पहुंची तो ट्रेन चला रहे लोको पायलट की अचानक तबीयत खराब हो गई. उसने सीने में दर्द की शिकायत की. इसके बाद यात्रियों की सुरक्षा और अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए, उसने ट्रेन को अवाडी स्टेशन पर रोक दिया. रेलवे कंट्रोल रूम को तुरंत इसकी जानकारी दी गई.
तुरंत पहुंचे रेलवे स्टाफ ने उन्हें फर्स्ट एड दिया और इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया गया. अवाडी रेलवे स्टेशन पर एक रेगुलर ट्रेन के अचानक काफी देर तक रुकने से पैसेंजर कन्फ्यूज हो गए. शुरू में लगा कि ट्रेन के इंजन में कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बाद में पता चला कि लोको पायलट बीमार पड़ गया था.
हालांकि, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत रिप्लेसमेंट लोको पायलट का इंतजाम किया लेकिन उसे आने में 45 मिनट से ज़्यादा लग गए. रिप्लेसमेंट लोको पायलट के अवाडी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद, जोलारपेट्टई एक्सप्रेस ट्रेन साढ़े तीन घंटे की देरी से अवाडी से जोलारपेट्टई के लिए रवाना हुई.
इस वजह से कई सरकारी और प्राइवेट ऑफिस के कर्मचारियों के साथ-साथ आम जनता, जो शाम को अपने होमटाउन जा रहे थे, अवाडी रेलवे स्टेशन पर इंतजार करते-करते बहुत मुश्किल में पड़ गए. सीनियर रेलवे अधिकारी इस अचानक हुई घटना की जांच कर रहे हैं. अधिकारी लोको पायलट की मौजूदा हेल्थ कंडीशन और दूसरा इंतजाम करने में देरी के कारणों की जांच कर रहे हैं.