ETV Bharat / bharat

ओडिशा: मुख्यधारा में लौटे 22 माओवादी, DGP ने कहा- 'सरकार की पुनर्वास नीति का दिख रहा असर'

'नक्सल मुक्त भारत' अभियान के तहत, मलकानगिरी में कुछ माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर समाज की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया है.

Naxalites surrender in Odisha
नक्सलियों ने सरेंडर किया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 23, 2025 at 3:59 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मलकानगिरी (ओडिशा): केंद्र सरकार ने देश से नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से मिटाने के लिए 31 मार्च 2026 तक की समयसीमा तय की है. गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में राज्यसभा में और विभिन्न मंचों पर इस लक्ष्य को दोहराते हुए कहा है कि सरकार "नक्सल मुक्त भारत" अभियान के तहत इस खतरे को समाप्त करने के अंतिम चरण में है. इसी क्रम में ओडिशा के मलकानगिरी जिला में 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया.

इन माओवादियों ने पुलिस महानिदेशक (DG) वाई.बी. खुरानिया के समक्ष 9 बंदूकें, 14 टिफिन बम, कारतूस, विस्फोटक और अन्य माओवादी सामग्री के साथ सरेंडर किया. पुलिस डीजी वाई.बी. खुरानिया ने कहा कि माओवादी यदि हिंसा का रास्ता छोड़कर आत्मसमर्पण करते हैं, तो उन्हें सरकारी स्तर पर विभिन्न सहायता प्रदान की जाएगी. सरकार ने आत्मसमर्पण करने वाले इन माओवादियों के नाम पर 2 करोड़ 18 लाख 25 हजार रुपये के इनाम की घोषणा की थी.

पुलिस ने बताया कि सरेंडर के बाद सरकारी नीति के अनुसार सभी का पुनर्वास किया जाएगा. आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में से दो आंध्र ओडिशा बोर्ड जोनल कमेटी के सदस्य थे, जबकि 20 दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के सदस्य थे. इनमें कुख्यात माओवादी नेता डीसीएम लिंगे भी शामिल है. सभी कई बड़ी हिंसक घटनाओं में शामिल रहे थे.

मलकानगिरी पुलिस की इस बड़ी सफलता के बाद, ओडिशा के पुलिस महानिदेशक योगेश बहादुर खुरानिया ने कहा, 'कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री ने 'सरेंडर पुनर्वास नियमों' की घोषणा की थी. सरकार ने आह्वान किया था कि माओवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़ देना चाहिए और समाज की मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए. उनके पुनर्वास के लिए राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी. मलकानगिरी जिले में उस योजना का बेहतर असर देखने को मिला है.'

Naxalites surrender in Odisha
नक्सलियों ने सरेंडर किया. (ETV Bharat)

उन्होंने आगे बताया, 'आज 22 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है. इनमें एक डिविजनल कमेटी सदस्य, 6 एरिया कमेटी सदस्य और 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं.' पुलिस डीजीपी वाई.बी. खुरानिया ने कहा, 'हम अपील करते हैं कि ये लोग हिंसा छोड़ें और समाज की मुख्यधारा से जुड़ें. इसी तरह, राज्य के अन्य शेष माओवादियों को भी हिंसा त्याग कर मुख्यधारा में शामिल होना चाहिए. मैं इस सफलता के लिए सभी सुरक्षा बलों को धन्यवाद देता हूं.'

Naxalites surrender in Odisha
सरेंडर के बारे में जानकारी देती पुलिस. (ETV Bharat)

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

SURRENDER REHABILITATION RULES
नक्सल मुक्त भारत
ओडिशा में नक्सलियों ने सरेंडर किया
NAXALITES SURRENDER IN MALKANGIRI
NAXALITES SURRENDER IN ODISHA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.